Jesusa Rodríguez, de maestra de ceremonias de AMLO a embajadora de México en Panamá

El Presidente critica que los indicadores que alertan sobre una recesión técnica no tomen en cuenta el bienestar de la población y resaltó que en 2021 hubo un crecimiento del cinco por ciento

POR ILDEFONSO PEREYRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que México no se encuentra en una recesión técnica y recordó el crecimiento de 2021, además de reiterar que su gobierno también se enfoca en el bienestar de la población.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal mencionó que cuando se trata de temas de crecimiento económico, se relaciona con la acumulación de riqueza, pero no necesariamente en la distribución de ésta.

“No, porque se creció cinco por ciento dos trimestres abajo, porque íbamos creciendo y salió lo de la nueva variante, pero el crecimiento del año pasado fue de cinco por ciento. No sólo debe verse el dato del crecimiento, primero, porque en un gobierno como el nuestro se tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar, porque cuando se habla de crecimiento se habla de acumulación de riqueza, pero no de distribución”, afirmó el mandatario.

Enfatiza que no puede haber recesión porque enero fue el mes donde más creció el empleo que en los últimos 20 años con 140 mil registros al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que la distribución de la riqueza se lleva a cabo de forma más general entre la población.

“Estoy satisfecho, vamos saliendo de la crisis y tenemos indicadores como que la nueva variante de Covid-19 está perdiendo fuerza; eso nos detuvo y no dejó llegar al seis por ciento. No necesariamente más crecimiento, es bienestar. Estamos viviendo en un país menos desigual”, comentó.

Resalta que en este gobierno hay más igualdad porque “ahora le está llegando más a los pobres que antes, estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal, pero también estamos creciendo”.