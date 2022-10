Omar García, el moderno ‘Robocop’ mexicano

Tres años de grandes resultados en la SSC-CDMX * Se ha convertido en el líder de la policía capitalina, su gran trabajo ha dado buenos golpes al crimen organizado, un dolor de cabeza constante para las bandas criminales y los cárteles delictivos ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues nomás no pueden con él

MARCO ANTONIO FLORES***

Hablar de Omar García Harfuch es mencionar a un gran policía, el mejor de toda la historia del país, por no decir el moderno ‘Robocop mexicano’.

Su brillante carrera policial, desde la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dependiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y desde el 4 de octubre de 2019 como el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Son tres años al frente de la SSC, en donde se ha convertido en el líder de la policía capitalina, su gran trabajo ha dado enormes resultados, ha sido un dolor de cabeza para las bandas criminales y los cárteles delictivos ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues nomás no pueden con él.

Son tres años de logros y grandes golpes a las organizaciones criminales. Es un policía de resultados que ya muchos lo apuntan para la Secretaría federal en lugar de Rosa Icela Rodríguez, quien es una persona muy querida en el medio periodístico porque en toda su trayectoria profesional ha estado en Comunicación Social de varias dependencias.

Como es del dominio público, Claudia Sheinbaum buscará la Presidencia de la República, Rosa Icela irá a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y García Harfuch quedaría al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un cargo a la medida del traje del Robocop mexicano.

¡Imagínense, seguiría vigente el ‘dúo dinámico’ explosivo entre Sheinbaum y García!

UN MODELO DE POLICÍA ÚNICO

García Harfuch ha probado tener el “modelo” de policía que debería extenderse a todas y cada una de las entidades del país.

A propósito de las reformas en materia de seguridad, que se discutirán en el Senado, con motivo de la propuesta de dejar al Ejército en las calles hasta 2028, debiera considerarse lo que se está haciendo en la CDMX: Poner orden en la corporación policiaca y lograr una eficiente coordinación con la Fiscalía de la CDMX, Sedena, Guardia Nacional y la Semar.

La SSC-CDMX ha logrado lo que ninguna entidad en todo el país. De acuerdo con cifras del INEGI, se tiene el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2014, con una reducción de 20 puntos en ese índice de medición.

Omar García es uno de los activos más valiosos con que cuenta la capital del país y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Es de los pocos funcionarios bien evaluados por la ciudadanía, debido a que los resultados logrados en tres años son públicos y evidentes.

Ha logrado disminuir los principales delitos que azotan a la ciudad, los homicidios, el robo a personas, casas, vehículos y transporte. Asimismo, cobros de derechos de piso, el secuestro, la extorsión y, en especial, el narcotráfico.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha explicado públicamente algunas acciones que tomó al llegar al cargo el 4 de octubre de 2019.

UNA SECRETARÍA CON FACULTAD DE INVESTIGAR

Al respecto señaló: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo, desde marzo de 2020, fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.

Un buen ejemplo de la la eficacia de la SSC-CDMX fue el “operativo Topilejo”, que se llevó a cabo el 12 de julio de 2022, que muchos vimos en las noticias, no como un montaje, sino como una “operación quirúrgica”, cuidadosamente planeada y coordinada entre diferentes instancias de seguridad.

En éste se logró detener a 10 delincuentes, liberar a secuestrados y el aseguramiento de armas de fuego de alto poder, incluida una “Barret” y una ametralladora.

Entre los detenidos había 6 de Sinaloa, lo que demuestra la presencia de cárteles en la CDMX. García Harfuch acepta que existen células del narcotráfico en la Ciudad de México, lo que sus predecesores habían negado. Y lo más importante: se logró con sólidas investigaciones, con elementos y pruebas, que una juez vinculara a proceso a los 10 detenidos luego de los hechos de violencia ocurridos en Topilejo, alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.

El secretario Omar García, durante la presentación del informe de incidencia delictiva entre enero de 2020 y marzo de 2022, dio a conocer la detención de mil 400 presuntos generadores de violencia, como líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, operadores financieros, extorsionadores o distribuidores de droga.

Resaltó que esas detenciones ayudan a la disminución de delitos como homicidios o robos de vehículo. Entre las detenciones se incluyen personas que pertenecen a alguna célula criminal.

El ‘Robocop mexicano’ destacó 541 detenciones de la Unión Tepito; 99 de Los Malcriados 3AD; 46 de El Güero Fresa en Iztapalapa; 46 de grupos de Gota a Gota; 41 de Los Tanzanios: 36 del Cártel de Tláhuac; 36 de Los Rodolfos: 36 de Los Baltas; 26 detenidos de Los Quintero Muñoz; 25 del CJNG; 12 de la Fuerza Anti-Unión Tepito; y nueve de Don Agus.

García Harfuch destacó la ejecución de operaciones en conjunto con la Sedena y la Semar, con las que se han detenido a 73 integrantes de seis grupos delictivos con zona de operación en la Ciudad de México, como La Ronda 88, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Quintero Muñoz, La Unión Tepito y otra célula delictiva derivada de ésta, a cargo de “El Lunares”.

Omar García dijo que el trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha permitido la detención de cinco objetivos prioritarios en lo que va del año en curso.

Desde que asumió el cargo ha combatido a los cárteles más visibles de la ciudad y ha contenido el ingreso de otros más poderosos del interior del país, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al cual se atribuye haber sido el autor del atentado contra su vida, realizado el 26 de junio de 2020, en el que recibió 414 impactos de bala y de armas de alta potencia y, aunque estuvo en un hilo su vida, sólo resultó herido por tres impactos de bala, de los que se recuperó.

EL MEJOR POLICÍA DE LA HISTORIA

Omar García trae en las venas la sangre y la convicción del servicio público en materia de seguridad y protección a la sociedad civil. Herencia de su padre Javier García Paniagua y de su abuelo Marcelino García Barragán, quienes dejaron huella en su tiempo como funcionarios probos, valientes, honestos y eficientes.

Por ello Omar García trae el ADN político familiar, no en balde se le ha mencionado como potencial candidato para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero él mismo lo ha desmentido al expresar que le gustaría seguir colaborando con la policía en caso de que Claudia ganara la elección en el 2024.

El secretario García Harfuch es producto de la cultura del esfuerzo, se ha preparado y escalado todos los niveles en materia de seguridad.

Las directrices que utiliza Omar García en sus investigaciones y capturas van en el sentido de avanzar en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sobre todo en la renovación del Ministerio Público, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista.

Su función consiste en el “Esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.

De su desempeño depende que existan datos y razones para pruebas válidas y transparentes, que dan soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado y la sociedad, en todas las etapas del procedimiento penal, incluido el juicio oral y la sentencia.

Otra de las más importantes tareas que está desarrollando el secretario de Seguridad Ciudadana es la de poner orden dentro de la casa, para evitar complicidades de la policía con la delincuencia por corrupción y viejas inercias que propician la impunidad.

Está al pendiente del monitoreo, las 24 horas del día, en las 16 alcaldías. Además, se da tiempo para coordinar y supervisar las tareas de grupos especiales como las “Ateneas”, cuerpo de mujeres policías que vigilan y controlan manifestaciones de mujeres en la ciudad.

El mando, organización y operación de seguridad de la CDMX podría servir de “modelo” para comprobar que con cuerpos de seguridad de avanzada se puede devolver la credibilidad y eficiencia a las policias y mandos civiles en todas las entidades del país.

En vez de “abrazos y no balazos”, mejor capacitación, investigación, inteligencia… coordinación con el MP y las Fuerzas Armadas, respeto a los derechos humanos y, en su caso, el uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado. La fórmula no es complicada, pero se requieren liderazgos como el de García Harfuch y voluntad política de los mandos civiles superiores (gobernadores).

Así se podría combatir la inseguridad en todo el país. Con ello sería posible atenuar la impunidad, asi como lograr una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.

QUERIDO Y RESPETADO POR TODOS

La presunta militarización del país está en boga y ha generado controversia en diferentes esferas sociales… y para acabar de tajo con la polémica de que la Guardia Nacional debe estar bajo un mando civil, pues nadie mejor que García Harfuch.

Tan es así que Enrique de la Madrid propuso que nombren al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX como titular de la Guardia Nacional.

“La Guardia Nacional tiene que quedar bajo el mando civil. Querer es poder”, añade,

Y en Zacatecas, azotado por la delincuencia, buscan y necesitan un jefe de policía o fiscal con los tamaños y arrojos de García Harfuch.

Pese a que la CDMX es una de las ciudades más conflictivas del país, desde la llegada del nieto del General Marcelino García Barragán a la SSC-CDMX ha arrojado importantes golpes a la delincuencia desorganizada y organizada.

Y es que las cabezas de Seguridad en Zacatecas nomás no dan una, a diferencia de García Harfuch, a quien no le tiembla la mano para actuar con firmeza e inteligencia, y cuando ha sido necesario usa la pistola para dar resultados y atender a la ciudadanía. García no se anda con jueguitos, pues es un personaje de resultados, un moderno ‘Robocop’ mexicano.

LA JEFA Y EL ‘ROBOCOP’, MANCUERNA DE ÉXITOS

Según varias encuestas, Claudia Sheinbaum mantiene excelentes posibilidades de ser la candidata de Morena, y con ello, seguramente convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Su éxito lo debe, en primer lugar, a la popularidad del Presidente AMLO, pero hay otro factor que ha contribuido a que la jefa de Gobierno tenga éxito en la preferencia ciudadana: El hecho de que los niveles de delincuencia han disminuido en la Ciudad de México y esto tiene nombre y apellidos: Omar García Harfuch.

El ’Robocop’ ha sido un artífice de estos logros. Y Sheinbaum lo ha reconocido en cualquier oportunidad que puede.

Sheinbaum sabe de la buena reputación del jefe de la policía y posiciona a García Harfuch como un funcionario competente que sea capaz de aspirar a un puesto de elección popular.

Reitero: García Harfuch es un gran activo para el país… y seguramente será considerado por el presidente o presidenta entrante, sea cual sea el color partidista, para desempeñarse en un cargo de mayor responsabilidad y exposición política… y no lo digo yo, pero su gran trabajo al frente de la policía capitalina lo avalan y hablan de que es un gran funcionario con grandes resultados. Al tiempo.

Con Omar García al frente de la SSC-CDMX, los ciudadanos están tranquilos y seguros. Se dice fácil, pero es un logro difícil de conseguir. Con otros 31 secretarios de seguridad estatales como García Harfuch, México viviría en paz.

***Académico y consultor.