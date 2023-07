Víctor Velázquez, más responsable que el Tuca Ferretti

El estratega brasileño hace lo que puede con los jugadores que le dan los directivos y asesores del Cruz Azul * ¿Por qué cargar la responsabilidad a Ricardo cuando no son capaces de traerle un 9 matón?

ERIC VILCHIS

Sería bueno saber quién propaga la versión de que Ricardo el Tuca Ferretti tiene ultimátum de la directiva del Cruz Azul.

Muy mal que Víctor Velázquez y asesores filtren a su prensa ‘aliada’ de que si el Tuca no gana el sábado será despedido como estratega cementero.

Y que incluso ya tienen sustituto: Diego Cocca o Jimmy Lozano.

Ese mal manejo de prensa pone en evidencia a Víctor Manuel Velázquez Rangel y su equipo de asesores, que por lo visto de futbol y de tomar decisiones firmes y rotundas nada saben.

Velázquez salió peor que Billy Álvarez, que podrán decir lo que quieran de él, pero él tenía muy buenas intenciones, siempre le inyectó recursos al equipo y como persona ni se diga, es un gran ser humano.

Víctor Velázquez se pavoneó con el equipo campeón, pero que fue hecho y formado por Billy Álvarez y por Ricardo Paláez. Un gran equipo por donde quiera que se le vea.

Ese conjunto comandado por Juan Reynoso tenía en la delantera a una dupla explosiva: Cabecita Rodríguez y Santi Giménez, una delantera fenomenal para muchos años.

Pero Velázquez Rangel llegó y desbarató al equipo, vendió a toda la gran estructura, traen puro petardo y ahora sufren para meter un mísero gol.

Traer a Tuca Ferretti fue una gran decisión, pero para lograr cosas grandes e importantes se requiere renovar el plantel… pero con buenos jugadores, con los que pidió el estratega brasileño, no los petardos que han traído.

Conociendo a Ricardo, difícilmente dará el visto bueno a un jugador que no conoce… y en eso ha fallado Víctor Manuel Velázquez. Si no le da herramientas a Tuca, ¿cómo exigirle buenos resultados?

El estratega sudamericano hace lo que puede, con lo que tiene, y su capacidad está fuera de toda duda, aun perdiendo con Atlanta el sábado.

Le contrataron jugadores a destiempo, todavía no le traen el 9 matón, y con todo eso la Máquina cada día que pasa juega mejor, genera muchas oportunidades, pero de nada sirve si nadie la mete, por eso la urgencia de un killer, y eso es responsabilidad de Víctor Velázquez y de su famoso cuerpo de asesores, entre ellos Jaime Ordiales, Conejo Pérez, Vikingo Dávalos, más su hombre cercano en leyes como Rafael Anzures.

¿Nadie es capaz de orientar bien a Velázquez? Por lo visto no, pero qué tal, para cobrar sus honorarios sí son muy buenos.

Cruz Azul está por encima de todo, su afición merece recibir muchas alegrías, es un equipo grande, de ahí que se entienda la presión que ejercen sobre Tuca, pero la verdad él nada tiene de culpa, ya hizo la limpia y seguramente vendrán tiempos mejores.

La Máquina merece estar en lo más alto y Ferretti no se merece el trato que le dan. Sería una estupidez que corran al Tuca, pues Cruz Azul no encontrará un técnico como él. Ya dejaron ir al Cabecita y al Santi, al Tuca no porque él es garantía de títulos y de un gran proyecto.

En Tigres corrían a todos, menos a Ricardo, de esa forma los jugadores no podían hacerle grilla. Eso deben hacer en el equipo de la Noria. La afición se los agradecerá.

Así que antes de que se vaya Ricardo Ferretti, primero deben irse Víctor Velázquez y su cuerpo de asesores.