Un Imperio que se desmorona

La vigencia no caduca ni puede darse por abandonado * Donald Trump claramente sentenció que pedirá rendición de cuentas a funcionarios corruptos que se beneficiaron de la trata de personas y del tráfico de fentanilo

EMMA ESPÍNDOLA

La temática arancelaria, el saludo negado públicamente a la Presidenta por destacados militantes de Morena y el campo de exterminio en Jalisco han acaparado la atención, pero hay otros hechos de alta importancia que siguen vigentes.

En particular uno de ellos, aunque se pretenda no darle importancia y dejarlo fuera del análisis abiertamente, que causa escozor y tiene nerviosos a personajes de la vida nacional.

Concretamente involucra a gobernadores y exintegrantes del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Porque aun cuando hay quienes pretenden hacer sentir que ya forma parte del olvido, la vigencia no caduca ni puede darse por abandonado.

Sólo debe tenerse como punto de partida y de referencia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la advertencia a México al recomendar que se investigue a políticos mexicanos ligados al tráfico de drogas y migrantes.

El residente de la Casa Blanca instruyó a la fiscal general de su país, Pam Bondi, investigar a políticos mexicanos por posibles nexos con el narcotráfico.

Abierta y claramente sentenció que pedirá rendición de cuentas a políticos corruptos que se beneficiaron de la trata de personas y el tráfico de fentanilo.

Incluso consideró que “definitivamente” se dará seguimiento a la actuación de servidores públicos y políticos mexicanos involucrados con bandas criminales.

Hasta ahora no han surgido nombre ni los cargos que ocupan, pero eso no significa que la persecución haya sido relegada al baúl de la indiferencia. Es cuestión de tiempo para que el tema se retome por parte del mandatario norteamericano.

Incluso podría considerarse que forma parte de su obstinación en la agenda de asuntos relevantes de la relación Estados Unidos-México.

Y nadie podría negar que durante la visita que hicieron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, para entrevistarse con funcionarios norteamericanos para analizar los avances en el combate a los cárteles del narcotráfico, haya surgido ese tema.

Como contexto habría que considerar el traslado de 29 narcotraficantes mexicanos -que se encontraban detenidos en diversas cárceles mexicanas- a Estados Unidos para ser juzgados.

Entre ellos Rafael Caro Quintero, ligado al secuestro y asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA.

Aunque hasta ahora el hecho de la asechanza a los políticos pareciera relegada, lo cierto es que sigue vigente.

La cacería no se difunde ni se descarta públicamente, pero de manera sigilosa, por su enorme dimensión, avanza y las agencias norteamericanas involucradas siguen acumulando información para llegar a la meta fijada por Donald Trump.

Mientras tanto habrá políticos mexicanos que han perdido la tranquilidad al sentirse acorralados y amenazados por la posibilidad de que llegue a probarse su involucramiento en esas acciones criminales.

Parecerán tranquilos, pero tiemblan ante la posibilidad de que en cualquier momento se conviertan noticia internacional por sus ligas con la maña.

Tiempo al tiempo

HISTORIAS

Alejandro Solalinde, convertido en el capellán infernal, olvidó los principios éticos y religiosos de la Iglesia Católica al denostar a la fallecida Isabel Miranda de Wallace y amenazar a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Falto de valores morales, el párroco consentido de quien se fue a La Chingada se presentó como lo que siempre ha sido: un mercenario… Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense, reconoció públicamente su insolvencia y limitaciones, al aceptar la incapacidad para resolver o combatir la violencia y la criminalidad que domina la entidad.

En realidad no fue ninguna autocrítica, sino simplemente ubicarse en su realidad… Alarmante el impacto económico, laboral y social que en Apatzingán, Michoacán, se encuentren cerradas 30 empacadoras de limón por ser víctimas de la extorsión. Con alardes y loas se anunció en días pasados la captura de un encumbrado delincuente, pero el quebranto ocasionado por las acciones delictivas no para… Marco Antonio García Ayala (sobrino del fallecido Joel Ayala Almeyda) fue encumbrado como heredero en la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Pronto habrá de conocerse a quién impone (disculpe lector, quise decir se elige) en la dirigencia del sindicato de la Secretaría de Salud… Papelazo que la dibuja en todo su esplendor, La ministra Lenia Batres Guadarrama abandonó una sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que se le impidiera participar en la votación del amparo cuyo quejoso es el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Un berrinche que no compagina con su investidura, pero no hay nada que hacer. Así es y nunca lo ha negado… El desaire que Andrés López Beltrán, el famoso “Andy”, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal. Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello hicieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum al negarle el saludo, no es cosa menor. Porque los “líderes” del Senado y la Cámara de Diputados saben la magnitud que tiene ignorar a la Primera Mandataria. Tampoco es punto menor que en el grupo estuviera presente Rosario Alejandro Esquer Verdugo, el ingeniero civil y miembro del partido Morena, quien actualmente se desempeña como senador de la República y fue secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en política no hay casualidades, sino causalidades que finalmente son las que importan… Cierto que de un momento a otro caerá Silvano Aureoles, a quien se acusa de desviar fondos públicos.

Y es que el ex gobernador michoacano no puede vivir huyendo. Y la pregunta obligada: Cuándo irán tras de Ignacio Ovalle Fernández, protagonista del mayor robo del sexenio pasado al saquear Segalmex. O será que la justicia solamente es para los opositores. Tampoco sería bueno que mantuvieran en la impunidad a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Aplíquense para no generar elucubraciones.