Cecilio Martínez, el general violador de los derechos humanos en Aduana de Ciudad Juárez

El presidente de la Jucopo del Senado afirma que la fiscal de Veracruz debería sentir vergüenza al actuar por consigna

JOVIRA

Debería darle vergüenza a la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, actuar por consigna y utilizar chicanadas y triquiñuelas para que dure unas semanas más en la cárcel José Manuel del Río, cuando ya el juez federal dijo que no hay elementos para tenerlo preso en Pacho Viejo.

Asegura Ricardo Monreal, luego de que la funcionaria local anunciara que va a impugnar el amparo concedido a Del Río Virgen, acusado del homicidio de Remigio Tovar Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones, Veracruz.

El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que a pesar de esta impugnación, José Manuel del Río saldrá libre porque es inocente y víctima de una persecución política.



Respecto a las declaraciones del gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, quien consideró que hubo “mano negra del influyentismo” en la determinación del juez que otorgó un amparo a Del Río Virgen, Monreal Ávila aseguró: “Me da tristeza, pobre. Me gustaría que lo asesorara un buen abogado como los que hay en Veracruz. La verdad es que ya perdió toda razón jurídica, pero es importante decirle al gobernador que nosotros lo respetamos, respetamos a la justicia federal y que no debería la fiscalía ni los jueces locales prestarse a consignas porque tarde o temprano también ellos tendrán que rendir cuentas y todos estos casos van a se considerados en su momento”.

Monreal Ávila recordó que el caso de José Manuel del Río Virgen no es el único en el que se presentan irregularidades y violaciones a los derechos humanos, pues tan sólo en lo que se refiere al delito de ultrajes a la autoridad se detectaron mil 033 personas detenidas injustamente.



“Quiere decir que hay miles de personas inocentes detenidas ilegalmente en Veracruz. Detenidas arbitrariamente por no compartir las ideas de quien está al frente de las instituciones. Me da mucha tristeza porque lejos de comportarse como son los veracruzanos, respetuosos de la ley y del Estado de derecho; el gobernador se ha dedicado a insultar la justicia federal y de paso al Senado”, señaló.

Sin embargo, Monreal aseguró que los señalamientos del gobernador veracruzano no le preocupan porque no atiende las expresiones surgidas de actitudes coléricas o sin razón.



En este sentido, le recomendó tranquilizarse y tomar calma porque el ejercicio de la función pública, dijo, es muy serio y requiere de mucha prudencia porque cuando un funcionario no la tiene está fallándole a su pueblo.

Finalmente Monreal Ávila insistió que él seguirá defendiendo las causas justas y ésta, añadió, de violación a los derechos humanos, de arbitrariedades y de detenciones ilegales de personas perseguidas y encarceladas, voy a luchar por ellos.

“Por más que me insulten y me agredan, no voy a ceder porque son causas por las que debemos luchar siempre”, puntualizó.