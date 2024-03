Morena va por el mando absoluto del país

Impera la sequía en CDMX y en Edomex * La Conagua pronosticó que será en cuatro meses cuando se procederá a privilegiar sectores como hospitales y cuerpos de emergencia, lo que implica cortar el suministro para el consumo doméstico

ALFREDO IBÁÑEZ

La Ciudad de México y el Estado de México “se secan”, impera la escasez de agua, el nivel del Sistema Cutzamala, que abastece ambas entidades, sigue en descenso y las previsiones, según la Comisión Nacional del Agua (CNA) es que para junio próximo no habrá suficiente disponibilidad, de manera que se cortará el suministro a millones de hogares.

La Conagua dio a conocer que el nivel de almacenamiento se ubica en 38.6 por ciento de su capacidad y lo preocupante es que no hay lluvias, ni se prevén en el corto plazo.

La crisis del agua es alarmante, los niveles de las presas que abastecen al sistema Cutzamala son ínfimos; de continuar con esa tendencia, la CNA pronosticó que será en cuatro meses cuando se procederá a privilegiar sectores como hospitales y cuerpos de emergencia, lo que implica cortar el suministro para el consumo doméstico.

Faustino de la Cruz, diputado local de Morena en el Estado de México, consideró que una de las acciones inmediatas en esa entidad es combatir el huachicol, el robo de agua que desde hace muchos años se ejerce en diversos municipios mexiquenses.

En el Valle de México los casos de extracción y venta clandestina del vital recurso se multiplican, hay grupos, dueños de pipas que mantienen fuerte control y hacen negocio millonario con la venta del vital líquido.

En contraparte, colonias enteras como México Prehispánico, Lázaro Cárdenas, Novela Mexicana, entre muchas otras en Ecatepec, no tienen el servicio porque los huachicoleros abren tomas clandestinas, ordeñan los ductos para hacer millonario negocio.

Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tiene los instrumentos para hacerle frente a tal situación, pues en septiembre del año pasado se aprobaron reformas al Código Penal de la entidad a fin de castigar hasta con seis años de cárcel a quienes roben, sustraigan y vendan agua del sistema hidráulico.

Hasta ahora tal funcionario, quien fue atacado a balazos en enero pasado en las inmediaciones de La Marquesa, no ha intervenido en el problema del robo y la escasez de agua que padecen millones de familias del Estado de México.

Es del dominio público la identidad de los grupos de piperos que hurtan el recurso en diversos puntos de la entidad; sin embargo, las autoridades responsables como es la Fiscalía de Justicia mexiquense, el gobierno estatal y el federal nada hacen por frenarlos. ¿Impunidad, complicidad o ambas?

La crisis por la escasez de agua está en su apogeo en ambas entidades; en la Ciudad de México los gobiernos del PRD y Morena priorizaron los programas sociales y se han olvidado de instrumentar programas para la captación de las aguas pluviales.

La ineptitud de los gobernantes de la CDMX es manifiesta, pues suman décadas en las que 1.5 millones de familias no tienen agua y al menos 2 millones más no tienen la cantidad suficiente, esto de acuerdo con datos de la UNAM; sin embargo, poco han hecho por revertir la crisis de agua que hoy amenaza con colapsar ambas entidades en caso de no haber lluvias que abastezcan el Cutzamala.

EX FUNCIONARIO DE LA FGR VA POR ALCALDÍA EN TIJUANA

Sergio René Coppel Padilla, quien se desempeñara como director administrativo en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en la Fiscalía General de la República, ahora va en busca de la alcaldía de Tijuana arropado por el PRI.

Uno de sus principales banderas que enarbola es el combate a la pobreza, pues según sus estimaciones al menos el 50 por ciento de los tijuanenses vive en pobreza o pobreza moderada.

No la tiene nada fácil, pues Morena tiene un prospecto de peso como es el ex boxeador Erik “El Terrible” Morales, quien de administración pública no sabe mucho, pero goza de gran popularidad, que es lo que al parecer convenció a Mario Delgado, dirigente nacional morenista, el cual en días pasados le levantó la mano.

DUELO DE CANDIDATAS PRESIDENCIALES EN EL VATICANO

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de México, se reunió el pasado jueves con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia. La aspirante presidencial, quien sostiene que no es católica ni religiosa, presumió que el jerarca católico le regaló grandes consejos de vida.

A través de sus redes sociales dio a conocer que fue una hora excepcional “que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza”.

Añadió que además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, la religión de la gran mayoría de México, tiene una profunda admiración por su pensamiento humanista.

La candidata presidencial, quien compartió fotografías de su encuentro, presumió que el Papa Francisco le regaló grandes consejos de vida.

Visita que se da en el marco de las elecciones presidenciales del 2024, la cual fue severamente criticada por senadores del PAN como Lilly Téllez, quien retomó las fotografías del encuentro y sostuvo que el exorcismo fracasó.

La polémica legisladora, acérrima rival de la 4T, sostuvo que los demonios del comunismo, la voracidad y la hipocresía no salen de esa atea comunista.

Días antes la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez también se reunió con el Jefe Supremo de la Iglesia Católica, el encuentro duró aproximadamente 40 minutos, 20 menos que la abanderada de Morena, y alardeó que el Sumo Pontífice le deseo la mayor de las suertes rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Fiel a su relajada forma de ser, añadió que hablaron de religión, migración, la importancia del diálogo, de la paz y hasta de futbol.

Xóchitl Gálvez, a diferencia de Claudia Sheinbaum, destacó su religiosidad y especificó que con el encuentro con el Papa reafirmó su fe por Dios y la Iglesia Católica.

Sostuvimos, dijo, un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad.