Con la partida de Héctor Bonilla la función debe continuar en el Cielo

Una modelo sexy, escultural y creadora de contenido en el mundo del entretenimiento * Yo veía películas por-no dormir… y siempre me salía publicidades de páginas webcam, algunas veces entraba, pero no sabía bien cómo registrarme y realmente me calentaba mucho la idea de que desconocidos me vieran masturbarme, expresa la sensual colombiana

JOVIRA

Hablar de Angel Val es mencionar a un ángel caído del cielo.

Esta modelo colombiana, de 24 años de edad, es creadora de contenido muy top en páginas como Manyvids, Camsoda y OnlyFans… ¡nadita!, y todo gracias a esa anatomía fantástica que posee en todo su cuerpo.

Pero para no perder el tiempo, a lo que truje chencha para conocer más de esta chica muy sexy que nos derrite con sólo oír su voz angelical.

—¿Tiempo en el mundo del entretenimiento?

“Llevo 6 años en la industria para adultos, empecé siendo modelo webcam, como a los 18 años, porque me llamaba mucho la atención y quería experimentar”.

—¿El mundo porno?

“Ahora que mencionas eso, recuerdo que cuando veía porno siempre me salía publicidades de páginas webcam, algunas veces entraba, pero no sabía bien cómo registrarme y realmente me calentaba mucho la idea de que desconocidos me vieran masturbarme”.

—¿Te interesó la industria para adultos?

“Más que eso, descubrí que también se podría ganar dinero con ello, así que me decidí y busqué un estudio, el cual me guió para poder trabajar en aquellas páginas que me llamaban la atención, fui a la entrevista y a los pocos días ya iniciaría, lo gracioso es que se suponía que solo iba a “experimentar” mientras estaba en vacaciones de la universidad y pues mira, aquí estoy en la industria 6 años después”.

—¿Sigues haciendo transmisiones?

“Ya no José, ya no transmito en páginas webcam, ahora hago contenido para OnlyFans y la verdad lo disfruto mucho más porque en la creación de contenido he experimentado cosas que nunca antes había hecho como tríos, orgías, sexo en lugares públicos, juegos de rol”.

—¿Es otro mundo verdad?

“Pues más que nada descubrí que tengo varios fetiches y hay aún muchísimas cosas nuevas que quiero probar. Definitivamente mis mejores orgasmos han sido haciendo videos para mi only”.

—¿Aparte del mundo para adultos, qué más disfrutas?

“Otra de las cosas que más disfruto en mi vida es viajar, conocer gente nueva, hacer amigos alrededor del mundo y aprender de sus culturas”.

—¿Qué haces en un día normal?

“Pues uno de mis planes favoritos es escuchar música, leer, especialmente me encanta la poesía o las historias de fantasía.

“Amo también escribir, tomar vino, salir con amigos, ir a cine, ir a la playa y tantas cosas más”.

—¿Tus redes sociales?

“Para todos aquellos que quieran conocerme más, me pueden seguir en las redes sociales.

“En TikTok estoy como @soyangelaval.

“En Instagram me encuentran como @Soyangelaval1.

“En Twitter me hallan como @soyangelaval.

“En Telegram me localizan como @soyangelaval.

“Y en Onlyfans como @angela_val”.

—¿Algo que quieras agregar?

“Pues sencillamente agradecer a la Revista IMPACTO por el espacio que dan a las modelos, que nos entrevistan para saber cómo en realidad somos las chicas que nos dedicamos a esto, somos personas como cualquier otra, eso me parece fantástico.

“Mando un saludo fraternal a todos los mexicanos, un beso muy cariñoso a los lectores de IMPACTO y todo mi respeto y gratitud hacia ti, Jesús”.

—Nada que agradecer.

“Claro que sí… y mucho… Gracias México”.

Por todo esto y más, Angel Val es La Bella de la edición de esta semana.