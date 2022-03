Desde el gobierno hay violencia institucional contra mujeres: Nora Arias

Al grito de “¡A lo que viniste, hermano! ¡Respeto! ¡Respeto!”, los comunicadores se quejaron del tono de las aseveraciones del líder morenista, lo que obligó a éste a no generalizar sus comentarios.

POR JOVIRA

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tildó de “mercenarios” a los medios de comunicación que, dijo, van en contra del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la rechifla e inconformidad de los periodistas.

“Con todo, algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas. No están ejerciendo la libertad de expresión”, dijo Delgado.

Al grito de “¡A lo que viniste, hermano! ¡Respeto! ¡Respeto!”, los comunicadores se quejaron del tono de las aseveraciones del líder morenista, lo que obligó a éste a no generalizar sus comentarios.

“Ustedes saben de quién hablo, de Loret de Mola y otros”, resaltó el político durante una conferencia en apoyo a la candidatura de Salomón Jara a la gubernatura de esa entidad.

Periodistas de Oaxaca abuchearon, recriminaron y le lanzaron mentadas al dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, al referirse a la prensa como “mercenarios de los medios de comunicación”.https://t.co/n05h0ZSKk6 pic.twitter.com/75I3wYmVQZ — Proceso (@proceso) March 6, 2022

Ante este evento que no le fue bien, el video de su discurso no fue subido a redes sociales, sólo le dio RT a un tweet con las fotos publicadas en la cuenta de Salomón Jara.

Sin embargo, no es la primera vez que Delgado Carrillo recibe rechiflas, abucheos e incluso, lo han “corrido” del lugar mientras dirige un discurso.

Tan sólo el pasado 30 de enero fue abucheado en Durango por simpatizantes de José Enríquez, quien buscaba la candidatura de esa entidad, aunque finalmente la precandidatura recayó en Marina Vitela.

“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” y “¡Traidor!” fueron algunas de las consignas que recibió el político en esa ocasión.