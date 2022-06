La complicidad de Gertz Manero con el padre de Lozoya

Otra filtración de audios pone en entredicho la impartición de justicia del fiscal * En el video el titular de la FGR arremete contra la defensa del ex director general de Pemex

JOVIRA

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, impuso sus condiciones en la negociación que Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dirigió para que su hijo pudiera acceder a un criterio de oportunidad antes de ser extraditado de España a México para ser juzgado por el caso Odebrecht, revelan nuevos audios filtrados este jueves.

Emilio Lozoya padre ha coordinado la defensa de su hijo, Emilio Lozoya Austin, desde que estaba detenido en España con fines de extradición, acusado de recibir presuntos sobornos en los casos Odebrehcht y Agronitrogenados.

Las conversaciones revelan que Gertz presionó desde el principio para que la defensa de Lozoya Austin aceptara las condiciones impuestas por la Fiscalía, entre ellas, que se desistiera de los juicios de amparo presentados por el ex director de Pemex y su padre Emilio Lozoya Thalmann contra cualquier acto de autoridad de la FGR.

En el primer audio, el fiscal Gertz Manero reclama fuertemente a Lozoya Thalmann por haber presentado un juicio de amparo mientras estaban negociando el criterio de oportunidad, además de sugerirle que cambiara de abogado.

En ese momento, el representante legal de la familia Lozoya era el abogado Javier Coello Trejo, quien nunca estuvo de acuerdo con la negociación. Esto dice el primer audio filtrado:

-Gertz Manero: Mira me acaban de notificar que tú y tu hijo se acaban de amparar.

-Lozoya Thalmann: es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

-Gertz Manero: yo no acepto dobles lenguajes, ni las jugadas de ese pinche bandido, del abogadete ese.



-Lozoya Thalmann: por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa,

-Gertz Manero: que se desista de inmediato, porque así yo no juego.

-Lozoya Thalmann: voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste, o sea colaborando.

-Gertz Manero: Que se desista de inmediato, ya no metas a ese cabrón enfrente, porque las cosas las va echar a perder, búscate una gente decente que te defienda.

-Lozoya Thalmann: Un abrazo y una disculpa señor fiscal.

La grabación no tiene fecha, pero en notas de prensa se destaca que en julio de 2019 la defensa legal de Lozoya se desistió de un juicio de amparo encaminado a frenar una orden de aprehensión, mientras Lozoya se encontraba fugado.

En otros tres audios se escuchan grabaciones donde Lozoya Thalmann recibe instrucciones del procurador Juan Ramos sobre qué documentos llevar a una audiencia judicial.

En esta grabación, tanto Juan Ramos como Lozoya Thalmann se refieren a que una persona (“ella) será llevada al juzgado “en cuanto llegue”.