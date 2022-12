La belleza fina se llama Katalina

México tiene ‘Rojo amanecer’ * Su deceso, a los 83 años de edad, causa pesar en el medio cultural y artístico

KARLA GARCÍA

El fallecimiento de Héctor Bonilla causó profundo pesar en el medio cultural y artístico mexicano, en el que se le reconoció no sólo por su enorme talento como actor, sino también por su gran calidad humana, la congruencia con sus convicciones y su compromiso político.

Bonilla pierde la vida a los 83 años de edad.

HOMENAJE EN BELLAS ARTES

El próximo lunes 28 de noviembre se le realizará un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes.

Bonilla deja un imprescindible legado en las artes escénicas del país, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en un comunicado.

La titular de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, lamentó el deceso de Héctor Bonilla, a quien consideró solidario, amoroso, aliado de las causas más justas y siempre congruente. Y agregó: “Despedimos con enorme tristeza al gran actor y amigo Héctor Bonilla”.

Tras manifestar su reconocimiento al primer actor, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, manifestó su agradecimiento a Héctor Bonilla “por todo lo que dio al teatro, a la cultura mexicana” y recordó el emotivo homenaje que el Instituto le rindió en el Teatro del Bosque Julio Castillo en agosto de 2019. “Ahí leyó ese contundente epitafio. Abrazos a su familia, a la comunidad cultural”.

PESAR EN MEDIO ARTÍSTICO

Jorge Sánchez, productor cinematográfico: “Cuando hablamos y recordamos a Héctor Bonilla, nos referimos a él como actor, pero hemos olvidado que también fue productor, especialmente de una película memorable como fue y es, en el Cine Mexicano, Rojo Amanecer. También fue actor protagónico, junto a María Rojo, de María de mi corazón, filmada en 16 mm y sin duda, ambas cintas son parte esencial del Corazón del Cine Mexicano”.

Dolores Heredia, actriz : “Siento tristeza profunda por su muerte. Fue un hombre congruente con los tiempos que le tocó vivir. Gran actor y compañero. Honraremos siempre su memoria”.

Jesusa Rodríguez, creadora escénica: “Considero que hay actores que son engranes muy importantes del instrumento que es el arte del teatro y del cine.

“Pienso que un artista que no expresa su momento social, político e, incluso, espiritual, y que no está unido a la causa de su pueblo, no es un artista completo. En ese sentido, Héctor Bonilla siempre tuvo mucha conciencia social, sensibilidad hacia su pueblo, y eso también engrandece su obra y su persona”.

Bertha Navarro, directora y productora cinematográfica, miembro emérito de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: “Estábamos en reunión en la academia cuando nos enteramos de su fallecimiento. Héctor Bonilla ha sido un gran actor y es un referente, por supuesto; estamos muy conmovidos realmente por su partida”.

Daniel Giménez Cacho, actor: “Héctor Bonilla fue un referente importantísimo para mí. Cuando yo empezaba me dejó impactado con su trabajo en María de mi corazón, película de Jaime Humberto Hermosillo. En aquellos tiempos no era tan común encontrar un protagonista popular de piel blanca. Eso para mí fue alentador, porque me hizo sentir que tenía yo algún futuro. Descanse en paz el maestro”.

En fin, hay mucho que agradecerle al maestro Bonilla, en todas las áreas. En la teatral, por ejemplo, siempre fue a la vanguardia también. Recordémoslo en obras que tuvieron largas y exitosas temporadas. En fin, el legado es enorme y vasto. Difícilmente le podremos agradecer todo lo que hizo por los actores y el arte teatral en México.