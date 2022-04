La diarrea de la verborrea

La realidad no es lo que pregona el discurso presidencial * En su mensaje a la nación se abordaron temas cruciales. En los tres rubros más importantes del desarrollo nacional, seguridad, salud y educación, los retrocesos son evidentes… son los datos reales a sus ‘otros datos’ que dijo en su informe de 100 días de este 2022

FRAY LALITO

El pasado martes 12 de abril de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió ante la “Nación” su decimotercer informe de gobierno. Esta vez, el relativo a los primeros 100 días del cuarto año de gobierno.

Si algo ha caracterizado el gobierno de la Cuarta Transformación, que él encabeza, es su estrategia de comunicación. Ha sido abundante en horas de discursos. A la fecha, en números redondos, se han realizado 600 conferencias mañaneras, con un promedio de duración de una hora y media. Pocos políticos en el mundo han practicado una estrategia de comunicación siquiera parecida. Aunque hay quien califica esta estrategia como “Diarrea de verborrea”, los informes y las “mañaneras” han resultado un puente de comunicación efectiva para la “percepción” de millones de mexicanos que a diario escuchan “de rebote” en las notas de prensa de todo el día, que su Presidente trabaja mucho y está en todos los temas.



Esta vez, el contenido del decimotercer informe podría rondar entre Goebbels, el evangelio Cristiano, Darwin, Engels y Marx. Veamos por qué.

Primero, observemos si la estrategia de comunicación de AMLO tendría algo que ver con Goebbels, el artífice de la propaganda nazi de Hitler. Reza un principio general de afamado personaje: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”, en la percepción de las masas o si se quiere del pueblo.

PRINCIPIOS DE GOEBBELS

Son conocidos “11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels”, que han sido analizados y diseccionados, por científicos de la comunicación.

Destacan lo siguiente:

1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Individualizar al adversario en un único enemigo.

2.- Principio del método de contagio. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.



6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad.

En el colofón o conclusiones de su decimotercer Informe, AMLO enfatizó: Pienso que hay dos cosas fundamentales: Continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las consciencias, que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores.

Agregó: “…no olvidar que se debe buscar el bienestar material y también el bienestar del alma, porque no sólo de pan vive el hombre. Es indudable que los seres humanos necesitan bienestar, todos necesitamos vivir bien; nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa sólo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que, ‘así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho tan sencillo -según Engels-, pero oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión’”. Hasta ahí la cita.

En su informe de 100 días se abordaron temas cruciales. En los tres rubros mas importantes del desarrollo nacional, seguridad, salud y educación, los retrocesos son evidentes.

En seguridad masacres diarias y cifra récord de 115 mil homicidios; en educación la contrarreforma educativa mostrará sus efectos regresivos y devastadores en el mediano plazo. En salud, hoy se renueva la promesa de contar con un sistema de salud IMSS-Bienestar gratuito, efciente y de cobertura. Después de tres años se reconoce que el Insabi no arrancó. En pandemia, obtuvimos un decoroso cuarto lugar mundial con casi 500 mil muertes.

OTROS DATOS

Veamos “otros” datos que demuestran el avance:

El salario mínimo ha aumentado 71 por ciento en términos reales. Dato real: La inflación proyectada para 2022 por Banco de México es de más del 100 por ciento.

Las remesas siguen aumentando como nunca: en este primer trimestre han crecido 18 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. Dato Real: El gobierno mexicano nada tiene que ver con las remesas, porque se trata de connacionales que se fueron a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo e ingreso.



En poco más de tres años el peso se ha fortalecido en más de dos por ciento con relación al dólar, o sea, no se ha depreciado, como solía pasar. La mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares el barril. Dato Real: La paridad del peso y el precio del petróleo no dependen del gobierno mexicano, obedecen a factores económicos exógenos.

La economía se está recuperando. El año pasado crecimos cinco por ciento, casi lo mismo que Estados Unidos. Dato Real: Tenemos el promedio de crecimiento económico menor en 25 años, ni siquiera alcanzará el 1.5 por ciento.

La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores. La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos. Dato real: Según cifras públicas y oficiales de SHCP, tenemos deuda más alta e inversión extranjera más baja.

Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio. Dato Real: Por iniciativas, como la nueva Ley de Industria Eléctrica, se pueden caer 10 mil mdd de inversiones tan sólo en ese renglon y las demandas por violación de T-MEC pueden resultar en miles de millones de dólares de sanciones.

En cuanto a la infraestructura para el desarrollo nacional y la creación de empleos, informo que cumplimos con inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática de gran calidad que nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos. Dato Real: Se han pagado casi 400 mil millones de pesos por cancelación y costo inflado de una obra que, hasta ahora, sólo es un inútil “elefante blanco”, construido en la opacidad, sin licitaciones y sin rendición de cuentas.



Luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo. En este año el promedio de producción de crudo es de un millón 752 mil barriles diarios. Dato Real: Pérdidas y deuda récord en los últimos tres años. Con López Portillo llegamos a producir 2 millones 700 mil barriles diarios, al caer el precio del petróleo se cayó todo.

En México no han subido los precios de los combustibles ni las tarifas eléctricas y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Dato Real: El gigantesco subsidio que se está otorgando a las gasolinas beneficia a los que tienen más ingresos (automóvil) y a la larga el costo para los más pobres será mayor… y el gasolinazo sigue, de ahí el alto costo de los artículos de la canasta básica y el repunte de la inflación.



Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Dato Real: La SCJN no declaró constitucional la LIE.

Enviaré una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Minera y, mediante esa reforma, el litio podrá ser explotado por el Estado Mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. Dato Real: Según el Artículo 27 Constitucional, el litio y todos los minerales del suelo y subsuelo son propiedad de la Nación desde 1917.

Es un timbre de orgullo el repetir y, sobre todo, hacer realidad el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Dato real: Según Coneval, de 2018 a 2022, hay 6.8 millones más pobres y con 38% de ingreso menor.

MÁS DESTRUCCIÓN QUE TRANSFORMACIÓN

Casi al concluir el segundo tercio -cuatro años- del gobierno de la Cuarta Transformación, millones de mexicanos debemos preguntarnos si estamos inmersos en una auténtica “transformación” o estamos siendo participes de una gran “simulación”, que más bien para muchos es el de la destrucción.

Para millones de mexicanos, estamos frente a una diarrea de verborrea, y para otros es una estrategia de “comunicación” como elemento esencial del “cambio social”.

El discurso deberá corresponder con la realidad y con la implementación de políticas públicas que den por resultado mejores niveles de vida en lo económico, educativo, salud, científico-tecnológico, social y cultural.

Ojalá y así sea por el bien de millones de mexicanos que tenemos la esperanza de un país mejor.

