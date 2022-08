Lo bueno, lo malo y lo feo de Delfina Gómez

¿Realmente es factor de decisiones políticas trascendentales? * Ni del Mazo, y mucho menos Alejandro Moreno, considera al expresidente en las sucesiones mexiquense y presidencial * FGR pone en jaque al hijo predilecto de Atlacomulco

ESTÉFANO ESCOBAR*

Producto del ruido mediático que por estos días está a flor de piel en los corrillos políticos, hoy esta MANO ANALÍTICA se plantea diversos cuestionamientos.

¿Es en verdad Peña Nieto factor de decisión política en la elección del Estado de México y en la presidencial venideras?

¿Podrá el expresidente pasar por encima de la determinación de Alfredo del Mazo y abrir la elección interna del PRI, cuando la resolución acerca de la candidata tricolor ya está definida en favor de Alejandra del Moral?

¿Alejandro Moreno, señor de horca y cuchillo del PRI nacional, permitirá que EPN ponga siquiera un pie en las instalaciones de Insurgentes 59 e influya en el nombramiento del candidato presidencial, o les ordene a los de la Coalición qué deben hacer para ganarle a AMLO?

¿Las denuncias de la Fiscalía General de la República ponen en jaque a Peña?, o ¿continúa como el principal factor de distracción de AMLO?

¿La residencia actual de EPN es en Madrid, o en su natal y querido Atlacomulco?

¿Con 18 tweets en su haber -15 de los cuales se refieren a condolencias-, cambiará EPN el rumbo del Estado de México y de la Nación?

Aquí se lo platicamos.

Diversas publicaciones han sugerido -en los últimos días- que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser factor en las elecciones a la gubernatura del Estado de México en 2023 y en las presidenciales de 2024.

Aseguran que todo “inició el pasado lunes 6 de junio en un lujoso fraccionamiento de las afueras de Madrid, a donde acudieron varios exgobernadores y políticos mexiquenses que fueron convocados a un encuentro hasta la capital de España por el expresidente Enrique Peña con un solo objetivo: frenar el avance de Morena y garantizar la continuidad del PRI en la entidad mexiquense”. (Salvador García. El Universal. 13 de junio, 2022; Fuerza Informativa, 9 de julio 2022; y, Alejandro Gutiérrez. Proceso. 9 de julio, por mencionar algunos).

Y precisaron: “Hasta el exclusivo residencial de La Moraleja, donde tiene una de sus casas Peña Nieto, llegaron políticos mexiquenses como César Camacho Quiroz, Alfonso Navarrete Prida y otros que viajaron desde México a instancias del expresidente para tratar de definir una estrategia ‘de unidad’ entre los grupos priístas del estado y enfrentar al aparato federal de Morena que busca controlar el gobierno del Edomex y de ‘arropar y apoyar’ al gobernador Alfredo del Mazo, para evitar que caiga en la tentación de entregar el estado a López Obrador, como lo han hecho otros mandatarios priístas en los comicios estatales del pasado 5 de junio de 2021”.

Una de las reglas periodísticas estrella destaca que las fuentes de donde proviene la información, deben ser protegidas por el reportero que escudriña la investigación. Es válido, aunque de dicha reunión no se mostraron fotografías o videos que den cuenta del mencionado encuentro, sólo concluyen que todo lo saben de “acuerdo con fuentes de inteligencia federal”, y a “una fuente del entorno del exmandatario”, y van más allá.



Hablan de que “la 4T reacciona ante la operación política del exiliado Peña Nieto. El anuncio de que la FGR lo investiga por presunto lavado de dinero ocurrió unas semanas después de que Peña se reunió en Madrid con destacadas figuras del PRI mexiquense para acordar cómo enfrentar las elecciones del año próximo en el Estado de México, último bastión del priísmo y entidad clave para los comicios presidenciales de 2024”.

Y de todo este entramado concluyen: “Se rompió el pacto de no agresión entre el gobierno de la 4T y Peña Nieto. El expresidente ahora tendrá que hacer frente a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en su contra tras detectar movimientos financieros millonarios -durante su mandato y después de él– y por ser el beneficiario de un esquema de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que constituirían presunto lavado de dinero”.

En tanto, el asunto escaló.

El 7 de julio el exmandatario lanzó un tweet para defenderse de la denuncia presentada por la UIF.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera -manifestó Peña Nieto-, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

López Obrador reviró que la información se dio a conocer en aras de mantener la transparencia y aseveró: “Es porque había ese antecedente y cuando me preguntan yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a Inteligencia Financiera”, dijo. (Aristegui Noticias. 11 de julio, 2022).

López Obrador negó haber establecido pacto alguno con su antecesor Enrique Peña Nieto y aseveró que la denuncia en contra del expresidente no tiene fines electorales de fondo, por lo que calificó a estas versiones como “una volada”.

TRIQUIÑUELA LOPEZOBRADORISTA

¿Qué pasó entonces por la denuncia contra Peña que le endilgó la UIF? se pregunta esta MANO ESPECULATIVA.

¿Acaso López Obrador necesitaba de un distractor importante previo a la reunión que sostendría con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ante la negativa de AMLO de acudir a la IX Cumbre de las Américas como protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento?, um tema por cierto, muy mal visto por el inquilino de la Casa Blanca.

¿Se quería lavar la cara antes de ir a sentarse frente a su homólogo y tratar de demostrar que en su gobierno no habrá impunidad para nadie, y que para él la ley sí es la ley, y demás etcéteras que suele utilizar en sus conferencias de prensa cotidianas para intentar tapar el hoyo negro en el que se encuentra el país?

Y lo peor es que, si en verdad existe ese “pacto de amigos”, Peña Nieto se hubiera prestado a la triquiñuela Lopezobradorista (la demanda de la UIF) y lograr que los reflectores se enfocaran hacia el engaño, de ahí la enorme cobertura informativa que generó ese episodio.

Así los hechos de este entramado, y que todo hacía suponer que ahí moría la discusión puesta en la agenda nacional, pero no.

El martes 2 de agosto, ahora la Fiscalía General de la República (FGR) arremetió contra EPN con un tweet, acompañado de un comunicado oficial:

“#FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique ‘P’, por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales”.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador pidió en la conferencia del martes 2 que se informara sobre la cantidad y el estado que guardan las denuncias “en contra de los expresidentes”, la FGR expresó en su comunicado, que hay tres carpetas de averiguación en las que investiga al expresidente Peña Nieto por cinco presuntos delitos.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delitos electorales, patrimoniales, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilegal son los ilícitos por los que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero está integrando las pesquisas.



La dependencia informó que en al menos en uno de los casos, que involucra a la empresa OHL, se espera poder judicializarlo en los próximos meses; en la misma situación se encuentra la indagatoria sobre las transferencias de las que ya había informado Pablo Gómez, titular de la UIF en la conferencia matutina del pasado 7 de julio.

Respecto a las presuntas transferencias internacionales ilegales, de las que el ex mandatario habría obtenido beneficios por al menos 26 millones de pesos, recibidos a través de depósitos que habrían involucrado a familiares directos, la FGR precisó que dicha denuncia estaba en etapa de integración, tras haberse solicitado los dictámenes periciales hacendarios y fiscales, a fin de contar con las pruebas ‘indispensables’ para la judicialización del caso.

INVESTIGACIÓN CONTRA EPN, DISTRACTOR PARA DESVIAR LA AGENDA NACIONAL: BLOOMBERG TV

Ese mismo día, en la mesa de análisis de Bloomberg TV, Al Cierre, que conduce Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana, director de El Financiero, refirió que “Hay varias preguntas por hacerse a partir de este comunicado de la FGR: ¿Desde cuándo la FGR anuncia las investigaciones que está llevando a cabo?; ¿por qué en este preciso momento se da a conocer este conjunto de indagatorias?; ¿por qué se hace pública una investigación en curso?; ¿no será que esta investigación contra Peña va a ser un distractor para desviar la agenda nacional?”, y añadió que si nos atenemos a los resultados que en otras ocasiones ha generado el fiscal Gertz Manero “tengo serias dudas de que antes de que termine la administración vaya a haber algo sustancial que permita conducir a los tribunales al expresidente Peña”.

En la misma mesa, el analista Federico Berrueto señaló que el caso Lozoya era el eje para castigar el abuso del gobierno anterior, “pero se ha desvanecido porque incluso en el comunicado mismo de la FGR no hacen referencia al caso Odebrecht sino a OHL… de manera tal que hay muchas interrogantes derivadas del escueto y muy delicado mensaje de la FGR que por cierto no es preciso”.

Resaltó que seguramente el tema será manoseado, “me pregunto si esta investigación contra Peña Nieto no será el Plan B hacia adelante”. Añadió que para AMLO la lucha contra la corrupción no es de legalidad, ni tribunales, ni pruebas, ni debido proceso ni presunción de inocencia sino de su capacidad para exponer a un particular sin haber sido llamado a juicio y estigmatizarlo.



Finalmente Leonardo Kourchenko abundó que hay una intencionalidad política detrás de esta investigación, “seguramente será un distractor para cantar como gran logro de la administración que por primera vez en la historia se investigue por corrupción a un expresidente”. Subrayó que esta investigación no va a conducir a nada, pues no habrá consignación ni habrá expediente sólido firme que se presente ante las autoridades.

¿Hacia dónde deberá caminar Peña Nieto a partir de la relación que guarda o guardaba con López Obrador y de las denuncias hechas públicas en su contra? ¿Conservará el papel de comparsa de AMLO y se mantendrá en su discreto mutis?

¿A qué aspiraba el de Atlacomulco cuando dejó la Presidencia?

REINVENTARSE, LA PRETENSIÓN DE PEÑA

La actividad política de Peña, a través de sus escritos en redes sociales es mínima, y menos aún su presencia física en el país, que está reducida a cero. Se convirtió en una sombra. El propio expresidente así lo estableció. Alejarse de la política para reinventarse.

El 23 de agosto de 2018, en entrevista con el periodista Ciro Goméz Leyva, expresó: “Me siento tranquilo en la recta final de mi mandato, no dejaré el país y viviré de mis ahorros en lo que me ‘reinvento’ en una actividad distinta a la política. Lo que tengo definido es que no me dedicaré a la política”.

En esa plática transmitida en Grupo Imagen, dijo “sentirse bien por los logros, por los resultados, porque hay un saldo positivo para el país. Eso me da satisfacción y me hace sentir bien conmigo”.

Cuestionado sobre si permanecerá en el país, respondió: “No, aquí me quedo. Soy mexiquense y espero vivir en el Estado de México”.

El ex presidente Peña Nieto dijo a Ciro Gómez Leyva que “el tiempo y la historia” le darán razón a sus logros y avances. “Ahí están y ahí estarán los resultados para quienes los quieran aceptar, ver, reconocer. Y también para quienes se resistan a ello”, dijo.

PEÑA Y SUS 18 TWEETS

Ésta MANO MEMORIOSA acude también a la revisión precisa de las expresiones que a través de su cuenta de Twittter ha tenido Peña Nieto desde que culminó su sexenio.

Su postrimero tweet emitido como mandatario en funciones, está fechado el 30 de noviembre de 2018: “En mi último día como Presidente, me siento muy honrado de haber participado en la firma del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá. Éste día concluye un largo proceso de diálogo y negociación que consolidará la integración económica de América del Norte”.

De esa fecha hasta el 7 de junio, incluído, ha hecho públicos 18 tweets con contenidos de carácter personal, fundamentalmente condolencias por decesos de personas allegadas o conocidas por él; de esa cantidad, tres de esos mensajes son respuestas a señalamientos políticos o ataques a su persona; y uno, en donde lamenta que AMLO esté contagiado por Covid-19 y le desea una pronta recuperación.

En el primero de los tres tweets que lanzó para defenderse, escribió el 18 de febrero de 2019 : “Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”.

En el mismo tema, emitió el siguiente twwet: “Tuve la oportunidad de conversar con @ricardomraphael para precisarle el tema. Agradezco que haya publicado una aclaración”.

Y en seguida inserta copia de la columna Política Zoom del periodista Ricardo Raphael, publicada en El Universal el 18 de febrero de 2019 con el titulo: “Sostiene Enrique Peña Nieto”, en donde da cuenta de la charla:

“Sostiene el ex presidente Enrique Peña Nieto que no posee ninguna propiedad en España, que no conoce el fraccionamiento La Finca y que jamás ha visitado la zona de Madrid conocida como Pozuelo de Alarcón.

“Sostiene Peña Nieto que el rumor de que se iría a vivir a España es absolutamente falso.

“Sostiene Peña Nieto que durante los días de vacación que se tomó en Madrid fue hospedado por un amigo.

“Sostiene Peña Nieto que habita y habitará en la Ciudad de México y que el único lugar propio que visita para descansar es la casa familiar que tiene en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México”.

https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/sostiene-enrique-pena-nieto?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=email

Y ya entrados en gastos sobre el tema de la residencia de Enrique Peña, el propio Ricardo Raphael le revira cuando se entera del lugar de residencia del ex mandatario y titula su columna, publicada ahora en Milenio Diario: “Mintió EPN: Sí vive en España”. (30 de mayo de 2022).

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/mintio-pena-nieto-si-vive-en-espana

Peña ya no replicó a lo dicho por Ricardo Raphael.

En el siguiente tweet de Enrique Peña, fechado el 18 de junio de 2019, aduce: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

El contexto es la información publicada en diversos medios se refería a que las autoridades de Estados Unidos investigan a Enrique Peña por un supuesto soborno en la compra-venta de Fertinal que fue realizado por Pemex, en 2015. El informante que reveló el soborno, mencionó que Covarrubias Piffer pagó con un fideicomiso que se creó para formalizar la operación de compra-venta, ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno, informó el sujeto que estaba en declaración ante la Securities and Exchange Commission.

EPN NO PODRÁ VOLVER A PISAR LAS OFICINAS DEL PRI

Con estos antededentes, estimados tres lectores, ¿consideran que Peña Nieto pueda tener algún poder político sobre el gobernador Alfredo del Mazo para decidir acerca de la candidata por el PRI a la gubernatura del Estado de México?, o en la ¿lejanísima posibilidad de influir sobre la coalición, en caso de que ésta se concretara?

En el plano muy casero, ¿estiman que si en verdad EPN se reunió en tierras madrileñas con sus amigos César Camacho y Alfonso Navarrete, estos personajes cuenten con alguna influencia en el círculo cercano y de toma de decisiones de Alfredo del Mazo?. Por supuesto que no. Ninguno de ellos es considerado en Lerdo 300 para una decisión de tal naturaleza.

Y por el lado de la autoridad moral o política que Peña Nieto pudiera tener en la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para elegir a su candidato, tendrá que enfrentarse, ¡sí!, chocar, colisionar, desafiar, combatir a Alejandro Moreno, el político que se adueñó del partido -impulsado por el propio Peña Nieto en 2018-, quien ambiciona la candidatura presidencial a cualquier costo.

Seguro Alejandro Moreno no le permititrá a su mentor siquiera volver a pisar las instalaciones del partido, como ha hecho contra diversos ex presidentes del tricolor que osaron exigir su renuncia y los echó a patadas.

O ¿podrá Enrique Peña influir en la coalición de partidos que ya tuvieron la experiencia de aliarse en las elecciones federales del 2021, y que todavía no acaban por definirse en el escabroso terreno de definir programas o planes de gobierno para hacer frente al gobierno-partido; y ni qué decir de personajes que pudieran encabezar la dicha coalición?

En realidad el ex presidente que se ve cómodamente instalado en su exilio, ¿tendrá el poder, o la influencia, para intervenir en los procesos políticos electorales que definirán el rumbo del país?



El propio Peña ya se defenderá o explicará, en algún momento todos los sambenitos con los que le ha vestido, a través de la herramienta de comunicación que más utiliza: su twitter.

Espero que esta MANO OBSERVADORA no esté presente en la afición más socorrida del ex presidente, a la hora de redactar sus tweets. “Lamento profundamente que MANO NEGRA…”

* En colaboración con Callejón Informativo