Del Río Virgen, con un pie fuera de la cárcel

Eliminar programas o reducir presupuestos son formas de intimidación de la 4T, expresa la presidenta del PRD de la Ciudad de México

POR JOVIRA

Para que las mujeres, niñas y adolescentes vivan plenamente en igualdad de derechos y oportunidades respecto a los hombres, debe ser eliminada -primero- la violencia que se ejerce desde las instituciones del Estado, afirma Nora Arias Contreras, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México.

Indicó que eliminar programas, acciones e instituciones o reducir el presupuesto que coadyuva al ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres, como el amago de cierre de las escuelas de tiempo completo que afecta directamente a las madres trabajadoras, representa un ejemplo evidente de la violencia institucionalizada que se ejerce desde el actual gobierno.

“En la Ciudad de México desde hace tres años no hemos visto avances en materia de derechos e igualdad sustantiva, al contrario, hay retrocesos, estancamiento y cancelación de programas de salud, inseguridad y falta de oportunidades para el empoderamiento laboral y económico de las mujeres”, asegura la presidenta perredista de la capital del país.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará el martes 8 de marzo, la ex jefa delegacional de Gustavo A. Madero destacó que desde que el PRD fue gobierno en la Ciudad de México se impulsó una política para que las mujeres vivieran con plenitud sus derechos y libertades, por eso desde 2007 las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y en 2009 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Además, dijo, se crearon programas de capacitación y empleo, accesibilidad y respeto en el transporte público, clínicas especializadas de salud para la mujer, acciones y normatividades para proteger a las mujeres embazadas o brindar atención integral a enfermas de cáncer de mama o cérvico-uterino.

“Hoy muchas de estas acciones han quedado sin efecto, no hay nada nuevo ni se han ampliado los derechos, queda claro que en Morena no hay agenda de derechos para las mujeres”, externó.

La exlegisladora lamentó la incapacidad y la falta de estrategia del Gobierno de la Ciudad para atender los delitos y la violencia criminal contra las mujeres, que en los primeros dos meses del año ha dejado 11 feminicidios y un aumento del 30 por ciento de agresiones sexuales en últimos 3 años, según datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Toda esta violencia institucionalizada que se manifiesta con la supresión de políticas en favor de la mujer fomenta más intolerancia y violencia social contra las mujeres”, afirmó.

Señaló que su partido, el Sol Azteca, respalda la lucha feminista por la defensa y progresividad de todos los derechos de todas las mujeres, con acciones y trabajo más allá de discursos y pronunciamientos huecos que no sirven de nada.

“Somos el único partido político que ha modificado sus estatutos para prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres en razón de género, así ratificamos nuestro compromiso para hacer plenos los derechos de la mujer en igualdad que los hombres”, asevera la presidenta del sol azteca en la CDMX.