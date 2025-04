Incongruencia y despotismo, en la política

Se olvidan del certificado presidencial: ‘El pueblo es sabio’ * Andrea Chávez recibe coscorrón presidencial * Se le va gente cercana a Rocío Nahle *

EMMA ESPÍNDOLA

En México, la definición de que EL PUEBLO ES SABIO tiene manufactura y certificado presidencial. Fue hecha por el máximo dirigente de los morenistas.

La tesis del idolatrado y venerado fue propagada cuando el difusor se encontraba en la cúspide del poder.

Desde el púlpito de la cima misma del privilegio gubernamental, la sentencia se convirtió en credo y en el culto que los feligreses acataron ante el pregón del supremo que lo impuso.

Esa frase dogmática, acompañada de una veneración y una exaltada proclama, se utilizó como argumento que no admitía debate alguno.

Seguidora de ese evangelio, la autodenominada “Ministra del Pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, debe tenerlo muy presente, pero también ya cuenta con los elementos para ubicarse en la realidad.

Porque justo con la aureola y el resplandor, junto con las reverencias que demostró al entrañable supremo que la encumbró en el poder, ha vivido un contexto que no debe ignorar.

Batres Guadarrama, ministra quien busca la reelección y presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió en Querétaro abucheos y reclamos en una actividad de volanteo para promocionarse.

Además, ante las fallas del sonido, porque se fue la señal, iracunda y fuera de control exhibió su perfil incongruente y despótico que el pueblo sabio le externó.

Pero también en la alcaldía Iztacalco hubo rechiflas y le llamaron “burra”.

Sobra decir que, para justificar los hechos, ensartó calificativos despreciables para quienes estuvieron en esas concentraciones.

Pierde de vista que el pueblo no es solamente el conjunto de acarreados o grupos manipulados por los organizadores, también los disidentes o inconformes forman parte de ese pueblo sabio.

Apegarse a ese axioma complaciente que proliferó desde el estrado gubernamental, incluye a personas asistentes a los eventos que difieren ideológica o políticamente del surrealismo que no le permite pisar la tierra por donde transitan.

Han circulado abundantes videos y grabaciones donde se exhibe a plenitud su enorme “popularidad”.

La ministra se quejó con los organizadores debido a una mala planeación en su convocatoria, pues comenzaron dos horas más tarde de lo pretendido y tras los abucheos recibidos, exclama:

“No me hagan eso, no llego para ser repudiada, ¿Qué es esto? […] No tenemos nada instalado y me mandan a un sonido que… no entiendo”.

Pierde de vista que el liderazgo político se asocia con la capacidad que tiene una persona para dejar fuera las imposiciones y que debe demostrar la capacidad que tiene un político para ofertar propuestas que aporten y decisiones coherentes.

Que un líder es el responsable de guiar a otras personas por el camino correcto para conseguir objetivos específicos o metas que comparten.

Que el liderazgo es imprescindible en la sociedad, y más aún en tiempos de crisis donde surge la necesidad que demuestre capacidad para comunicarse con sus seguidores buscando orientarlos, movilizarlos y hacerles sentir que tienen el poder para conseguir sus metas.

Entre las cualidades de un gobernante, de un político, de un administrador de la justicia deben prevalecer la sabiduría, no abusar del poder político, no gobernar de manera déspota, tener credibilidad y no arrinconarse en la peor fama.

Debe trabajarse y tener un compromiso con la sociedad toda y ser coherente con lo que se hace y lo que se proyecta.

Porque ante la ausencia de credibilidad, se impone el descrédito y la repulsa popular.

HISTORIAS

Severo porrazo el que recibió la senadora chihuahuense Andrea Chávez por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Poder Ejecutivo anunció que mandará una carta a la dirigencia de su partido (Morena) para que haya reglas preelectorales y nadie se adelante. Ahora corresponderá a Luisa María Alcalde, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incluirlas en los estatutos y frenar la ambición por llegar al poder a costa de lo que sea. Por cierto que el recado también tiene como destinatarios a Adán Augusto López, padrino y patrocinador de la legisladora. Pero además deben recibir acuse de recibo Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio… Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, se quedó sin secretaria de Turismo porque Dulce María de la Reguera renunció para buscar un cargo de elección en junio próximo.

También se fue, por el mismo motivo, Adriana Muñoz Cabrera, quien se desempeñaba como jefa de

prensa. Obviamente sobran tiradores para convertirse en relevos… Ahora que los aspirantes a ser electos en el Poder Judicial andan desatados con campañas empapadas de ridiculez, habrá que estar pendientes si los 4 aspirantes que están ligados a la Luz del Mundo logran colocarse. Lo preocupante es que se trata de afines a Naasón Joaquín, el líder esa organización religiosa que enfrenta un juicio penal en Estados Unidos por abuso sexual de menores de edad… Impera un extraño silencio en torno a la detención de quien fuera vocero del gobernador Alejando Moreno Cárdenas, cuando fue gobernador del estado de Campeche y a quien se acusa de haber desviado 16 millones de pesos. Por cierto que Walter “N” es yerno de Carlos Miguel Aysa, gobernador sustituto de “Alito” y quien al entregarle la administración a Layda Sansores fue incorporado por Ya Saben Quien, al cuerpo diplomático como un reconocimiento a sus méritos por el relevo en el poder estatal… Que el Tribunal Superior Electoral haya validado que la Presidencia, los gobernadores, legisladores y servidores públicos puedan promover la participación en la elección judicial, tiene muchísimos riesgos. Seguro sobrarán los que se despachen con la cuchara grande para apoyar a los consentidos el régimen que buscan incorporarse como jueces, magistrados y ministros… Ahí como que no quiere la cosa, sigue la “Operación Enjambre” y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cuyo frente se encuentra José Luis Cervantes Martínez, ha detenido a 58 servidores públicos ligados a la maña. Y como dijera el clásico: Aún hay más.