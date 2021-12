Omar Fayad desata los demonios en Hidalgo

Familiares de soldados bajo proceso acusan red de corrupción en juzgados militares * La juez Claudia Flores Tapia y el general Francisco Javier Hernández Almanza ponen en tela de juicio la labor realizada por el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, y por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes tienen como línea presidencial combatir la impunidad y actuar con justicia

POR MARCOFLOS

Familiares de soldados bajo proceso en la prisión del Campo Militar Número Uno, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), exhiben una red de corrupción en los juzgados militares, en donde se acusa, dicen, y se fabrican delitos para obtener ascensos y prestigio mal obtenido a cambio del pisoteo de los Derechos Humanos de los presuntos infractores.

En la cárcel militar hay muchas historias de abusos cometidos por coroneles y generales que han quedado bien a base de fabricar injusticias, agregan.



Uno de esos casos tuvo origen durante la madrugada del 5 de marzo de 2016, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, cuando el personal integrante de la Base de Operaciones “ex guarnición”, la cual se integraba, entre otros, por los cabos Flores Cruz y Olán Martínez, así como los soldados Bautista Martínez, Jiménez Cárdenas y Martín Espinoza Soto, bajo el mando del teniente Galeana Montalvo, realizaban patrullajes y reciben una denuncia de viva voz de una mujer que les indicó que en ese rumbo había una camioneta tripulada por varias personas y que los vecinos sabían que se dedicaban a la venta de drogas.

De inmediato los militares ubicaron la camioneta, pero sus tripulantes huyeron cruzando la frontera con Estados Unidos, abandonando dicho vehículo incluso con el motor en marcha y, al revisarla, encontraron que, en efecto, ésta contenía varios paquetes con marihuana.

Los elementos realizaron el reporte respectivo ante sus superiores en el Octavo Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Matamoros, donde el comandante de dicha unidad les indicó que debían poner todo a disposición de la PGR.

A su salida de la PGR se les ordenó concentrarse nuevamente en las instalaciones de la Base de Oeraciones y al llegar encontraron al comandante de la unidad, el coronel de Caballería Diplomado del Estado Mayor, Francisco Javier Hernández Almanza, junto con su escolta, quien les indicó que revisaría sus pertenencias; no se opusieron, ya que pasarles revista era una actividad ordinaria, no encontraron absolutamente nada fuera de lo ordinario, sin embargo, al revisar las pertenencias del soldado Martín Espinoza Soto, el citado coronel encontró un envoltorio con marihuana, que después se supo eran 35 gramos del enervante.

Ante esto, el coronel Hernández Almanza organizó la acusación en contra de su personal, con el fin de que quedar bien ante sus superiores, de hecho ese mismo año obtuvo el ascenso al grado de general, pues para la superioridad resultó más atractivo enjuiciar a varios militares, incluyendo a un oficial, que a un soldado por ser consumidor de marihuana.

Todas esas irregularidades se han hecho valer ante la juez del proceso, Claudia Flores Tapia, quien simplemente se ha reservado a decir que son meras especulaciones por parte de la defensa de los presuntos, incluso se ha asegurado de que los aún procesados la escuchen decir “que sus abogados le trabajen más, yo no los dejaré ir hasta que un juez federal me lo ordene”, incluso deliberadamente ha retrasado la impartición de justicia hasta sus límites, lo cual ha sido denunciado ante el Tribunal Superior Militar, pero éste en todos los casos sólo le ha hecho exhortos para que se conduzca con apego a la ley.

Cabe señalar que dicha juzgadora ha impedido que el ahora general Francisco Javier Hernández comparezca nuevamente al juicio, situación que también ha sido denunciada, pero hasta el momento ninguna autoridad la ha llamado para rendir cuentas.



La juez Flores Tapia refiere tener muy buenas relaciones tanto en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional como ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que parece ser cierto, ya que es esposa de un general de Brigada, que fue quien precisamente en el año 2005, al estar comisionado en la PGR, fue el responsable de elaborar una averiguación previa en contra de López Obrador en el contexto de su desafuero cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

VARIOS HECHOS RELEVANTES QUE NO TOMAN EN CUENTA

¿Habrá alguien que ponga fin a los abusos por parte del sistema de justicia militar en contra de los propios militares?



Esta pregunta surge porque es conveniente resaltar varios hechos relevantes:

1.- El ahora general Hernández mintió durante la integración de la averiguación previa.

2.- La juez Claudia Flores Tapia ha sido omisa en denunciar ese fraude procesal ante la Fiscalía Militar, encubriendo a dicho general, pues éste actualmente desempeña un cargo especial dentro de la Guardia Nacional en el estado de Baja California y goza de la confianza del Presidente Andrés Manuel, quien probablemente desconoce su antepasado desleal a sus tropas e ilícito por tergiversar los hechos… y no olvidar que el Primer Mandatario está en contra de la corrupción y la impunidad.

3.- La citada juez ha hecho hasta lo imposible, no sólo por evitar que éste comparezca en el juicio para evitar ser exhibido.

4.- A pesar de la tortura de que fueron objetos varios de los militares señalados, la propia juez también ha omitido denunciar este hecho a la Fiscalía Militar.

5.- No obstante haber quedado plenamente acreditado que los acusados no cometieron los delitos que se les imputa, sobre todo porque los testigos fundamentalmente han referido no haber presenciado los hechos, incluso porque al ordenar la libertad del cabo Zaqueo Olán, el Tribunal Colegiado fue expreso al decir que a ninguno.

Ante esta situación, familiares de los soldados bajo proceso piden la intervención del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque la juez Claudia Flores y el general Hernández Almazán ponen en tela de juicio el combate a la corrupción y la impunidad, una prioridad y un combate frontal de la Cuarta Transformación.