‘Primero los pobres’ es pura cantaleta

‘No lo digo yo’, su excusa para burlar una posible sanción del INE y del TEPJF * El primero que cayó en el garlito fue el expresidente Vicente Fox… y como dijera la señora Marta, “se puso de a pechito”

GALIO GUERRA

Amigas, amigos, estimados todos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos en los que hablábamos de “el innombrable” y de “ya saben quién”. Bueno, pues ahora para evadir una posible sanción del Instituto Nacional Electoral, en las Mañaneras se refieren a Xóchitl Gálvez como la “señora X”.

Cuánto ingenio, no me imagino cuántos asesores se quemaron las pestañas para proponerle esta aberración al señor López, o será que él solito ideó la propuesta y luego nos la vende como que se la propusieron. ¡Vaya ideota!

A propósito, en un periódico estadounidense leí un encabezado que iba más o menos así: La señora X se está convirtiendo en la “peor pesadilla” del señor López. ¿Será?

Pero, como decía mi abuela, “para un cabrón, cabrón y medio”. Y es que, miren todos ustedes, para aprovechar su nuevo mote, endilgado por la señorita Vilchis-mosa, la diputada panista se caracterizó como Neo, en Matrix, y utilizó una frase de la película “Terminator” para mandarle mensaje a López Obrador “hasta la vista, señor PG”.

Pero la cosa no terminó ahí, pues utilizó el mote para decir que su “espantosa X” es de adjetivos como “Xingona”, “Xambeadora”, “Luxona” y “Mexicana”. ¡Ah, caray!

No me la van a creer, pero extraño mucho al Andrés Manuel López Obrador de antaño; a aquel AMLO que decía que el Presidente de la República debía ser Presidente de todos los mexicanos. Sí, a aquel Andrés Manuel que señalaba, como líder de izquierda que era, que el Presidente no debía favorecer a su partido ni a sus militantes, que no debía abusar de las instituciones de gobierno para atacar a sus adversarios. Lo extraño ¿Saben por qué? Porque en cuanto llegó al poder se transformó en todo aquello que criticaba, pero potencializado, por el abuso del poder.

La semana pasada el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenaron al “Presidente de todos los mexicanos” “abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad”.

¿Por qué?, se preguntará usted. Pues simple y sencillamente porque identificó a la potencial candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, para competir con su favorita, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Y luego de que sus “antenitas de vinil detectaran la presencia del enemigo” se la ha pasado todos los días atacando, denigrando a la hidalguense con toda la fuerza del Estado. Su excusa para filtrar información del SAT es que el INE no le ha notificado nada. ¡Ah, caray!, ¿a poco necesita que alguien le diga que el Presidente de la República es el primero que debe respetar la ley?

“De todas maneras vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar”, ha agregado.

En su Mañanera, comentó sobre lo que comunicaron el INE y el TEPJF. “Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta”.

Y sobre que no había sido notificado apuntó: “Es muy injusto el que el grupo de potentados, que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir”. Y no, no se mordió la lengua.

Pero, ¿qué creen? para burlar la ley, que es su deporte favorito, el señor López anunció a media semana la creación de una nueva sección en su bodrio mañanero. Así es, a partir de ya, sus leales súbditos gozarán de “No lo digo yo”, que es un espacio en el que exhibe lo que dicen sus adversarios.

Y el primero que cayó en el garlito fue el expresidente Vicente Fox, quien en una entrevista televisiva espetó: “Ojalá y Xóchitl nos cumpla eso de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales, ¡a trabajar, cabrones! como dice Xóchitl”.

Y para acabarla remató: “[Estoy] Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros. El seguro de gastos médicos mayores anda en 100 mil pesos mensuales a mi edad y tengo que pagarlo yo”. Ni hablar, como dijera la señora Marta, “se puso de a pechito”.

La justificación de López a esta nueva sección en su Mañanera fue que “como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva (…) Para que la gente tenga información”.

“Van a ver que hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información porque no cuentan con los medios. Aparte de que hay censura, la información es selectiva”, respondió AMLO.

PRESENTA ALFREDO DEL MAZO AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TROLEBÚS CHALCO-SANTA MARTHA

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, compartió el avance de la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha, en donde destacó que cinco sectores de la obra civil de este sistema de transporte estarán listos a finales de septiembre.

Se estima que, en su fase inicial, beneficiará a cerca de 120 mil pasajeros diariamente, al proporcionar un medio de transporte más rápido y seguro desde la zona oriente del Edomex hasta la capital del país.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde también estuvo presente la gobernadora electa del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, Alfredo Del Mazo expuso que este Trolebús contará con una longitud de 18.5 kilómetros, 13 estaciones y dos terminales, que lo convertirán en una alternativa más rápida, segura y digna para miles de usuarios.

“Es una obra de mucha importancia, de mucha relevancia, como mencionaba de 18 kilómetros de longitud y estaríamos concluyendo para finales del mes de septiembre, para el término de esta administración, son cerca de cinco sectores los que están contemplados de los ocho que hemos platicado para el mes de septiembre. Posteriormente dos sectores más hacia finales del mes de diciembre y con la idea de que para el primer trimestre del año que entra, esté concluida el sector restante en totalidad de la obra”, subrayó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ejecutivo mexiquense explicó que, en su etapa de mayor demanda y una vez completado en el primer trimestre del siguiente año, se espera que el Trolebús atienda a aproximadamente 230 mil pasajeros diariamente, beneficiando a los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz, con destino a la terminal Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, y que este sistema reducirá el tiempo de viaje de dos horas a 45 minutos con paradas en cada estación y a 33 minutos en la modalidad exprés sin detenerse en todas las estaciones.

“Pasaríamos de un recorrido de prácticamente dos horas para poder llegar de una zona a la otra, a un recorrido de 45 minutos, en el caso del servicio normal, es decir, que va deteniéndose en cada estación, hasta 33 minutos en el servicio exprés, que es el que va de manera continua y no se detiene en todas las estaciones.

“Esto es un ahorro de más de una hora y cuarto para los usuarios que diariamente cruzan esta zona o que diariamente transitan por esta zona para ir de sus hogares a sus centros de trabajo, a la escuela, a las distintas actividades que realicen en esta región”, mencionó.

Asimismo, el gobernador mexiquense puntualizó que este proyecto de movilidad es un ejemplo exitoso de la coordinación que existe entre los gobiernos federal, estatal y de la Ciudad de México, que han sumado esfuerzos para edificar una de las obras más importantes para la zona oriente de la entidad, y que también representa más seguridad para las y los pasajeros.

Por ello, expresó su gratitud al Presidente López Obrador, ya que este proyecto responde a una demanda histórica de los habitantes del oriente del Edomex, que mediante este transporte tendrán la oportunidad de interconectar con otros sistemas articulados en la CDMX, como la Línea A del Metro, el Cablebús o el Trolebús Elevado.

“Esta obra es un buen ejemplo de un trabajo coordinado entre el gobierno federal, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México, una obra que beneficia, además que tiene un impacto metropolitano, y beneficia a una de las zonas más pobladas que tenemos en nuestro país, en especial toda la zona oriente del Valle de México.

“Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias por el trabajo para poder hacer este proyecto en conjunto, gracias por el respaldo, por el apoyo y, pues, será una obra de gran beneficio para todas las familias que viven en esta región del Valle de México”, acentuó.

Del Mazo informó que el transporte comenzará con una flota de 108 unidades y aumentará a 184 en su fase de maduración, con capacidad para 142 pasajeros por unidad. Una vez concluido, el Trolebús será operado por el Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de México, lo que permitirá una mejor conexión con el Metro y tarifas acordes con la distancia recorrida.

El gobernador detalló la ruta del Trolebús, que se dividirá en varios sectores, atravesando la Autopista México-Puebla y la carretera México-Cuautla, con estaciones estratégicas en distintos puntos para una mayor eficiencia en el traslado, de tal forma que el trayecto iniciará en la terminal de Santa Martha, le sigue un tramo elevado de 5.4 kilómetros sobre la autopista México-Puebla, un carril confinado en esta misma autopista, de 5.3 kilómetros, un sector conformado por un puente vehicular sobre Avenida Solidaridad, en la entrada a la zona urbana de Chalco, para continuar en la autopista México-Puebla, posteriormente otro tramo que pasa por el centro urbano de Chalco y que incluye seis estaciones en 5.3 kilómetros.

Posteriormente, estará un cruce en la carretera México-Cuautla y la ruta culmina en el Centro de Transferencia Multimodal, en el centro de Chalco, donde conectará con unidades de mediana y de baja capacidad.

En su mensaje, informó que las áreas de talleres y cocheras tienen un gran avance en su construcción y cuentan con capacidad para albergar a 211 unidades.

El mandatario Alfredo Del Mazo también señaló que el gobierno estatal está a cargo de la obra civil de este proyecto, y que destinó una inversión de 7 mil 500 millones de pesos, además, junto al gobierno de la capital del país, se analiza cuál sería la tarifa de este medio de transporte, el cual se pretende sea más económico que los que se usan actualmente.

En su oportunidad, el Presidente López Obrador reconoció el trabajo del gobernador del Edomex para dirigir e impulsar esta gran obra de movilidad, la cual, aseguró, mejorará la calidad de vida de las familias que habitan en esta región del Valle de México.

DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, UNO DE LOS GRANDES RETOS: DELFINA GÓMEZ

Al hacer uso de la palabra, la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, subrayó que uno de los retos principales en la entidad es detonar el desarrollo económico y para ello resulta fundamental seguir fortaleciendo la infraestructura y la movilidad.

Además, reconoció el esfuerzo de los Gobiernos federal, estatal y de la CDMX para impulsar este tipo de obras de conectividad, y aseguró que en su administración se les dará continuidad.

Por otro lado, consideró que el proceso de transición de la administración mexiquense le ha dejado mucha información y grandes retos, además agradeció al gobernador Del Mazo porque juntos han encabezado un proceso donde prevalece el respeto, la colaboración y la comunicación, ya que la finalidad es mantener el trabajo que beneficie a la sociedad mexiquense.