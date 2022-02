Cancelar la revocación de mandato si el Presidente no respeta la veda electoral

Panamá dice no a la postulación de Salmerón * El regaño de Adán Augusto no le dio gusto a Ricardo Monreal

POR LOS MALOSOS

Pues como van las cosas, todo indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en contra de la ratificación de mandato, como inteligentemente lo plantean Morena y sus subordinados.

Tan es así que ya analiza la SCJN ‘rasurar’ la pregunta de la consulta popular sobre la revocación de mandato.

El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone “rasurar” la pregunta de la consulta a fin de omitir la parte en la que se cuestiona a la ciudadanía si desea o no que el Presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron en favor… y sólo porque hubo ‘humo’ en la sala de plenos impidió el rasurar a la pregunta de la consulta popular… ¿o será que fue plan con maña?

Lo que se busca es no enredar a la gente y sólo preguntar si se quiere o no revocar el mandato y la respuesta debe ser sí o no… ¡Seco!

Y tiene razón el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues de entrada la revocación de mandato debe ser a petición del pueblo o del Congreso… y no a gusto y capricho del Presidente de la República, sólo para alimentar su ego, pues definitivamente los que van a votar únicamente serán los de Morena y sus afines, nadie más… y porque el pueblo no lo pidió, el pueblo ya decidió y eligió presidente hasta 2024 y punto.

Tirar casi 4 mil millones de pesos a la basura no tiene máiz, cuando esa cantidad bien se podría ocupar en otras cosas de beneficio para la gente, como en medicamentos para niños con cáncer.

SALMERÓN, LA VERGÜENZA DE MÉXICO

La carta ya está echada: Pedro Salmerón es persona ‘non grata’ en Panamá.

No hay que buscarle tres pies al gato. Luego de que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ya fijó su postura al gobierno mexicano, no hay marcha atrás y el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que buscar un plan B, pese a que en días pasados expresó que no estaba en consideración quitar la postulación de Salmerón.



Rechazar el nombramiento de Salmerón es algo histórico en toda la vida diplomática de México y un golpe mortal para nuestro Preciso, que está acostumbrado a que siempre se le diga que sí.

Decirle no es una afrenta para el Primer Mandatario.

De esta manera sería doble estacada para AMLO si se toma en cuenta la ‘rasurada’ a la pregunta de la revocación de mandato.

REGAÑO DE ADÁN AUGUSTO A RICARDO MONREAL

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los senadores de Morena a dejar de lado “las batallas estériles” y hacer frente, en unidad, a los retos que representa la discusión de las reformas constitucionales en materia eléctrica, político electoral, Guardia Nacional, y Revocación de Mandato.

Y aprovechando que tenía a su lado a Ricardo Monreal, quien está molesto por el ‘encierro’ que le aplicaron a José Manuel del Río Virgen, el ex gobernador de Tabasco le dio una regañada ‘diplomática’ de forma automática.

Palabras más, palabras menos, el titular de Segob expresó que Monreal le estaba el ‘caldo gordo’ a la oposición en perjuicio de Morena, de ahí la instrucción presidencial de acabar con la comisión especial de Veracruz.

“Esa comisión beneficiaba más a los intereses de la oposición que a los intereses políticos de este grupo parlamentario”, añadió.

Ya encarrerado expresó: “Imagínense, y se los digo con todo respeto, pues nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los Poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”… ¡Tómala papá!

¿Qué sigue? Solamente el Preciso lo sabe, pero de entrada abrirle las puertas en Palacio Nacional es sólo una cortesía… Primero lo “golpea” y después la palmadita.