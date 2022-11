México va por la cuarta regresión

Luis Crescencio Sandoval, José Rafael Ojeda y Adán Augusto López Hernández * Mientras los titulares de Sedena y Semar hacen fuchi al Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación se placea en los Congresos estatales como si fuera la corcholata favorita de AMLO bajo el cuento y esa bufonada de buscar apoyos legislativos locales para terminar de militarizar al país

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Adán Augusto López Hernández, el golpeador de la cuarta regresión, se encuentra satisfecho y de plácemes. De los 32 Congresos estatales, 17 aprobaron la Ley de Militarización del país que prolonga la participación de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el último día de 2028.

El secretario de Gobernación, en funciones de porro, se ufana de un logro que no le corresponde. Su periplo por la geografía nacional fue para promover su deteriorada imagen, como ‘corcholata’ fallida en los ánimos de López Obrador. Su presencia en los Congresos de la Federación mexicana era inútil e intrascendente. Morena domina 22 Legislaturas locales y ninguna necesidad había de la presencia amenazante de un secretario de Gobernación habilitado como delincuente electoral.

Lo cierto es que López Hernández (en adelante López dos), con las mismas marrullerías de López Obrador.

Adán Augusto camina por el país para dar a conocer una deteriorada figura que no avanza en las encuestas y es superado por sus otros tres adversarios. López Obrador hubo de claudicar e incluir entre los candidatos morenistas a Ricardo Monreal.

La diferencia está en que Monreal se rebeló y entró a la tercia de cuatro, por la fuerza que representa en el Senado de la República y su presencia en el partido propiedad de López Obrador. Jamás aceptó el peyorativo corcholata con que López Hablador etiquetó a sus tres lacayos: Marcelo, Claudia y Adancito.

Es tan ínfima la presencia de López dos en el país y hacia el interior de Morena que se encuentra en cuarto lugar en las preferencias electorales, incluso por debajo de Monreal.

Adán López no levanta, no levantó y no levantará a pesar de la venia del otro López para movilizarse por el país en busca de simpatías que no le llegan ni le llegarán. Al contrario, se exhibió como el cae-mal que es y en vez de progresar en el ánimo ciudadano, restó preferencias electorales a su deteriorada personalidad.

La parafernalia con que se conduce por las 32 entidades federativas no es para promover el voto de las Legislaturas estatales en favor de la Ley de Militarización del país. Eso estaba definido de antemano. Se trataba de hacerse pasar como el favorito de López Obrador y de paso, con tanta rijosidad, distraer la atención con lo que ya ha causado un severo daño al “inmaculado y progresista” gobierno morenista: Los Guacamaya Leaks y El Rey del Cash, que pintan al gobierno de López Obrador como lo corrupto y ladrón que es.

Adán López ha incurrido en daño patrimonial y peculado, sancionado por el artículo 223 del Código Penal Federal y el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe el uso del erario nacional para beneficios e intereses personales.

Hay un principio de derecho insalvable para Adán López y sus compinches corcholatas: los hechos notarios no necesitan ser probados. Bajo ese axioma, Adán López es un delincuente electoral y común. Su traslado a Sonora en un avión de la Guardia Nacional para promoverse, lo exhiben como transgresor de la ley, del Estado de Derecho y del orden constitucional.

Ya se adivina cómo actuaría en el remoto caso de su acceso a Palacio Nacional: autoritario, represor, corrupto y mitómano.

Es evidente también que en su andar por el país se movió bajo la disposición y abuso del erario propiedad del pueblo de México. Adán López debería de rendir cuentas de dónde salió el cash o de qué fuente para recorrer todo el territorio nacional, con el cuento y esa bufonada de buscar apoyos legislativos locales para terminar de militarizar al país.

Lo malo es que mientras más se militariza al país, el avance delictivo es cada vez mayor. No hay fin de semana en que las cifras de homicidios dolosos alcancen niveles de incertidumbre entre los gobernados. El promedio es de 260 a 285 muertos. Esa es la cifra fatal. Lo que permite inferir una abierta connivencia entre las Fuerzas Armadas y los transgresores del orden público.

Y desde luego lo que López y López dos no pueden ocultar y mucho menos desmentir, ni aun con cifras amañadas, son los 135 mil muertos en apenas cuatro años de lopezobradorismo. Cantidad bastante mayor a la reportada en seis años de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Cuando Adán López habla de inseguridad en los gobiernos de oposición debería de voltear al gobierno de López Obrador y su incapacidad para controlar la delincuencia organizada. Los 10 estados más violentos son gobernados por Morena, según reveló el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Los más representativos son Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero, Veracruz, a los que ahora se suma Chiapas.

Lo malo también es que ni el secretario de la Defensa Nacional ni el de Marina rinden cuentas de sus actos al Congreso de la Unión. En la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, para tratar de explicar la no militarización del país, hicieron acto de presencia el señor Crescencio Sandoval y el aspirante a marinero José Rafael Ojeda.

El acto fue de un teatro de revista, burlesco y de afrenta a la representación nacional. Rosa Icela, con esa retórica barata que la caracteriza, hizo el ridículo ante la más alta tribuna de la República. Ni siquiera fue tomada en cuenta.

Todos los severos cuestionamientos se dirigieron al señor Sandoval como acertadamente lo exhibió el senador Germán Martínez Cázares y la senadora Lilly Téllez.

Germán Martínez evidenció a Crescencio Sandoval como el más contumaz transgresor del orden constitucional. Le reclamó que haya ofendido con un discurso amenazante al Senado de la República. Le recordó que Juárez suprimió los fueros y privilegios, en tanto que el general Cárdenas reglamentó la prohibición de que los militares se inmiscuyan en asuntos políticos, al hacer un llamado a sumarse al proyecto de López Obrador y criticar a los que piensan distinto al enajenado de Palacio.

Germán Martínez, en certera premonición, sentenció a Crescencio Sandoval: “El fuero no le alcanzará en el nivel internacional para protegerse de todas sus transgresiones al orden constitucional. Los Guacamayos son militares descontentos con la administración que usted preside”.

Por su parte la senadora Lilly Téllez reprochó que Crescencio Sandoval tiene dos caras. La que presenta como respetuoso de la ley y la que clandestinamente utiliza para promover la militarización del país en perjuicio de la población civil.

Lo más grave es que Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, al no comparecer ante el Congreso de la Unión, adquieren el carácter de delincuentes constitucionales. Transgreden el artículo 108 del reglamento de la Cámara de Diputados, y el 69 y 93 de la Ley Fundamental del país. Estos numerales obligan a que durante la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de cada año, los secretarios de Estado están obligados a comparecer para explicar el contenido del informe presidencial presentado por escrito.

Al respecto, cualquiera de las Cámaras puede convocar a los secretarios de Estado, sin excepción, incluidos los de las Fuerzas Armadas, para que expliquen la situación en que se encuentra el ramo de su competencia.

La soberbia de Sandoval y la ofensa a la representación nacional fue mayúscula. Se negó a comparecer bajo el falaz argumento de que el diputado Gerardo Barrera se había conducido de manera irrespetuosa, cuando que se demostró que la carta había sido respetuosa. Y en otro acto más de agresión al Poder Legislativo, quiso obligar a los diputados a que comparecieran a su oficina para posteriormente cancelarles la reunión hasta nueva fecha.

Ese acto de desobediencia a un poder lo hace sujeto de juicio político como transgresor del orden constitucional. Los diputados deberían convocarlo de nuevo y obligarlo a comparecer. Ampliaremos…

