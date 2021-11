Las obras de AMLO son ‘a wiwi’

El Presidente AMLO da patadas de ahogado y llama ‘salinistas’ a priístas * Pablo Gómez, la tablita de salvación de Ricardo Anaya * Enrique de la Madrid, el mejor posicionado de los priístas

POR LOS MALOSOS

A cada santo le llega su feria y por lo pronto Morena canta victoria con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, al que no le movieron ni una sola coma, como una muestra servil hacia el Ejecutivo federal.

Días antes la alianza legislativa Va por México ya había lanzado su amenaza: Si no se le hacían cambios, no pasaría la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así que los morenistas no pueden decir que no estaban avisados.

“Ni nos busquen”, fue el mensaje para Morena, quien ya siente pasos y por lo pronto el Presidente López Obrador ya empieza a querer dividirlos, haciendo uso de la frase “divide y vencerás”.

Y es que el Presidente ya los acusa de salinistas si no avalan la Reforma Eléctrica.

Pues con todo respeto para el Señor Presidente, así los llame salinistas, traidores, hipócritas, fifís, neoliberales, hampones, mafia del poder, etc, su reforma eléctrica ya está muerta, la oposición avisó y ya respondió que se va al carajo, una frase muy dicha por el Primer Mandatario, para que vea lo que se siente.

Y seguramente los legisladores de la oposición podrán dormir muy tranquilos al cumplir con su promesa.

Así que la oposición les aplicará el ojo por ojo, diente por diente, pero ¡aguas!, que el Primer Mandatario hará todo por dividir la alianza legislativa para conseguir sus intereses.

PABLO GÓMEZ, LUZ DE ESPERANZA PARA RICARDO ANAYA

El 31 de enero del próximo año será el día D para el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya.

La FGR ha decidido que una vez que se desahogue la audiencia preliminar definitiva de forma presencial, se habrá de solicitar la prisión preventiva oficiosa contra el inculpado, quien se encuentra radicando en Estados Unidos tras reconocer públicamente la posibilidad de su encarcelamiento.



La prisión preventiva de Ricardo Anaya es inminente y se sumaría a la de otros implicados en esa red de corrupción, como el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury y el propio Emilio Lozoya.

La única persona que podría salvar a Ricardo es Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, quien es respetuoso de la ley y seguramente si ve que no hay pruebas bien sustentadas o que son mentiras de Emilio Lozoya, aplicará la justicia y exonerará al panista Anaya.

EL QUE SE MUEVE SÍ SALDRÁ EN LA FOTO (2024)

Recientemente la tradicional revista política nacional IMPACTO publicó en su sección ‘Sucesión Presidencial’ -en donde se ha un estudio profesional de todos los aspirantes presidenciables de partidos y candidatos ciudadanos- “Lo bueno lo malo y lo feo” de Enrique de la Madrid, a propósito de su autopostulación para la candidatura presidencial 2024, ya sea por el PRI o por la alianza Va por México.



Resulta que la empresa “Research” realizó una encuesta, con 600 entrevistas a nivel nacional con un intervalo de confianza del 95%. El resultado pone a la cabeza con 25% de preferencias a Enrique De la Madrid; con 22% a Miguel Angel Osorio Chong y con 16% a Alejandro Moreno.

Aunque la lista de precandidatos tricolores puede llegar al menos a 10 presidenciables, resulta saludable que los que quieren, levanten la mano y como lo viene haciendo Enrique de la Madrid, digan qué proponen.

Lejanos los tiempos de “Don Fidel”, cuando afirmaba que “el que se mueve no sale en la foto”. Incluso los que son gobernadores deberían hacerlo, “remember” Vicente Fox, quien desde su tercer año como gobernador dijo que buscaría la Presidencia de México… y lo logró.

Así que ya lo saben, Enrique de la Madrid ya levantó la mano y ¿se imaginan de candidato presidencial de la oposición?