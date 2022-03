¿Quién es el virrey de las mentiras en Chiapas?

Por los peligrosos pronunciamientos de AMLO contra la libertad de expresión * Esa actitud del Presidente de la República de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna



ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Reza la sentencia bíblica del apóstol San Mateo: “El que no está conmigo está contra mí”. Es la misma que Andrés Manuel ha enderezado en contra de la prensa libre por haber destapado la enorme corrupción dentro del círculo más cercano de la farsa llamada Cuarta Transformación.

A sus críticos y opositores ha llamado conservadores, neoliberales, neoporfiristas, y en el exceso de su megalomanía, traidores a la patria a los que no comparten sus posiciones ideológicas y políticas.

El punto más álgido de la confrontación entre la prensa libre y el señor López se dio cuando Carlos Loret de Mola divulgó los datos de la casa en la que vivía José Ramón López Beltrán y su consuerte (sic) Carolyne Adams, en Houston, Texas, propiedad de la empresa Baker Hughes, proveedor de servicios en Petróleos Mexicanos, cuyos montos alcanzan cantidades mayores a los 150 millones de dólares.



Cuando López Obrador juró el 1 de diciembre de 2018, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comprometió, ante el pueblo de México, a responder únicamente por su hijo menor de edad. No así por los adultos que estaban en aptitud de defenderse por sí mismos.

De nuevo la palabra presidencial fue vulnerada por el tono belicoso con que López Obrador salió en defensa del primogénito José Ramón. Calificó a Loret de Mola como un mentiroso y mercenario del periodismo al que había necesidad de investigar sus percepciones económicas en los diferentes medios con los cuales colabora.

Sin algún recato y sólo con su dudosa palabra (se le han documentado 60 mil mentiras en las Mañaneras), aseguró que Loret de Mola percibía 35 millones de pesos anuales. Verdad o mentira lopezobradorista, es una grave acusación, un atentado a la vida privada y violatoria de la libertad de expresión que toda autoridad está obligada a respetar por mandato constitucional.

El argumento de López Obrador para dar a conocer información clasificada fue que se la hicieron llegar en forma anónima al Palacio Nacional. La mentira es evidente, manipulada y carente de toda credibilidad. Con esa actitud, Andrés López trata a los mexicanos como si fueran retrasados mentales.



Si le hicieron llegar una información no verificada, lo procedente, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, era guardar las formas de no difundir algo de lo que no tenía la certeza. Pero en caso de ser cierta esa información, también tenía la obligación de respetar su confidencialidad, pues por su investidura presidencial resulta evidente que había ordenado a Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a sacar de los archivos fiscales todo lo relacionado con Carlos Loret de Mola.

Después, con absoluta ignorancia y movido más por su deseo de revancha, López Obrador solicitó a la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, información relacionada con las actividades profesionales del señor Carlos Loret de Mola.

Con la sola mención del encabezado dirigido a la comisionada presidenta del organismo autónomo (INAI), debió de haber percibido que en la última parte se hace referencia “a la protección de datos personales”. Por supuesto que bajo ese principio, la comisionada presidenta contestó a López Obrador que el INAI no tiene facultades constitucionales para hacer ese tipo de investigaciones y menos para dar a conocer información que protege la vida privada de los mexicanos. Eso es asunto que compete a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esa actitud de López Obrador de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna, cuando que el mismo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución.

Viola también el artículo sexto del mismo ordenamiento, bajo el principio de que únicamente son sujetos de escrutinio los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal.



Carlos Loret de Mola no encuadra en alguno de esos supuestos. No es poder, no ejerce actos de autoridad, ni tampoco tiene a su disposición recursos públicos que lo hagan sujeto de investigación. Vaya ridículo presidencial con todo y el poder del Estado.

López Obrador también atenta en contra del artículo 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición para que estos no sean divulgados”. Esas prevenciones en la Ley Fundamental colocan a López Obrador al margen de la ley, de la Constitución y de toda ética política.

Ello lo convierte en destinatario de la sanción prevista y sancionada en el artículo 210 del Código Penal Federal que impide la revelación de secretos: “Al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.

Ahora Carlos Loret de Mola tiene la potestad de proceder penalmente y en juicio político en contra de López Obrador, desde este momento, y a partir del 1 de octubre de 2024, cuando deje el cargo, ya que por disposición del Artículo 114 de la Constitución federal, mientras se detente el cargo de Presidente, la prescripción se interrumpe como garantía de los gobernados para proceder en contra de cualquier funcionario con fuero, cuando éste pierda la representación popular.

López Obrador también fustiga el trabajo periodístico serio y objetivo de Carmen Aristegui, a la que endilga reportajes calumniosos, y utiliza como parte de la acusación de que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, fue comentarista de Aristegui. Otro atentado a la libertad de trabajo y a la libertad de expresión protegidos y tutelados por la Constitución General de la República.

Es trágico que para salir en defensa de su familia y de la Cuarta Transformación, López Obrador no aporta un solo dato para combatir las acusaciones que sobre su vástago pesan como graves actos de corrupción. Su palabra tan deteriorada no tiene alguna credibilidad.

Lo malo es que López Obrador con sus agresiones diarias a la prensa libre, convoca a la delincuencia organizada en contra de la vida de los comunicadores. Así queda de manifiesto cuando que en sólo tres años de gobierno han asesinado a cincuenta periodistas, lo que ubica a México como el tercer país más peligroso para el gremio en el mundo, sólo por debajo de Irak y Siria que desde hace años se encuentran en estado de guerra permanente.



Sólo en este 2022 han sido ejecutados cinco periodistas. En un acto de insolencia y falta de respeto al trabajo de los comunicadores, López Obrador vocifera que las manifestaciones de inconformidad por la muerte de Lourdes Maldonado son simples politiquerías. Politiquerías son, entonces, la muerte de Margarito Martínez en Tijuana. Politiquerías son el atentado mortal en contra de José Luis Gamboa en Veracruz. Politiquerías son la ejecución de Roberto Toledo en Michoacán. Y politiquerías son el asesinato de Heber López en Oaxaca.

Mientras todo esto ocurre, desde las Mañaneras todos los días se incita a seguir la masacre en contra del periodismo libre e independiente. Ampliaremos…

[email protected]