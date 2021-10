Estoy presa porque me niego a firmar cualquier cosa que involucre a otros: Rosario Robles

La denuncia es una venganza del Presidente AMLO, expresa la ex funcionaria ante Ciro Gómez Leyva

POR JOVIRA

Rosario Robles Berlanga, ex funcionaria en la administración de Enrique Peña NIeto, acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de perseguirla durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Es una persecución política en mi contra, pero no estoy derrotada, señala la ex titular de la SEDATU.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la ex funcionaria, acusada de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos, afirmó que detrás de su denuncia hay una venganza.

“Esta es una venganza, el Presidente dice, y yo le tomo la palabra de que de su parte no es, pero entonces de quién es. Yo tengo el derecho de estar en libertad. Si no es conmigo el pleito, y si no es del Jefe del Estado mexicano, entonces de quién es. Ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada, ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros, pero eso no lo voy a hacer, por eso me llamo Rosario Robles.

#ÚLTIMAHORA Rosario Robles habla desde la cárcel. Acusa persecución política del presidente @lopezobrador_ y asegura que no está derrotada. La entrevista completa con @Rosario_Robles_ mañana en #PorLaMañana pic.twitter.com/lPsvo3Pd9b — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 25, 2021

“Con todo y todo sigo teniendo mi dignidad, que es lo único que me queda, mi congruencia, mi dignidad, mi vocación y mi lucha de tantos años, de décadas por las libertades. No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida”, dijo.

Cabe señalar que Robles se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace ya dos años. El pasado 20 de octubre el Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida y fueron admitidos por el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos.

Rosario Robles se mantiene en prisión por el supuesto temor de que se dé a la fuga.