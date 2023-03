Movimiento Ciudadano, enemigo de la democracia

Asesta golpe mortal y traiciona a sus militantes * MC viola la Constitución General de la República, las leyes electorales y pone en tela de juicio su sentido de existencia como partido * Con absoluto cinismo el fallido candidato Juan Zepeda dijo que su dirigencia nacional decidió que el partido se hiciera a un lado para demostrar la existencia del pacto entre el PRI y Morena * El partido naranja debe regresar 100 millones de pesos de financiamiento: Académicos y expertos * Al ausentarse de las elecciones en Edomex, MC se hace invisible… pero al abstenerse vota, lo quiera o no, y beneficia a la tendencia mayoritaria: Aguilar Camín

ESTÉFANO ESCOBAR

Por si faltara algo en el enrarecido clima político electoral que ya se vive en el Estado de México rumbo a la elección del 4 de junio, Movimiento Ciudadano (MC) hace su aparición con un lamentable mensaje disruptivo a los ciudadanos de la entidad: No participará en la elección a la gubernatura.

Su dirigente nacional y dueño, Dante Delgado, y Juan Zepeda, quien se perfilaba hacia la candidatura, aducen razones fuera de toda lógica política, pero en realidad traicionan a sus militantes, violan la Constitución General de la República, las leyes electorales y ponen en tela de juicio su sentido de existencia como partido.

¿Qué les pasa a este par de descerebrados?, se pregunta esta MANO ENCABRITADA.

Basta con leer, si usted, estimado lector, tiene estómago para soportar esta clase de insultos a la inteligencia de los ciudadanos.

En el panfleto que lanzaron para anunciar su decisión de no participar en el proceso electoral mexiquense y en el de Coahuila, asumen que la pulverización del voto de izquierda en Coahuila es parte del acuerdo entre el PRI y Morena.

“El pacto, argumentan, es evidente: en Coahuila los partidos del Presidente -el Verde, PT y Morena- van separados para que gane el PRI. Y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priísta trabajando en favor de Morena”, informó el partido naranja en un posicionamiento. “Se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder”.

MC agregó en su escrito que la fórmula del supuesto pacto “ya tuvo lugar en las pasadas elecciones de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa, Estados que eran gobernados por el PRI y donde las estructuras electorales del tricolor, encabezadas por los mandatarios, se quedaron cruzados de brazos para dejar el camino libre a Morena”, que ganó las elecciones en ambas entidades.

El senador Juan Zepeda, quien con una lamentable presencia se perfilaba como candidato de los naranjas en el Estado de México, explicó lo inexplicable y dijo que su dirigencia nacional decidió que el partido se hiciera a un lado para demostrar la existencia del pacto entre el PRI y Morena.

“Hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar para no ser comparsa y ser copartícipes de una farsa que seguramente ya está acordada y que luego nos van a acusar a nosotros de su resultado. Lo sensato en estos momentos estratégicos de la vida nacional y la mejor contribución de MC y la mía es que demos un paso lateral y no participemos en el actual proceso electoral. Que demuestren que realmente están compitiendo; nosotros nos estaremos preparando para la batalla en 2024″, afirmó con cinismo Zepeda.

¿Acaso piensan que los ciudadanos somos igual de sátrapas que ellos?

Los partidos constituidos tienen en principio la obligación de participar en las elecciones, es su razón de existir para someterse al escrutinio de las urnas.

Si no, ¿entonces para qué sirven?

VAMOS POR PARTES

De entrada MC infringe la Constitución General de la República y la Ley General de Partidos Políticos que establece en su artículo 3, que “los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal (ante las instancias electorales) y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

“Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos”.

Y hay más. Violan también sus propios derechos fundamentales y de los ciudadanos: Capítulo III de la citada Ley, acerca de los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos.

Artículo 23.

Son derechos de los partidos políticos: a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes; d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

Artículo 25.

Son obligaciones de los partidos políticos:

Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas, justamente lo que hicieron en su desplegado.

Y más lamentable que MC atente también contra sus propios principios ideológicos, su programa de acción y sus estatutos, señalados en los artículos 35 y 37, que indican que “es obligación de los partidos, observar la Constitución y respetar las leyes e instituciones que de ella emanen”; y tendrán además “la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres”.

Y lo que faltaría saber, advierte esta MANO PREGUNTONA, quién será el guapo, o la guapa, que tenga los pantalones, o las faldas bien puestos para aplicar a MC y a sus correligionarios en la entidad, el título Décimo de la Ley General de Partidos Políticos que establece en su artículo 94, inciso 1: Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral ordinario.

Seguido del Artículo 96, que sentencia: 1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda.

Además la otra pregunta: ¿Los órganos electorales permitirán que sigan gozando del financiamiento público sin que esto tenga consecuencias?

AL RETIRARSE DE LA CONTIENDA, MC DEBE REGRESAR 100 MILLONES DE PESOS DE FINANCIAMIENTO: EXPERTOS

En una interesante nota publicada por el diario PUNTUAL, (10-03-2023) respecto al tema de los recursos y prerrogativas con los que cuenta MC en la entidad, este partido debe devolver 100 millones de pesos al retirarse de la contienda por la gubernatura.

El activista y experto en temas electorales, Félix Martínez Mateos, y Anselmo Zaragoza, maestro en Derecho Electoral y catedrático de la FES Acatlán-UNAM, aseguran que tras la abstención de MC de participar por la gubernatura del Estado de México, el partido deberá regresar el total de participaciones que le entregó el INE para este año.

Se trata, añadieron, de 100 millones de pesos que deberán ser devueltos al desaparecer Juan Zepeda y el MC de la contienda del próximo 4 de junio.

Los recursos que debe regresar a las autoridades electorales el partido del senador Dante Delgado son 33 millones de financiamiento para la campaña por la gubernatura y de 68 millones de financiamiento anual para este “partido”.

Señalaron que la no participación de MC en la elección a las gubernaturas de los estados de México y de Coahuila es un acto de corrupción.

Establecieron que si no participa MC en la elección, para qué quieren financiamiento público.

Sin embargo, agrega la nota periodística, el senador y fallido candidato de MC, Juan Zepeda, comentó tener previsto “solicitar la reasignación de los recursos etiquetados para la campaña política, y que sean destinados, a una causa o proyecto social que beneficie a algunos ciudadanos de la entidad, como una obra de agua potable en la zona oriente”. (Vaya desvergüenza del sujeto).

El Instituto Electoral del Estado de México ya toma cartas en el asunto y analistas coinciden en que el planteamiento de Zepeda es una farsa toda vez que los recursos están etiquetados y no se pueden utilizar para fines distintos; de ser así, podría configurar un delito electoral, con responsabilidad penal, por el desvío de recursos.

QUIEN SE ABSTIENE EN UNA ELECCIÓN, OTORGA SU VOTO A LA TENDENCIA MAYORITARIA: AGUILAR CAMÍN

Y en el meollo del asunto político de la peor decisión que un partido político pudo tomar, el analista Héctor Aguilar Camín (Milenio 9-03-2023) describe en su articulo titulado MC, el ausente voluntario, “Movimiento Ciudadano ha decidido ausentarse de las elecciones del Estado de México, alegando en lo fundamental que serán una farsa, pactada de antemano a favor de Morena, por el PRI.

“La verdad -señala el también escritor- el argumento suena a la sugerencia de que los únicos políticos limpios de la oposición son los que hay en Movimiento Ciudadano.

“Son tan buenos o tan malos como sus colegas de oposición, y como los demás políticos profesionales de México. La diferencia es que tienen ahora un dilema que no han podido responder con claridad:

“¿Quieren que en 2024 gane la oposición o quieren que gane el gobierno? Porque está claro que Movimiento Ciudadano no puede ganar solo, como dice que irá a la contienda de ese año”, de ahí que establece Aguilar Camín, “en las elecciones del Estado de México han tratado de resolver el dilema evitándolo. Su solución ha sido ausentarse, no participar, abstenerse”.

Entonces MC entra en contradicción cuando Dante Delgado argumenta que no participarán porque el PRI entregará a Morena el Estado de México a cambio de que el primero se quede con Coahuila, pues “se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad”.

“Pero no participar -puntualiza Héctor Aguilar- es una forma de participar. Todos sabemos que quien se abstiene en una elección, le está dando su voto a la tendencia mayoritaria.

“Esa tendencia mayoritaria en el Edomex es la de Morena y el oficialismo. De manera que Movimiento Ciudadano, un partido de oposición, estaría votando ahí, con su ausencia voluntaria, por el triunfo del gobierno al que se opone.

“Triunfar en el Edomex -advierte el articulista- le daría al gobierno federal una posición dominante rumbo a las elecciones de 2024. Sería una derrota grave para la oposición perder el estado con el mayor padrón electoral de la República”.

Advirtió además que el “gobierno federal está metiendo a la contienda mexiquense todos los recursos legales e ilegales que puede (en apoyo a la candidata Delfina Gómez de Morena). Este solo hecho debería suscitar una resistencia visible de la oposición (con Alejandra del Moral a la cabeza de la coalición PRI-PAN-PRD-NAEM) contra el intento de una elección de Estado”.

“Al ausentarse de las elecciones mexiquenses, Movimiento Ciudadano se hace invisible. Pero al abstenerse, vota, lo quiera o no”, concluyó.

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/movimiento-ciudadano-el-ausente-voluntario?utm_medium=most-viewed-fir.