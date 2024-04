Clara Brugada, lista para dar el campanazo

La candidata de Fuerza y Corazón por México, que va por la gubernatura de Morelos, incluye en su equipo de campaña a funcionarios con antecedentes delictivos * Morena hace una mentada de “máiz” al agandallarse con las Afores de las personas de 70 años y más

LOS MALOSOS

Desde Morelos nos informan que la decisión de Lucy Meza, candidata del PRI, PAN, PRD y otros partidos, de incluir en su equipo de campaña a personas con antecedentes delictivos ha suscitado preocupaciones sobre la integridad de sus políticas de seguridad.

Es el caso de Armando Sanders, extesorero vinculado a proceso por peculado agravado, quien funge como su enlace con empresarios, y de Rodrigo Gayosso, ambos íntimos al ex gobernador Graco Ramírez.

La duda se extiende porque la candidata no cuenta con la maestría en Seguridad Pública que dice tener, lo que viene a cuestionar su propuesta en la materia.

Aunado a todo ello hay una escisión abierta de cuadros del PAN y del PRD, por lo que llaman el “evidente agandalle” de Alito en las decisiones estratégicas de nombramientos y uso de recursos en la campaña.

Prueba de ello es el reciente nombramiento de 5 coordinadores de cepa totalmente priísta. Con todos estos frentes abiertos nos señalan que el futuro se ve “emproblemado”, por no decir trágico, para la campaña de la senadora con licencia.

NO TIENE LLENADERO MORENA… ¡SE QUIERE QUEDAR CON LAS AFORES INACTIVAS!

No cabe duda que Morena se queda sin recursos financieros…. Ya se comieron “la gallina de los huevos de oro” y ahora van por las Afores de las personas de 70 años en adelante.

Ya en las benditas redes sociales hay voces que denuncian que Morena aprobará el “robo” a las Afores de los adultos mayores en México.

Pero el problema no es eso, el peligro que surge es que de votar por los morenistas, más adelante se quedarán con los bienes patrimoniales de los mexicanos.

Es bien sabido en los pasillos de San Lázaro que quien mueve los hilos en Ignacio Mier, él manda la señal de qué iniciativa se aprueba y cuál duerme en el sueño de los justos.

No olvidar que en 2018 López Obrador te pidió tu voto, diciendo que no iba a haber expropiaciones, pero ya se sabe que AMLO no cumple con sus promesas de campaña. Para muestra unos botones: el gasolinazo, la salud como Dinamarca, no hay justicia en el caso Ayotzinapa, etc.

De ahí la importancia de que Morena no tenga mayoría calificada en el Congreso, pues sería una oficialía de partes y todo pasaría en fast track, como la desaparición del INE y realizar cambios a la Constitución Política.

Eso sería el golpe mortal a la democracia y los mexicanos estaríamos desamparados ante un posible autoritarismo y un régimen dictatorial.

De no haber oposición, Morena nos llevará al despeñadero.

¡Ay, nanita! ¡Sálvese quien pueda!