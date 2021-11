El T-MEC firma sentencia de muerte a la reforma eléctrica

‘Mi equipo y yo todos los días estamos trabajando en la seguridad de la ciudad’ * Si la ciudad o cualquier estado tiene al encargado de la seguridad pensando en otra cosa, sinceramente que se vaya a hacer otra cosa porque quienes pagan de manera inmediata son los ciudadanos, expresa el titular de la SSC-CDMX

Mencionar a Omar García Harfuch es hablar de un secretario que ofrece resultados en beneficio de la ciudadanía.

A dos años de asumir la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sus números son alentadores y ofrece tranquilidad y paz a los millones de capitalinos, aunque falta mucho por hacer, como él bien lo expresa.

Tan hace bien su chamba que la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un problema menos al tener a García Harfuch al frente de la policía.

En entrevista con el Payaso más TeneBrozo, Omar García detalló el estado de seguridad en que se encuentra la capital del país.

Omar García enfatiza la estrategia de seguridad que se viene realizando, y no se trata de abrazos o de balazos.

“Yo creo que no es de abrazos o balazos, yo creo que es una estrategia clara de seguridad porque si hacemos una estrategia de puros balazos lo que sucede es que vamos a tener una violencia brutal en el país. Yo creo que lo que estamos haciendo es una estrategia que combina atención a las causas, que eso también lo está haciendo el gobierno federal por supuesto, pero en la ciudad hablo por lo que me corresponde, la Ciudad de México”.

Afirma García que se recibe mucha ayuda del gobierno federal, pues antes actuaban solos.

“Nosotros recibimos ayuda en atención a las causas o programas sociales que antes de nosotros como policías pues era una estrategia solitos, váyanse solos en contra de los delincuentes y arreglénselas. Hoy no es así, lugares donde nosotros hacemos cateos, acciones de la policía, tienen muchos programas de gobierno que también entran, después o algunos antes, donde nosotros estamos operando. Hemos hecho en este año muchísimos cateos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México enfocados a disminuir la violencia en la ciudad, han sido más de 600 cateos aproximadamente y en todos esos lugares, en todas las colonias, también ha habido una atención a las causas”.

Reitera que los programas de gobierno de Claudia Sheinbaum han sido muy importantes para bajar los índices delictivos.

“Los programas de gobierno que tiene la doctora, la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, han sido muy importantes para disminuir los índices delictivos. Un ejemplo claro han sido los homicidios dolosos, pues de 2019 a la fecha es casi 35% menos”.

Para atender las posibles causas de la violencia, ha sido vital una estrategia integral, en donde hay coordinación entre la SSC y la FGJCDMX.

“Hemos visto en los estados que la fiscalía y la policía están totalmente trabajando por separado. Aquí no, todos los días trabajamos con la Fiscalía de Ernestina Godoy y todos los días la jefa de Gobierno preside el gabinete de seguridad de lunes a domingo, entonces no hay un solo día que no estemos coordinados porque todos los días nos vemos”.

A pregunta expresa del Payaso más TeneBrozo sobre el problema de las drogas y cárteles en la capital del país, el secretario de Seguridad Ciudadana comenta: “Nosotros nunca hemos dicho que no hay cárteles en la Ciudad de México ni tampoco la jefa de Gobierno.

“A las células delictivas todos los días y no es una lucha contra drogas la que tenemos en la Ciudad de México, es una lucha en contra de la violencia, y en los lugares más violentos, lesionados por arma de fuego o más homicidios, más riñas, ahí nos enfocamos en entrar con cateos con detenciones con investigaciones mucho más profundas.

“Todos los días tenemos una mesa de inteligencia en donde trabajamos en conjunto varias investigaciones, o acciones con Fuerzas Armadas”.

“Creo que lo que nos conviene es tener instituciones fuertes y muy capacitadas. ¿A qué me refiero? Y sí hay instituciones fuertes en este país, son la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Nosotros trabajamos tan coordinados con ellos porque muy importante el apoyo en la policía de la Ciudad de México de Fuerzas Armadas en metodología, capacitación. Te menciono que inició un curso para la policía de la Ciudad de México para mandos, con la Secretaría de Marina, eso es muy bueno porque eso es fortalecer a nuestra institución.

“De un tiempo para acá la misma jefa de Gobierno les da premio a nuestros policías cada mes, es el tercer año que les sube el sueldo 9%, eso nunca había pasado en la policía, y sí nos gustaría que la policía ganara muchísimo más, y eso es un gran avance”.

Respecto a si tiene el apoyo para forma una policía inimaginable como nunca la ha habido en el país, García Harfuch responde de forma categórica: “Estamos convencidos de hacer a la policía de la Ciudad de México como la mejor policía del país”.

Pese a que Brozo comenta que Sheinbaum está en campaña en el interior del país y se le olvida la policía, Omar García replica: “No se le olvida la policía, mes con mes está ella con la policía, no es lo mismo que los premie yo”.

Dice el titular de la SSC-CDMX que se está fortaleciendo a la policía capitalina al darle más facultades.

“Lo digo de verdad con toda transparencia, se está fortaleciendo, no sólo en equipamiento porque es muy fácil hablar de equipamiento que caduca y el equipamiento caduca, sea un año, 2, 3, 4, 5, hablo en facultades, la policía de la ciudad, ¿cuál ha sido un avance? Que la jefa de Gobierno nos permitió tener la facultad de investigación, eso no lo tenía la policía de la Ciudad de México.

“Desde su fundación la policía era 100% preventiva, así difícilmente íbamos a bajar los homicidios o difícilmente se baja el robo de vehículo con violencia y sin violencia que también lo traemos en su mínimo histórico”.

En materia de seguridad, afirma que hay un trabajo conjunto con el gobierno federal.

“Ha habido un apoyo total del gobierno federal en seguridad a la Ciudad de México, yo no podría decirte que no estamos recibiendo el apoyo, al contrario, todos los días tenemos operaciones en conjunto, todos los días, a veces a lo mejor exageré, pero todas las semanas tenemos operaciones en conjunto con el gobierno federal, todos los días tenemos una coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad, claramente la estrategia de seguridad en la Ciudad de México si bien no nos sentimos satisfechos, y falta muchísimo por hacer, pero estamos seguros que es la estrategia correcta”.

Gracias a sus resultados, muchos ya lo apuntan como el futuro jefe de Gobierno de la capital del país, y el Payaso más TeneBrozo no fue la excepción, pero Omar García afirma de manera categórica que no piensa en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"No, por supuesto que no. En este equipo que yo encabezo, todos somos policías, todos estamos enfocados en una cosa y yo creo que si la ciudad o cualquier estado tiene al encargado de la seguridad pensando en otra cosa, sinceramente que se vaya a hacer otra cosa porque quienes pagan de manera inmediata son los ciudadanos.

Sobre militarizar la seguridad pública en la Ciudad de México, el titular de la SSC-CDMX lo rechaza de manera tajante.

“Yo creo que para que eso suceda tendríamos que tener una policía débil y hoy la policía de la Ciudad de México es todo menos débil, entonces no hay un lugar donde la policía de la Ciudad de México no opere o no esté”.

Señala que para tener resultados en el combate frontal con la delincuencia se requiere de la participación ciudadana y de la colaboración de las fuerzas federales.

“La Guardia Nacional nos ayuda muchísimo en varios lugares de la Ciudad de México, por ejemplo Topilejo, en donde era una prioridad de la jefa de Gobierno atender a una comunidad que estaba bastante abandonada, olvidada, y realizamos recorridos en contra de tala, ¿por qué?, también la policía de la Ciudad de México tiene otra capacitación. Lugares donde no podía entrar la policía, no siempre han entrado, la idea es para qué entraban, un ejemplo, Peralvillo, donde desarticulamos uno de los centros más importantes, toneladas de droga aseguradas, fue con la Secretaría de Marina, Peralvillo, estamos hablando de casi en el centro de la ciudad, toneladas aseguradas de drogas, dos laboratorios clandestinos, armas largas, cualquier cantidad, armas cortas y en efecto en ese tiempo justo llevábamos días en la Secretaría, si bien la puesta a disposición y la detención no nos salió como queríamos, ese lugar está desmantelado y la ciudadanía ahí son quejas y quejas que decían ‘oigan porque aquí pasan los delincuentes en carritos, en motos y todo en convoy’.

“Cuando la autoridad actúa sola, sola me refiero sin la sociedad civil, va a tener un resultado muy deficiente, al contrario, cuando se trabaja en la sociedad, nosotros en este tema de tala, nosotros bajamos de manera directa con los comuneros que están ahí, ¿por qué?, porque son los que saben, son los que están viviendo y los que sufren este delito y estoy poniendo el ejemplo en tala, pero nosotros es cada vez más trabajar con la sociedad civil y vecinos y colonias y todos.

“Luego te das cuenta dónde hay un buen mando de la policía, dónde hay un buen jefe de sector porque los vecinos lo conocen de nombre, tienen su teléfono de memoria o el jefe de cuadrante, los cuadrantes han sido un gran resultado en la ciudad también”.

El Payaso Más Tenebrozo le desea a Omar que le vaya bien y le reitera nuevamente que vaya pensando en la jefatura de Gobierno.

“No está ni siquiera para pensarse, porque nuestra formación es una, nosotros estamos aquí para dos cosas: servirle a la ciudad principalmente obviamente y estamos para servirle a la jefa de Gobierno, y ella nos trajo a su gobierno con una tarea, eso también no lo olvido. Yo llegué con una tarea específica y es atender en su momento a la Policía de Investigación, que duré muy poco ahí, y después la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea la instrucción que ella dio en su momento y que nos daba todos los días es esa”.

Así está la seguridad de la Ciudad de México con Omar García Harfuch al frente, un secretario, reitero, que da resultados y que seguramente en base a su trabajo es innegable que tarde o temprano tendrá retos mayores en su carrera profesional, y un personaje como él en cualquier lado tiene cabida, ya sea en el gobierno capitalino o en la administración federal. Al tiempo.