Los Folkloristas ofrecen concierto en la Plaza de la Juventud

Al famoso actor no le gustó para para nada la bromita del presentador que hizo sobre su esposa

KARLA GARCÍA

Nadie imaginó ese suceso que podría ser uno de los momentos más inusuales de la historia de los Óscar: Will Smith subió al escenario para abofetear al presentador Chris Rock, quien hizo una broma sobre la esposa del actor.

Rock había dicho que la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith, iba a salir en la próxima película de “G.I Jane”, en referencia a su falta de pelo.

Según la revista People, la mujer padece alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello.

Aunque la ABC guardó silencio durante el intercambio, se pudo escuchar a Smith decir: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca” desde su asiento.

De acuerdo con Variety, durante el corte comercial la publicista de Smith, Meredith O’Sullivan, se levantó para hablar con él. También Denzel Washington se llevó al histrión para hablar con él en privado.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022