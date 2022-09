Ayotzinapa, 8 años sin justicia y sin nueva verdad histórica

Tiene más credibilidad la declaración de un delincuente que la de un general * El caso rompe la regla de oro en la relación entre poder civil y militar

MARCO ANTONIO FLORES***

La regla de oro de relación entre el poder civil y militar -desde la posrevolución- ha sido el irrestricto respeto mutuo y la no invasión de esferas. Sin embargo, el caso Ayotzinapa, podría estar rompiendo esa regla con las acusaciones a mandos militares que, en el uso de la exclusiva potestad que tiene el Estado y el Ejército del uso de la violencia, dan su vida en el cumplimiento del deber para preservar la paz y combatir la delincuencia.

En 1980 el novelista Juan Rulfo causó gran escándalo e incluso el enojo presidencial cuando declaro que “para terminar con el militarismo que domina los destinos de América del Sur es tomar al pie de la letra la experiencia que vivió México en su momento, al término de la revolución, y que fue la de eliminar o corromper a los caudillos militares. Esta sería la solución en aquellos países para lograr acceder a la democracia que actualmente vive México”.

Irónicamente en 2022 estaríamos en un doble juego que carece de toda lógica política. Por un lado se le otorgan al Ejército gigantescos recursos y se le asignan tareas civiles y por otro lado se quiere llevar a la cárcel a sus altos mandos por haber cumplido con su deber.

Luego de darse a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, muchos analistas y abogados penalistas han señalado que existen muchas coincidencias y semejanzas con “la verdad histórica” de Murillo Karam.

La única gran diferencia es la imputación directa de diferentes mandos del Ejército con lo que -se dijo- se comprueba que fue un “Crimen de estado” y no solo una feroz disputa entre los grupos de narcos, los “Rojos” contra los “Guerreros Unidos”.

El gobierno de Enrique Peña inició su declive por dos acontecimientos fundamentales: el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Los dos sucesos fueron tomados como banderas ideológicas y políticas en contra de EPN y los promotores de la ofensiva fueron precisamente los grupos que ahora gobiernan, encabezados por el Presidente López Obrador.

Durante su campaña AMLO se comprometió con los familiares de los estudiantes a encontrar la justicia y la verdad en este caso. Incluso dar a conocer el paradero de los estudiantes.

Ello obligó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a armar y presentar el informe de la “Nueva verdad” sobre Ayotzinapa, mismo que se dio a conocer en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llamó la atención un señalamiento de Encinas: “Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

Las cosas podrían complicarse e incluso revertirse en contra del comisionado presidencial para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ya que el general José Rodríguez, exjefe del 27° Batallón de Infantería de Iguala, ha demandado a Encinas en respuesta a las acusaciones por el homicidio de seis de los estudiantes de Ayotzinapa, planteadas por el Informe Encinas.

Sus abogados han señalado que el subsecretario podría haber cometido un delito al asumirse como Ministerio Público y acusar sin facultades y sin fundamentos, al general con 40 años de servicio en el Ejército Mexicano, toda vez que el Artículo 21 Constitucional establece que “la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías”.

José Rodríguez, general en retiro, exjefe del 27o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, se entregó ante sus superiores en el Campo Militar Número para enfrentar la acusación.

Sus abogados ya presentaron un amparo directo y apelación ante un juez en la Ciudad de México, “donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan”.

Van contra Alejandro Encinas por la acusación hecha al militar, quien afirma: “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”.



“Todo ello -dice el general- me priva de un debido proceso y me estigmatizan públicamente como un culpable, pues se me brinda un trato irregular en forma contraria a mi derecho humano de presunción de inocencia”.

Al parecer la única “prueba” que hay es la testimonial, que hizo uno de los inculpados, que pertenece a uno de los grupos criminales que participaron… Tiene más credibilidad un criminal que un general.

Desde su presentación, el informe del comisionado presidencial ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, comenzando por los de los padres de los normalistas desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes exigieron acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla incluidos en el informe.

Encinas niega que haya un uso político del informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.

Encinas defendió la parte del informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y que derivó en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Al tiempo que se da a conocer el referido informe, jueces de Tamaulipas han absuelto a 97 imputados relacionados con las investigaciones de la “Verdad histórica de Murillo”.

El ministro presidente de la SCJN explicó que los jueces han actuado con fundamento en la sentencia de un Tribunal colegiado, que concluyó que todas esas personas fueron torturadas y no se respeto su “debido proceso”.

Por otra parte, existen diversas conversaciones en las comunicaciones captadas por la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Cocula, Mezcala, Carrizalillo, Huitzuco y Tepecoacuilco, zonas de dominio y disputa entre los dos cárteles, mismas que fueron proporcionadas al gobierno mexicano para la indagatoria por la desaparición forzada de los normalistas de Murillo.

Entre las comunicaciones analizadas hay más elementos que permiten creer que sicarios de Guerreros Unidos creían que con los normalistas viajaban integrantes del grupo contrario. Entre otras grabaciones se incluye esta: Karen N, esposa de un miembro de Guerreros Unidos, El Pollo, mandó un texto que muestra la idea que se gestaba al interior de este cártel “…según dicen que ya ves que en los camiones estos guardan droga, que según un primo del cuchiloco (Cochiloco) y otros venían en los autobuses y que ai trian droga, y que ellos pensaron que se las iban a robar”… lo que coincide con una declaración, que obra en autos, de Gildardo N, ‘El Gil’, que era jefe de plaza en Iguala, quien dijo que Víctor N, ‘El Tilo’, fue quien le dijo a El Indio que “eran contras, venían armados y estaban peleando la plaza”.

QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE

Como dijera el comediante Eugenio Derbez: “QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE”. La “Verdad histórica” ahora es mentira; los sicarios y delincuentes procesados ahora son absueltos; mandos militares son llevados a la cárcel por acusaciones de los delincuentes; los familiares de los 43 están inconformes con el nuevo informe, asaltan el cuartel militar de Iguala y pintarrajean la embajada de Israel con ofensas a ese país amigo, reclamando la extradición de Tomás Zerón, ¿acaso con ello se lograría justicia y verdad..?

Todo esto se da cuando el Presidente insiste en que el Ejército y la Guardia Nacional (militar) sean los responsables constitucionales de lograr la ansiada paz y el combate a la delincuencia organizada y desorganizada. Militarización con la consigna de “Abrazos y no balazos”.

Se pone a las Fuerzas Armadas a luchar contra la delincuencia, pero con las manos atadas, sin capacitación para la investigación vía Ministerio Público y sin poder hacer uso legítimo de la violencia. No vaya a ser que más mandos militares terminen en la cárcel en un futuro no lejano.

***Académico y consultor