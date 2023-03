Diferencias son en lo legislativo, no en lo electoral: Enrique Vargas

El PRI se ‘agandalla’ con la Jucopo del Congreso mexiquense * La Alianza Va por el Estado de México sigue firme, expresa el coordinador de los diputados panistas

JOVIRA

Pese a los dimes y diretes desatados tras la designación de Elías Rescala como presidente de la Jucopo del Congreso mexiquense, lo real es que el PRI, con el apoyo de Morena, se ‘agandalló’ con dicho nombramiento.

La Jucopo le tocaba al PAN, puesto que al partido tricolor y al partido guinda ya les había tocado… y el candidato ideal era Enrique Vargas del Villar, quien expresa que las diferencias son sólo en el plano legislativo, pues la Alianza Va por el Estado de México sigue firme contra viento y marea, pese a los rumores de que la dichosa unión se pone en jaque.

Los priístas junto con Morena, decidieron por unanimidad, que el diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador parlamentario del PRI, fuera el presidente de la Jucopo y como vicepresidentes a los diputados Maurilio Hernández González y Enrique Vargas, coordinadores legislativos de Morena y del PAN, respectivamente.

La molestia panista no se hizo esperar, pues los 11 panistas no se presentaron en la sesión como una forma de protesta porque no les dieron la Jucopo, pero aparte es que les tocaba.

Todo estaba listo para que Vargas del Villar fuera quien presidiera la Jucopo, sin embargo, esto no se dio.

La diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, le prendió más fuego a la leña al expresar que “el PRI y el PAN están divididos y su alianza electoral está destruida”.

El nombramiento de Rescala se da en el marco de que MC se bajó de la disputa por la gubernatura mexiquense , luego de que Juan Zepeda enfatizara que el PRI y Morena tienen una alianza de facto.

PRI NO RESPETÓ ACUERDOS

Pese al exhorto de Enrique Vargas, de pedir al PRI respetar los compromisos y cumplir con el proceso de relevo de la presidencia de la Jucopo en el Congreso del Edomex, no fue escuchado ni encontró eco en el PRI-Mor.

A través de sus redes sociales y por medio de un comunicado, el líder de los diputados blanquiazules resaltó que Acción Nacional es un partido responsable que asume y cumple con los acuerdos, por lo que exigen reciprocidad, siempre de manera transparente y de frente a la ciudadanía.

“La fracción parlamentaria de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de México está obligado a respetar los acuerdos establecidos para que se dé el cambio en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y sea el Partido Acción Nacional (PAN) quien asuma esta posición”, señala el documento.

Definitivamente fue un grave error que los diputados priístas se opusieran a que Acción Nacional presidiera la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tal y como lo acordaron los coordinadores.

Vargas resalta que la bancada panista se ha destacado por ser un grupo responsable que ha cedido políticamente cuando ha sido necesario, además de que han acompañado y apoyado las decisiones del gobernador del Estado de México, siempre viendo por el bienestar de los mexiquenses.

Pese a la buena disposición de Vargas por pedir de manera cordial respetar los acuerdos, eso quedó en buenas intenciones, pues el PRI-Mor se impuso en la designación de Elías Rescala.

RELACIÓN RÍSPIDA DESDE HACE AÑOS

Elías Rescala, un personaje antipático y soberbio, se salió con la suya al ser cercano al gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Durante todo el sexenio ha sido el operador político de confianza del gober, a quien ha entregado buenas cuentas, por lo que su premio fue obtener la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura.

Es por todos conocido que Vargas del Villar desde hace años no tiene buena relación con el priísta Elías Rescala.

Las dificultades entre ambos personajes, políticas y personales, crecieron con el paso de los años. Será muy interesante observar su conducta en los tiempos por venir que, muchos piensan, serán muy complicados.

MORENA CELEBRA DIFERENCIAS POR LA JUCOPO

Luego de el PRI se agandalló con la Jucopo, Morena celebró el hecho porque acrecientan sus posibilidades de triunfo pensando en una ruptura electoral.

La indignación y molestia de Enrique Vargas del Villar y sus correligionarios en el recinto parlamentario se hizo palpable, luego que decidieron abandonar la sesión en la que Elías recibió la estafeta por parte del morenista Maurilio Hernández González, para convertirse en el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política.

Este pleito “político-marital” generó la algarabía de los diputados de Morena, quienes por todos los frentes “cacarearon” lo que llamaron fractura de una alianza que nació forzada.

‘HAY AMBIENTE DE TRIUNFO’

Vargas reitera que una cosa es la chamba legislativa y otra el proyecto de coalición que tienen los panistas con el PRI rumbo a las elecciones del 4 de junio.

Pese a la confianza y al optimismo de Vargas del Villar, hay que ver cómo afectará este suceso en los próximos días en la Alianza de cara a los comicios de junio próximo.

Y, como siempre, muy activo Enrique Vargas, ahora en la toma de protesta como candidata de Ale del Moral para gobernar el Edomex.

El líder del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas Del Villar, acompañó a Alejandra Del Moral en su toma de protesta como candidata para gobernar la entidad, con el evento del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por medio de redes sociales, Vargas Del Villar aseguró que se vive un ambiente de triunfo y equipo, por lo que continuará apoyando a la abanderada de la alianza.

Vargas acudió a la toma de protesta luego de una evidente ausencia en eventos públicos relevantes, como la entrega de la Presea Estado de México y la reunión con líderes de la alianza PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, el viernes pasado.

La situación en la alianza se volvió tensa por la evidente falta de acuerdos entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, por la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

A fin de exhibir la problemática, PAN emitió un comunicado de prensa exhortando al PRI a cumplir con los acuerdos requeridos, a los que -además, según ellos- está obligado.

FALSA LA REUNIÓN CON HIGINIO

Enrique Vargas, por otra parte, desmiente una reunión con el senador morenista Higinio Martínez, tal y como circuló en días pasados.

Vargas está consciente que este tipo de información será frecuente de aquí hasta el 4 de junio próximo para afectar la Alianza Va por el Estado de México.