Panteón Rococó e Inspector engalanan el Beerfest Morelos

Vive un momento inolvidable lleno de cerveza y rock en Jardines de México el próximo 14 de mayo

KARLA GARCÍA

Jardines de México y Spectare presentan el séptimo aniversario de Beerfest Morelos, un festival lleno de música y cerveza en los jardines florales más grandes del mundo.

Este próximo 14 de mayo se llevará a cabo el Beerfest Morelos 2022 con más de 50 cerveceras locales y nacionales, en donde todos los amantes de la cerveza podrán conocer, probar y experimentar nuevos sabores, así como una zona de parrillada y food trucks, que contará con una gran variedad de alimentos para cada uno de los comensales.

Jardines de México se ha caracterizado por realizar grandes eventos de calidad y la música estará presente en este gran festival con la participación de los grandes del ska mexicano: Panteón Rococó e Inspector, que te harán cantar sus grandes éxitos, tales como “La dosis perfecta” y “Amargo adiós”, así como bandas emergentes durante todo el día que harán que pases un día lleno de entretenimiento y rock.

TU ACCESO ES EL BOLETO

Con el boleto del concierto se tiene acceso a:

1.- Boleto General incluye: entrada a los jardines desde 9:00 am, acceso al evento, actividades y conciertos, pase al after party al término del concierto.

2.- Boleto Preferente te da: entrada a los jardines desde 9:00 am, acceso al evento, actividades y conciertos, baños exclusivos, zona preferente durante el concierto y pase a after party al término del concierto.

3.- Boleto Experience te da: entrada a los jardines desde 9:00 am, acceso al evento, zona exclusiva durante el concierto y acceso a after party al término del concierto.

¿DÓNDE COMPRAR?

Compra tus boletos con precios desde $660 (fase 3).

En línea por superboletos: Liga de compra: https://bit.ly/3tUT78B

Puntos de venta autorizados por super boletos. https://web.superboletos.com/SuperBoletos/puntosDeVenta.do

Taquillas de Jardines de México.