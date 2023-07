Jimmy Lozano, con la continuidad ganada en el tricolor

Contra viento y marea… * Al obtener la Copa Oro demostró su gran capacidad como estratega al levantar a una selección alicaída tras la goleada sufrida ante Estados Unidos

ERIC VILCHIS

Nadie lo esperaba, muchos lo dudaban, pero Jaime Lozano hizo lo que muy pocos: Levantar a una selección alicaída tras la goleada que sufrió ante su acérrimo rival, Estados Unidos.

Muchos pensaban que el tricolor le quedaba grande, pero no… Jimmy demostró su gran capacidad como estratega, logró unir a la selección, la revitalizó y tuvo como recompensa ganar la Copa Oro.

Aunque muchos la minimizan, pero cabe señalar que eso ni Hugo Sánchez lo hizo, pues también perdió ante Estados Unidos y el exniño de oro siempre pregonó que era una vergüenza perder ante la selección estadounidense.

Ante esto, lo que hizo Lozano tiene su gran mérito, llegó de emergente, llegó de interino… y tan dudaban de su capacidad que lo hicieron firmar nada más como técnico del tricolor al término de la Copa Oro, por lo que ahorita Jimmy está libre, como él mismo lo dijo.

Pero qué buen chasco se llevaron los directivos, no lo pensaron así, y aunque diga Ivar Sisniega que el proyecto es más que la designación de un nuevo director técnico, lo real es que Jimmy tiene más que ganada la continuidad en el mando del tricolor, no hay otra opción, es la mejor decisión, no puedes cambiar algo que te funciona.

Los directivos ya tenían otros planes, pero Lozano los metió en una encrucijada: ¿Darán continuidad o harán una perversidad?

Ya falta poco para saberlo.

Después de derrotar a la Selección de Panamá por la mínima diferencia y conquistar la Copa Oro 2023, Jaime Lozano señaló que, de acuerdo al contrato firmado previo al arranque del certamen veraniego, su etapa como timonel del Tricolor llegó a su fin.

RESPALDO DE TODO MUNDO

Esto casi no se logra, pero Lozano tiene el respaldo de todo mundo: afición, medios, colegas y de los propios jugadores.

Guillermo Ochoa volvió a apoyar la continuidad de Jaime Lozano en el Tricolor: “Nos dio credibilidad y confianza”.

Y es que bajo la tutela del “Jimmy”, la selección mostró un mejor nivel y entendimiento entre sus jugadores, esto en comparación a lo que venían jugando bajo el mando del argentino, Diego Cocca.

Pese a tener todo el respaldo de los futbolistas, Lozano aclaró que por el momento, su futuro se encontraba ya fuera del Tricolor, no sin antes señalar la importancia que tiene el respetar procesos y darles su respectiva continuidad para que las cosas puedan funcionar, resaltando lo hecho por el combinado panameño.

Dejó en claro que pese a no tener segura su continuidad en el banquillo del Tri, el siempre tendrá la mejor de las disposiciones para tomar las riendas de la Selección Mexicana.

Genio y figura hasta la sepultura y Jaime Lozano es todo un gran caballero… Al César lo del César y a Jimmy lo de Jimmy.