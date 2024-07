La exhibición de un trofeo

La luce por todo el país en señal de que el triunfo fue por él y solo por él * Nada de raro tiene que el todavía Presidente quiera imponerle agenda y reformas a la Constitución a su sucesora * No hay fecha que no se cumpla y ya muy pronto dejará el poder… y eso duele * Una vez doña Sheinbaum se tercie la banda presidencial, tendrá acceso a todos los informes de todo lo que le interese saber… y nadie quiere ganarse gratis una enemistad sexenal

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Compostura.

Tía Tita (Carlota, Carlotita… Tita, del lado materno-toluqueño del berenjenal genealógico de este menda) vivía para el chisme, lo suyo era el cotilleo.

Pero como era más bien tontita, contaba cosas imposibles de saberse, como el diálogo en la madrugada de la noche nupcial, de una de sus sobrinas con su sorprendido marido, por lo que no le importa a usted.

Su hazaña máxima fue cuando contó en una sobremesa lo que iba pensando un tío que se fue solo al Bosque de Chapultepec para acomodarse, como se acomodó, una bala dentro del cráneo.

Tío Armando le dijo que eso no lo podía saber ni ella ni nadie y la tía atajó: -¡Oh, pues!, nada me creen -risas discretas-.

EL DOLOR DE DEJAR EL PODER

El sensacionalismo campea en los medios de comunicación, no la difusión de lo que llama la atención, sino más bien el tremendismo, ese exagerar, dice el diccionario, los aspectos más crudos, más alarmantes de la vida.

Se entiende, claro, no vendería un ejemplar impreso ni tendría una visita en su portal digital, un medio que pusiera como titular que un papá llevó el gasto a su casa, que una mamá que trabaja, cuida bien a sus hijos o que un maestro dio clases. Eso no ‘vende’, porque es lo normal. Sí, lo normal es lo bueno, lo decente es lo común, lo habitual es que la gente se comporte, políticos incluidos (no se alebreste, piénselo: de los miles y miles dedicados a ese oficio, son un puñado de decenas de bichos de alma renegrida, los que desprestigian a todos, piénselo).

Así las cosas, doña Sheinbaum y su navegar las aguas de la transición del 2 de junio al 1 de octubre, cuando asuma el cargo, dan para que se escriban columnas y artículos tremendistas sobre las maniobras y trastadas que supuestamente le hacen los que le van a entregar la administración pública, con ánimo de controlarla hasta el 2030, una vez sea Presidenta de la República.

Ha de ser, pero esas versiones recurren al subterfugio de la fantasía, atribuyendo su contenido a ‘fuentes bien informadas’, que ‘solicitaron el anonimato’, claro; y en los casos de plumas con prestigio y renombre, ni eso dicen, sueltan sus afirmaciones sabiendo que el lector promedio las dará por buenas: “lo dijo fulano”, basta para darles credibilidad.

No la tienen. No la tienen porque hay cosas que no se saben y los que las saben, no las andan contando.

A este juntapalabras llama la atención que llame la atención el narcisista modo de gobernar del señor de las conferencias de prensa diarias. Nadie en la historia ha hecho semejante cosa. López Obrador ha hablado más que Jesucristo, sin percatarse de que en política las palabras atan, sí, quienes se dedican a eso de gobernar suelen cuidar lo que dicen pues se debe traducir en hechos.

Bueno, con este señor no es así. Sí atina en las acciones, maniobras y chanchullos, de la materia electoral que es su mero mole; en lo demás dice lo que le tercia y hace lo que le acomoda; en todo impone su voluntad, no pocas veces resultado del capricho junto con su ilusoria visión de lo que es ser Presidente de este país como adepto incondicional de las prácticas del priísmo imperial de ese echeverriato que admiró y defendió a capa y espada en su ya lejana juventud; sin dejar de advertir que honrando su mediana inteligencia es un coleccionista de agravios… y ahí sí que planea e instrumenta con paciencia y tiento sus venganzas, su desquite, al precio que sea, excepto matar porque no es matón, pero no tiene escrúpulo alguno para encarcelar gente (casos de estudio: Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Juan Collado, Rosario Robles, por si ya se le olvidó a usted).

NARCISISMO

De regreso al proceso de transición en que se encuentran doña Sheinbaum y el actual gobierno federal, nada de raro tiene que el todavía Presidente quiera imponerle agenda y reformas a la Constitución y traerla como la trae, exhibiéndola por el país como un trofeo, su trofeo, señal de su victoria de él, que no concibe el rotundo triunfo electoral del 2 de junio, sino como ratificación del incontrolable amor del pueblo (el bueno), por él y solo por él. Es normal, es narcisista.

Pero eso no retrasará el amargo instante en que dejará el poder como lo dejan los presidentes de este país: de un tirón, como se arranca una muela, sin anestesia… y duele.

Sufren más el paso del todo a la nada los que quisieron ejercer y disfrutar el poder hasta el último día, los que no permitieron su progresiva mengua desde el momento en que se eligió en las urnas al sucesor, sucesora en este caso (Echeverría y su expropiación de tierras de última hora; López Portillo y su nacionalización de la banca; y más atrás, Plutarco Elías Calles y su imposición de gabinete, cuadros de partido, dirigencia obrera y mandos militares, para controlar a Lázaro Cárdenas, quien una mañana muy tempranito lo echó del país… y ¡listo!).

ESPIONAJE TELEFÓNICO

Afirmar que el menguante Ejecutivo supone que doña Sheinbaum será fiel a él, a sus enseñanzas y mandatos, es como decir que los peces están mojados, claro que están mojados, claro que eso piensa, no se concibe sino como un gigante de la historia de México, el cuarto después de Hidalgo, Juárez y Madero. Y por su naturaleza desconfiada, puede ser cierta la versión de que hay un aparato de espionaje telefónico sobre doña Sheinbaum y su equipo.

Pero eso de que altos funcionarios de Palacio y de Morena están envenenando contra doña Sheinbaum, al que ya se va de Palacio, es ignorar que eso no hace falta: ese cerebro destila una admiración desenfrenada por sí mismo, aderezada con desconfianza y recelo, por eso su gabinete fue una colección de floreros.

Afirmar semejante extremo es suponer que los que supuestamente hacen esa labor de zapa bajo los pies de la cada día más próxima Presidenta de la República, es suponer, le repito, que son tontos: una vez doña Sheinbaum se tercie la banda presidencial, tendrá acceso a todos los informes de todo lo que le interese saber… y nadie quiere ganarse gratis una enemistad sexenal.

Toca esperar que la señora legitime en los hechos su acceso legal al poder y guardar la compostura.