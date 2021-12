AMLO quiere imponer al líder del sindicato petrolero

La inflación es un enemigo peligroso y cada vez ahoga a los mexicanos y golpea la economía de las familias * Es momento de actuar y bajar precio de la gasolina porque “primero los pobres” * Chumel Torres revive tuit de Citlalli Hernández

Gracias a las benditas redes sociales, se puede apreciar que prometer no empobrece, dar es lo que aniquila.

Esto viene a colación porque la inflación está imparable y el actual gobierno no puede con ella. Y no lo dice uno, lo afirman las cifras del INEGI.

Sin duda que un factor para la crisis económica es el llamado gasolinazo, que existe y los automovilistas nos damos cuenta a la hora de pagar al despachador, dicho esto con todo respeto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no hay en sus conferencias matutinas.

Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto había la información de la gasolina más barata y más cara del país, pero en el caso específico de la Premium el ex mandatario la dejó en un precio promedio de 20 pesos.

Hasta el día de hoy, ya en el gobierno de AMLO, precio promedio está en 23 pesos, un aumento de 15 por ciento.

En un video que subió López Obrador el 5 de enero de 2017, expresaba que se podía revertir el gasolinazo modificando la Ley de Ingresos en beneficio de las familias mexicanas, pero más a los pobres, un sector vulnerable que para la 4T van primero ellos por el bien de todos.

En ese entonces Morena no era mayoría en la Cámara de Diputados, la lucha se hizo pero fue desechada por la “mafia del poder”.

ES MOMENTO DE HACER FIRME SU BANDERA: “PRIMERO LOS POBRES”

Hoy en Día Morena es mayoría en San Lázaro y AMLO es el actual Presidente de todos los mexicanos.

El Primer Mandatario tiene todas las condiciones para revertirlo… ¿por qué no hacerlo?

Sería una manera de acabar con los programas mal hechos de los neoliberales… y demostrar que los pobres es una bandera prioritaria en la 4T.

Si en 2017 Andrés Manuel afirmó de forma tajante que Morena fue el único partido que no votó por la Ley de Ingresos, pues es momento que hoy, en este 2021, casi 2022, que lo demuestre con hechos y no se diga que “de lengua me como un taco”…

Ah, se me olvidaba decir que también Mario Delgado le hizo segunda y expresó que “se podía revertir el gasolinazo”.

Eso sí sería una buena noticia para todos los mexicanos… y un gran paliativo para la famosa “cuesta de enero”, que amenaza con ser brutal y la más pegadora de los últimos años.

Y CHUMEL Y CITLALLI REVIVEN EL GASOLINAZO

Parece que fue ayer, pero también en este fin de año se revive un tuit de Citlalli Hernández.

Por medio de sus redes sociales, la hoy secretaria general de Morena indicaba que, si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuese Presidente, el precio de la gasolina bajaría.

Y todo porque en 2016 Citlalli acusó que con Peña Nieto la gasolina incrementó de precio y que si gobernara AMLO y Morena el combustible costaría a lo mucho 10 pesos por litro.

“‘Si Morena ya gobernara, la gasolina costaría máximo 10 pesos el litro’: @lopezobrador_”, dice la antigua publicación.

Ante esto, Chumel Torres retomó los dichos de la secretaria y le escribió: “Se me hace que se va a tener que tragar sus palabras no??”.



Lógico que Hernández respondiera diciendo que el influencer hacía “sketchs a modo” en el sexenio pasado “a pesar de que la gasolina pasó de 11.25 en enero de 2013 a 20.61 en diciembre de 2018”.

Pero usuarios comenzaron a reaccionar y algunos apoyaron y otros criticaron al Mandatario de la República.

Usuarios de Twitter defendieron al youtuber y ahondaron que el gobierno de López Obrador no ha tenido los resultados prometidos.

“No saben la diferencia entre suma y resta, con morena todo lo que digan es al revés, menos delincuencia es +,menos pobreza es +,menos falta de trabajo y seguridad social es +falta de todo lo que ellos digan que con su gobierno será menos es en crechendo, así las cosas” dijo un usuario.

Afortunadamente, o desafortunadamente, los redes sociales exhiben a los políticos y ni cómo defenderse.

Cada quien habla como le va en la feria, pero fuera de todo comentario, los números no mienten… y contra eso nadie puede.