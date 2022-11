Enojado, acorralado y ‘patadas de ahogado’

AMLO, vengativo, vanidoso y egoísta tras la exitosa marcha para defender al INE * Perdió el Presidente la oportunidad de acabar con un México dividido y mostrarse como estadista; prefirió injuria y ataque • Enfurecido y lesionado en su orgullo, López Obrador convoca a la contramarcha para demostrar quién tiene más “músculo” • Usó Claudia Sheinbaum cámaras y personal de la Secretaría de Seguridad para grabar y exhibir después a los opositores • Si el PRI no recula, ya pueden enterrar la reforma electoral; sólo serían cambios a leyes secundarias para decir que ganaron

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Antes de dormir el pasado domingo 13 de noviembre, por un momento pensé que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría hacer la jugada maestra de toda su administración para, por fin, escuchar las voces disidentes y acabar de una buena vez con un México dividido y encolerizado. En verdad, quise que lo hiciera. En favor del país; en favor de él mismo.

El paso era relativamente sencillo, pero requería de humildad. Salir el lunes siguiente en la Mañanera para hacer un análisis sensato y justo de las marchas que se dieron en más de 20 ciudades de México y que congregaron a decenas o cientos de miles de mexicanos para clamar “el Instituto Nacional Electoral no se toca”. Se trataba de dar un paso al lado, no hacia atrás, para reconocer el sentir de miles de sus gobernados. Pudo López Obrador admitir que en un tema tan polémico y delicado, como es el de la reforma electoral, retiraba su iniciativa de reforma constitucional o, al menos, que sacaba del documento todo lo relacionado al INE y al TEPJF.

¿Habrá pasado esa idea por su cabeza? ¿Algunos de sus consejeros, ministros, amigos o familiares le habrían pronunciado esa posibilidad? Jamás lo sabremos. Lo que sí es un hecho es que quien habita en Palacio Nacional dejó ir la oportunidad de su sexenio y dar cachetada con guante blanco a sus detractores y a todos los que pensamos diferente.

A la luz de los hechos y dichos de López Obrador luego de la marcha, estamos ciertos que esa movilización, minimizada por Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX; por la propia Claudia Sheinbaum y por todo militante o simpatizante de la 4T (Cuarta Transformación o Transformación de cuarta), dejó demasiado molesto y herido en su orgullo a quien se ostenta como “el rey de las marchas”. Y sin duda lo es. Como también es “El Rey del Cash”.

MAYOR ENCONO Y DESCALIFICACIONES

Si la semana anterior a la movilización cívica y social, el tabasqueño ya había lanzado todo tipo de descalificativos a los convocantes y participantes, luego de ella los ataques no han cesado. Esto indica, por un lado, que las marchas lograron el objetivo de llamar la atención no sólo en México, sino también en el exterior; y por el otro, que el ego presidencial fue lastimado.

Pero hay algo más, como se anotaba la otra ocasión: el Ejecutivo federal se vuelve muy peligroso al salir de sus cabales y cerrar ojos y oídos a la razón. ¿El riesgo? Pasar de la agresión verbal presidencial a la agresión física de sus simpatizantes.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo y Jesús Zambrano, presidente del PRD, fueron figuras claves en el crecimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Ahora ambos personajes han declarado, sin pelos en la lengua, que AMLO ha enloquecido y que ahora tiene sueños de dictador. Las afrentas entre estos actores debieron ser severas. Pero el pensamiento de que el Presidente “está de atar” ya es más persistente.

La verdad es que López Obrador sí está enfermo, al menos de poder. Así ha sido toda su vida pública. Desafortunadamente para él, ya llegó a la cima y no hay nada más para su carrera. El asunto es que se resiste a entender su realidad. La única manera de revertir lo inevitable es la reelección que, por supuesto, está descartada por la Carta Magna. ¿Y entonces? Busca a toda costa prolongar su mandato a través de quienes cree le son incondicionales y que ganarán la silla presidencial. ¿Estarán de acuerdo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard? Lo dudo mucho. Ahora le dirán que sí, pero después intentarán sacudírselo.

SE PARECE MAS A PORFIRIO QUE A FRANCISCO I. MADERO

Al convocar a la contramarcha, el Presidente muestra sed de venganza, pues su vanidad y ego han sido lastimados. Quiere demostrar músculo político y claro que lo logrará. ¿Para qué? Sí, sólo para gritar a los cuatro vientos que el pueblo está con él y de acuerdo con su gobierno. Quiere restregar en la cara de los opositores y en los millones de mexicanos que no le creen ni confían en su administración que tiene más capacidad de movilización y, con eso, quitar toda legitimidad a la pasada movilización ciudadana.

Lo único cierto es que la reforma propuesta por AMLO está casi muerta después de la marcha y más si los legisladores priístas no se echan para atrás. Eso lo sabe la 4T, y la iniciativa para cambiar leyes secundarias son sólo patadas de ahogado, pues les será imposible tocar al INE y al TEPJF.

Nada, absolutamente nada, ganará AMLO con esa estrategia, sino dividir más al ya polarizado país. ¿Un Presidente encabezando una marcha? Sólo en México se podía dar y únicamente es posible con el señor Andrés Manuel. Primero yo, después yo y al último yo.

“Lo mío no es la venganza”, ha repetido en incontables ocasiones, pero los hechos demuestran lo contrario. También ha dicho que lo suyo no es “mentir, robar ni traicionar”. También ha fallado. ¿Robar? Ahí están sus hermanos recibiendo sobres con dinero mal habido; funcionarios de su administración en operación carrusel para depositar efectivo en cuentas bancarias; René Bejarano y Carlos Imaz; Delfina no se queda atrás. Presenten pruebas, retará. ¿Más? Ya llegará algún partido opositor al poder para revelar esas tropelías y la “honestidad valiente”. ¿No traicionar? Él le llama cambio de opinión y así militarizó al país en materia de combate a la inseguridad. ¿Mentir? Bueno, eso ya suena a descaro.

López Obrador aspira a ser comparado, ya lo dijimos, con Miguel Hidalgo, José María Morelos y Francisco I. Madero, héroes mexicanos que sí movilizaron masas, casi al país entero, pero en otras circunstancias. Sus marcos de referencia fueron los movimientos de Independencia y de la Revolución. ¿Y ahora? México es más democrático y no existe ningún problema social. Eso no parece importar. Si no hay problema, pues lo creamos y, después, lo solucionamos.

El actual mandatario se enfila a ser comparado no con quienes él quiere, sino con Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, por mencionar a sus homólogos más cercanos que gobernaron en esa tesitura.

Mire usted, si no es así. Sin tapujo alguno y desde Palacio Nacional, López Obrador evidenció a los políticos y actores sociales que acudieron a la marcha. Usó las cámaras de la Secretaría de Seguridad para perseguirlos en su caminar por Paseo de la Reforma. ¿Y la seguridad? Bien, gracias. Los instrumentos del Estado mexicano al servicio del espionaje y la politiquería ruin. Después, proyectó las imágenes y dio a conocer sus nombres al tiempo que los descalificaba y agredía sin pudor. ¿El objetivo? Desacreditar toda la movilización. Pero no lo logró, sólo se exhibió como Claudia Sheinbaum, quien hizo exactamente lo mismo.

Habría que recordarles que aparte de Vicente Fox, Margarita Zavala, Santiago Creel, Claudio X. González, Elba Esther Gordillo, Alejandro Moreno, Donaldo Colosio Riojas, Roberto Madrazo, Laura Zapata, Sergio Mayer y José Narro Robles, entre otras figuras públicas que tienen el derecho de expresar su voz e inconformidad, marcharon cientos de miles más. ¿Nos ventanearán a todos?

¿Más autoritarismo y mentiras? Claro. Cómo es posible que el GDF, a cargo de Claudia Sheinbaum, haya calculado una asistencia a la marcha de entre 10 mil y 12 mil personas. Vaya descaro. El mismo Presidente desmintió esa cifra y, según sus cálculos, fueron cerca de 60 mil mexicanos. ¿Y los 10 mil? No había manera de sostenerlo cuando incluso del exterior se habló de más de 200 mil participantes. ¿Por qué faltar a la verdad? ¿Se les olvida que tienen responsabilidades y que darán cuenta de sus actos?

Uno de los memes de la semana y del sexenio es aquel que enfatiza que si la 4T no es capaz de contar cuántas personas marcharon el 13 de noviembre; si han mentido en el número de los fallecidos por el Covid, y también desaciertan en la cantidad de personas desaparecidas en los últimos cuatro años, cómo habrá de confiárseles el conteo de los votos que pretenden al controlar al INE.

¿STRIPTEASE DE QUIÉN?

“Fue muy importante, fue una especie de striptease político del conservadurismo en México”. Esas fueron las palabras de AMLO para resumir la marcha. ¿Qué quiso decir?

Si antes había retado que se quitaran ya las máscaras, suponemos que dio a entender que los conservadores salieron a encuerarse. Esa es la altura política que mostró el inquilino de Palacio Nacional. Si expresar malestar e inconformidad por la intención de dinamitar al INE es encuerarse, pues sí ¡nos encueramos cientos de miles y lo volveríamos a hacer!

Pero en realidad quien ha quedado al desnudo en las últimas semanas y meses es el propio López Obrador. Igual hay que decir que Lorenzo Córdova, presidente del INE, se ha mostrado desnudo con sus desaciertos y protagonismo.

La furia y el enojo presidencial no cesan, sino van en aumento. De las descalificaciones como: rateros, hipócritas, achichincles, despistados, racistas, aspiracionistas, fifis, cretinos, corruptazos vulgares, ambiciosos, sinvergüenzas, corruptos, inmorales, alcahuetes y saqueadores, pasó a desacreditar la marcha, pero más allá de eso, ha convocado a sus incondicionales a demostrar “quién es más chingón”. Ese es el nivel al que ha rebajado el gobierno actual al diálogo y la política. No es que los anteriores lo hayan hecho mejor, en absoluto, pero el presente prometió no volverlo a hacer.

Ya encarrerado, AMLO llama a votar con los ojos cerrados a todos los mexicanos. Sí, a que en las próximas elecciones presidenciales todos emitan los sufragios en favor de Morena. No sólo los que servirán para elegir al próximo presidente o presidenta, sino para que esa oleada de votos lleve a las curules del Congreso de la Unión a legisladores morenistas que no tendrán ningún empacho en aprobar toda iniciativa que mande, obvio, López Obrador, a través de su títere en turno en Palacio Nacional. AMLO convoca a borrar en las urnas a la oposición. Un Presidente ya sin control, en plena campaña cuando aún le quedan casi dos años de mandato. Ese es el Mandatario que ha quedado desnudo ante los ojos de los mexicanos y los ojos del mundo. Ese es el demócrata que niega que busque destruir al INE y al TEPJF.

Que le quede muy claro también a Lorenzo Córdova que de ninguna manera la marcha fue para respaldarlo a él ni alguno de los consejeros. Ninguna consigna hubo en su favor, en cambio sí para el INE. Calladito se ve más bonito, pero eso no es lo suyo. Es político y deja entrever sus ambiciones de crecimiento y proyección política. ¿Tiene derecho? Sí, por supuesto. Sin embargo, todavía le restan algunos meses al frente del Instituto y mientras tanto bien la valdría honrar su encargo y no montarse en el INE ni en la marcha. Ya tendrá tiempo de sobra, una vez que deje su puesto, para sumarse a algún partido o lanzarse como independiente en la búsqueda de alguna candidatura, aunque en realidad la que anhela es la presidencial. ¡Fuera máscaras, presidente consejero! No más simulaciones que sólo dañan su investidura y al propio INE.

[email protected]