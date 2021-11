La explosión en la Pensil es una llamada de alerta: Betty Hernández

Reitera el senador morenista que la encuesta es un método desgastado para selección de candidatos

La base fundamental de cualquier gobierno y partido democrático es la designación de candidatos a puestos de elección popular; por eso, enfatizó el senador Ricardo Monreal, Morena tiene que cuidar que la contienda interna se lleve a cabo de manera transparente y que deje satisfechos a todos los aspirantes, a fin de evitar cualquier división o ruptura.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República asistió al informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y en entrevista habló sobre el proceso electoral por venir.

Asentó que establecer reglas claras y un mecanismo confiable y transparente para la selección de candidatos, es la “prueba de fuego” de Morena para el proceso electoral del siguiente año.

Recordó que en 2022 se renovarán los Poderes Ejecutivos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que el gran reto de la dirigencia y de los órganos internos, entre ellos, el Consejo Nacional de Morena, es fijar bien las reglas “para que no haya pretexto de fugas, de divisiones y de deserciones”.

Monreal señala que en el procedimiento de selección de candidatos radica la unidad del movimiento; “la encuesta, para mí, debe ser sólo un insumo de la decisión”, pero no resuelve, porque es un mecanismo desgastado y “si no es transparente, si no se aclara y no se firma por todos los aspirantes, me temo que puede resultar en una escisión” interna.

Por eso manifestó su preocupación por la designación de quienes competirán por este partido en el proceso electoral de 2022.

“Espero que tengamos una buena elección interna”, para que no se registren situaciones de preocupación, “de división y de ruptura al interior de Morena y sus aliados”.



Ricardo señaló que en el caso de Oaxaca se espera que se inscriban cerca de 20 aspirantes a gobernadores. “Algunos nomás se inscriben para el reintegro, que es una fórmula de la Lotería Nacional para sacar un cachito”, para negociar posiciones, en su momento, no porque tengan la fuerza para poder ser candidatos.

También adelantó que en esta entidad seguramente habrá alianza entre Morena, PVEM y PT, de ahí surgirá la fuerza que pueda llevar, por vez primera, a la izquierda al gobierno de la entidad y lograr el triunfo que se espera para continuar con todos los planes y programas que el Presidente de la República ha implementado en Oaxaca.