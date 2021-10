Lo bueno, lo malo y lo feo de Ricardo Anaya

El segundo presidenciable en la preferencia de AMLO * En dos ocasiones ha declinado candidaturas en favor de López Obrador, lo cual implicaría que hay una deuda pendiente… ¿pesará ese antecedente para que el Presidente de la República lo deje como su sucesor?

POR MARKO FLORES***

Marcelo Ebrard Casaubón, el presidenciable a quien la mayoría de los analistas ubica como el segundo en posibilidades, atendiendo a los afectos del Presidente de la República. Es el hermano, el “Carnal Marcelo”, como popularmente lo apodan, pero segundo en la predilección de AMLO, sólo después de Claudia Sheinbaum, la “hermana consentida”.

A sabiendas de que tiene que ganar más puntos en el afecto y la simpatía presidencial, la reciente reunión de la CELAC le sirvió a Ebrard para abonar a su favor, aunque México quedara mal ante el mundo.

El canciller cumplió todos los caprichos del Presidente López Obrador. “Intentar” un liderazgo para la “integración” latinoamericana y demostrar que se inclina por el proyecto bolivariano chavista, encarnado en Maduro, y por la oposición al “bloqueo a Cuba” en defensa de la tesis de “la víctima del imperialismo yanqui”, que durante sesenta años pregonaron los Castro en Cuba.

A pesar de que México se opuso desde 1962 al bloqueo, nunca, ningún Presidente había invitado al Comandante Castro a un acto estrictamente bilateral, y menos en un día tan significativo como la celebración de nuestra independencia, dándole tribuna a Díaz-Canel, toda vez que recientemente había reprimido la más grande manifestación del pueblo cubano en toda la historia de la “revolución cubana”. Todo ello en detrimento de la prestigiada diplomacia mexicana. El canciller Ebrard sabía lo que pasaría. Es egresado del Colmex, sabe de política exterior y tiene la experiencia, pero no le importó. El objetivo se logró y dejó contento a su jefe.

Es casi una tradición en México que a partir de las elecciones intermedias, la clase política y la opinión pública en general empiece a especular sobre la sucesión presidencial. Lo inédito es que sea el Presidente quien hable de su propia sucesión para 2024.

A unos días de las elecciones del 6 de junio de 2021, López Obrador afirmó: “Yo estoy hasta el 2024 y no vuelvo a participar en nada. No opinar… me estoy preparando psicológicamente para esto”. Resaltó que Morena (él o la 4T) sí tienen gallos y sus adversarios no.

Dijo: “Tengo 67 años. De 50 años para arriba hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no. Es un abanico”.

En este contexto habíamos mencionado, en el artículo titulado “Se viene otra alternancia para 2024”, los posibles escenarios que seguirían a la gestión de AMLO: Reelección; Dedazo; Candidato de partido o Candidato ciudadano, cada cual corresponderá a circunstancias y variables diferentes.

EL REGRESO DEL ‘DEDAZO’

Esta vez nos concentramos en el segundo escenario: “Dedazo”.

Dado el “estilo personal de gobernar” del Presidente AMLO -en palabras de Cossío Villegas-, podríamos estar frente al regreso del “dedazo”.

Los más visibles aspirantes de la 4T en este escenario: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

Nos abocamos a resumir información sobre Marcelo Ebrard. Su trayectoria, lo bueno, lo malo y lo feo, que podría atribuírsele.

Marcelo se perfila como el candidato a la Presidencia de México para el periodo 2024-2030, con más experiencia y habilidad política, preparación académica y gran cercanía al Presidente López Obrador. Se recuerda que en dos ocasiones ha declinado candidaturas en favor de AMLO, lo cual implicaría que se la debe y que ese antecedente podría pesar para que el actual Presidente lo deje como su sucesor.

En 2000, siendo secretario general del Partido Centro Democrático y candidato del mismo a jefe de Gobierno capitalino, declinó su candidatura en favor de López Obrador del PRD. En noviembre de 2011, cuando se definiría la candidatura del PRD a la Presidencia de la República y las apuestas favorecían a Marcelo Ebrard, sorpresivamente se hizo a un lado y cedió la candidatura a AMLO.

Ebrard inició su carrera política en el PRI. Fue secretario general del PRI en el DF, de 1988 a 1992. En el sexenio de Carlos Salinas, acompañó a su “mentor”, Manuel Camacho, como secretario general del entonces Gobierno del Distrito Federal de 1992 a 1993 y como subsecretario de Relaciones Exteriores de 1993 a 1994.

Luego del rompimiento de Manuel Camacho con Carlos Salinas y del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Camacho y Ebrard quedaron marginados del PRI-Gobierno en el sexenio de Ernesto Zedillo.

En 1997, en las elecciones intermedias, logró ser diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde ahí, junto con Manuel Camacho, crearon el Partido de Centro Democrático y, en el año 2000, fue candidato por ese partido a jefe de Gobierno capitalino hasta que decliné en favor de López Obrador.

En 2002, el jefe de Gobierno Andrés Manuel lo nombra secretario de Seguridad Pública del DF, cargo que desempeñó hasta el 6 de diciembre de 2004, cuando fue destituido por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, debido a un linchamiento de tres policías a su mando en la entonces delegación Tláhuac.

En esa ocasión AMLO lo rescató de inmediato y lo nombra secretario de Desarrollo Social del DF, cargo al que renunció en 2005 para ser candidato a jefe de Gobierno del DF por el PRD. Ganó esta candidatura a Pablo Gómez, Jesús Ortega y Demetrio Sodi, siendo electo el 2 de julio de 2006.

El 15 de noviembre de 2011 se dio a conocer que el método para seleccionar el candidato a la Presidencia en 2012 sería a través de una serie de “encuestas”, que nunca se hicieron públicas, pero terminaron dándole el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, por lo que Ebrard declinó, pero AMLO anunció que, en caso de que ganara las elecciones de 2012, Marcelo ocuparía el puesto de secretario de Gobernación.

En las elecciones intermedias de 2015, luego de tener diferendos con la dirigencia del PRD, renunció a ese partido y fue postulado como candidato a diputado federal por la vía de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa candidatura.

LO BUENO DE MEC

Fue el primero en concluir el sexenio completo como jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 5 de diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2012. Posteriormente, en 2010, logró ser nominado como el “mejor alcalde del mundo”, en una encuesta realizada por la fundación londinense City Mayors. También fue presidente de la Red Global de Ciudades (Global Network of Safer Cities) de la ONU del 3 de septiembre de 2012 al 3 de febrero de 2014.

En sus gestiones como secretario y como jefe de Gobierno, promovió y apoyo políticas en favor del aborto, reconocimiento de diversidad sexual, madres solteras, discapacitados y personas de la tercera edad. Continuó los programas de López Obrador y los creció. Amplió la pensión alimenticia para adultos mayores, para que fuera un derecho de todo habitante de Ciudad de México con 68 años y la elevó a rango de ley local.

Entre sus acciones de mayor polémica ante la opinión pública se encuentra la expropiación de predios y edificios que funcionaban como centros operativos de la delincuencia. Se recuerdan los casos Tepito por narcomenudeo e Iztapalapa por venta de refacciones robadas. Parte del sector empresarial criticó esta iniciativa de la extinción de dominio. Sin embargo, esto, aunado a la introducción de cámaras de videovigilancia, junto con acciones en favor del desarrollo social, coadyuvaron a reducir el índice delicitivo en la Ciudad de México.

En seguridad se recuerda la invitación a Giulliani, ex alcalde de Nueva York. Durante su mandato, fue reconocido por sus decisiones en el combate al cambio climático, la construcción de una infraestructura de movilidad, mediante la transformación del transporte público con el sistema Ecobici; la ampliación del 350% del sistema Metrobús y la construcción de la Línea 12 del Metro.

LO MALO DE MEC

A pesar de su experiencia y capacidad, Ebrard se ha comportado -como la mayoría de los miembros del gabinete de López Obrador- abyecto y sumiso. Se ha visto mal al plegarse a todas las ocurrencias de su jefe.

Se cuentan el asilo al presidente de Bolivia, Evo Morales; el sometimiento a los dictados de Donald Trump en materia de nuestra política exterior, incluida la contención de los migrantes; el largo silencio y omisión para no felicitar al presidente Joe Biden luego de su triunfo sobre Trump en las elecciones presidenciales de 2020; los bandazos en permitir a AMLO hacer declaraciones de apoyo a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua; el coqueteo con Rusia, China y Corea del Norte, a sabiendas de poner en riesgo la relación con nuestro vecino del norte; la solicitud de perdón a los reyes de España por los agravios de la conquista; permitir el ridículo de nuestro Presidente en intervenciones en diferentes foros como el de la ONU cuando comparó a Benito Juárez con Benito Musolini, o la postura de México en la reunión de la OPEP negándose a reducir producción petrolera con falta absoluta de conocimiento de la materia en el ámbito internacional; el cambio de nombre en el recibimiento a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Y hay más: Tolerar y avalar nombramientos que atentan contra la diplomacia mexicana y que pueden ser una falta de respeto hacia diversos países. Nombramientos de embajadores sin perfil diplomático ni político para esas delicadas misiones. Ahí están: Isabel Arvide, cónsul en Estambul; Esteban Moctezuma, nombrado embajador en la sede más importante, luego de su mediocre desempeño como titular de la SEP; Blanca Jiménez, quien tuvo pésimo desempeño en la Comisión Nacional del Agua, a Francia; la esposa de su amigo, Lilia Rossbach de Pérez-Gay, nombrada embajadora en Argentina; Josefa González Blanco, nombrada embajadora de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quien renunció como secretaria del Medio Ambiente por haber demorado un vuelo comercial.

Recientemente, en la reunión de la CELAC, el canciller no quiso hacer ver al Presidente López Obrador que su discurso “antiimperialista”, de iluminado y pretendido líder de Latinoamérica y el Caribe proponiendo la desaparición de la OEA, pone en entredicho nuestra imagen y la diplomacia mexicana en el mundo. Nos traslada a los tiempos en que Luis Echeverría soñaba con ser el líder de los países del “Tercer mundo” con su “Carta de deberes y Derechos Económicos de los Estados”.

El corolario de la reunión CELAC fue la transmisión de un video en el que el presidente de China, Xi Jinping, mandó un mensaje de apoyo, en el cual señaló: “China continuará prestando apoyo a los países de América Latina y el Caribe (…) y que las relaciones entre su país y las naciones de América Latina y el Caribe han entrado en una ‘nueva era’ marcada por la igualdad, el beneficio mutuo y la innovación.

Este abierto coqueteo con China promovido por México debió caer como bomba en Washington y vamos a pagar esa osadía.

LO FEO DE MEC

LINCHAMIENTOS EN TLÁHUAC.- Ebrard como secretario de Seguridad no llegó a tiempo y no pudo evitar el linchamiento de tres policías en la delegación Tláhuac.

Por ello el 7 de diciembre de 2004 fue destituido de su cargo como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal por Vicente Fox. La legislación otorgaba la facultad al Presidente de la República de nombrar y remover al secretario de Seguridad del DF.

TRAGEDIA DEL NEW’S DIVINE.- El 20 de junio de 2008, un pésimo operativo policiaco ocasionó el fallecimiento de 12 personas -9 jóvenes y 3 policias-. Por ese motivo tuvieron que renunciar Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública, y el procurador general de Justicia, Rodolfo Félix Cárdenas. A este último lo sustituyó el subprocurador Miguel Ángel Mancera, hasta ese momento un desconocido abogado sin experiencia política.

En 2012, cuando Ebrard quiso dejar como sucesor a Mario Delgado, se le complicó por el escándalo de la Línea 12 del Metro y entró como bateador emergente Miguel Ángel Mancera con el visto bueno de AMLO.

Dos de los protagonistas del caso “New’s Divine”, Joel Ortega, director del STC, y Miguel Ángel Mancera, a la sazón jefe de Gobierno, hicieron públicas graves irregularidades en la construcción y puesta en marcha de la Línea Dorada, lo que ocasionó un rompimiento político entre Mancera y Ebrard.

TRAGEDIA EN LA LÍNEA 12.- Con 26 muertos como saldo, la peor tragedia sucedió en la Línea Dorada. El lunes 3 de mayo de 2021, el tren se cayó cuando el tramo de la vía elevada por la que pasaba se desplomó, entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la alcaldía Tláhuac. Sería la obra “cumbre” de Ebrard. Se empezó a construir en julio de 2008 y se inauguró el 30 de octubre de 2012, con prisas y por motivos políticos, se dijo que así, al concluir su gestión Marcelo Ebrard estaría listo para ser candidato a la Presidencia.

El costo original de la obra era de 17 mil mdp y al final fue de 26 mil mdp. La construcción de la línea estuvo a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en asociación con Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, una de las compañías de Carlos Slim.

Desde 2014, el escándalo por las fallas de construcción y por el sobreprecio de 9 mil mdp, alcanzó enormes proporciones y se decía que podría haber acusaciones penales en contra de Marcelo Ebrard y también de su secretario de Finanzas, Mario Delgado.

En 2016, por ese motivo, el ex jefe de Gobierno de la CDMX se autoexilió en Francia, país de sus orígenes familiares. Regresó en 2018 a la campaña presidencial de AMLO. En México al llegar fue absuelto de todos sus presuntos delitos, culpas y “pecados” por el metapoder del entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

Ilusos quienes creían que esa tragedia serviría para eliminar a Marcelo Ebrard de la carrera presidencial. Las cartas las trae bajo la manga, su jefe, y el juego de la sucesión presidencial seguirá con las reglas, los personajes, los tiempos y los modos que él decida.

La tragedia, aunque haya costado vidas humanas, no alterará los planes. Marcelo Ebrard sabe que estando bajo el manto “sagrado” del supremo líder podría convertirse en su sucesor.

*** Académico y consultor