Mi compromiso con Belinda ha terminado: Christian Nodal

Pido respeto, expresa el famoso cantante

POR KARLA GARCÍA

Tras los rumores de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, el intérprete de ‘Adiós Amor’ rompió el silencio y anunció que su compromiso con la cantante ha terminado.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde el cantante de regional mexicano abrió su corazón y señaló que había sido una decisión en conjunto, por lo cual la tan esperada boda no podría realizarse.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

De igual forma, Nodal mencionó que tanto él como Belinda vivirían el duelo de su relación a su manera y solicitó al público que fuera empático con la situación.



“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso”, expresó.

El cantante remarcó que estas serían las únicas declaraciones que realizaría sobre el tema y fue enfático en que no se cuestionara su decisión.

“A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Nodal”, concluyó.

Hasta el momento la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ no ha emitido alguna declaración al respecto. Y es que desde hace varios días se especulaba sobre el posible final de una de las relaciones más polémicas y queridas al mismo tiempo del mundo del espectáculo.

La periodista Inés Moreno había afirmado que Belinda habría puesto fin a su historia de amor con el intérprete de ‘Botella tras botella’. Las declaraciones de Moreno se dieron por medio de su cuenta de Tik Tok, en donde aseguró que Nodal canceló sus planes profesionales debido a que, según sus comentarios, está pasando por una dura depresión.

“No era un rumor solamente, es verdad. Dentro de poco veremos la operación borrado de tatuajes. Hace unas horas una fuente muy muy segura y muy cercana a Christian Nodal nos acaba de confirmar que efectivamente ellos tronaron. Y no se trata de una cosa de medios de que se dejaron de seguir en redes sociales. Esto es mucho más serio”, mencionó Inés Moreno.