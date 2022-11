AMLO mancha la contramarcha

‘La madre de todas las batallas’ * El senador Ricardo Monreal afirma que está por comprobar quién está detrás de los ataques a su persona en las redes sociales que son los mismos que alaban a Claudia Sheinbaum

GALIO GUERRA

Hace algunos años, laborando yo en la Mesa de Redacción de un diario capitalino, me tocó trabajar la información del hasta ese entonces secretario de Energía de Vicente Fox, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien manifestaba su aspiración por suceder al guanajuatense.

Ese mismo día, si la memoria no me falla, el primer presidente no priísta y también primero del nuevo milenio, mostraba su disgusto por lo hecho por el michoacano. La ruptura fue inmediata y así surgía el primer candidato presidencial adelantado a los tiempos electorales.

Calderón dijo que su canción favorita era “El Hijo Desobediente”. Su deseo se concretó cuando venció, contra todos los pronósticos, a quien despreció la residencia oficial de Los Pinos para irse a vivir a Palacio Nacional, sí, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

De aquella jornada, aparte del plantón en Reforma, recuerdo dos frases: Una, del candidato ganador, “haiga sido, como haiga sido”, expresada durante una entrevista televisiva con Denise Merker, y la otra del perdedor, “voto por voto, casilla por casilla”.

Diría Eduardo Manzano en su papel de “el abuelo” en una famosa comedia de TV, “viene a mi mente”… esto por lo que yo considero ya el inicio de otra ruptura y de una candidatura rechazada por el Presidente en funciones. Sí, Andrés Manuel López Obrador y el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.

El zacatecano Monreal siempre ha dicho que quiere suceder al tabasqueño, quien siempre lo ha ignorado, y ahora que trataron de detenerlo, vía la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con sus ilegales filtraciones, parece que lo único que han logrado es darle los instrumentos legales al zacatecano para pavimentar su camino hacia una eventual candidatura presidencial.

Miren por qué creo esto. Toda la semana pasada la hija del “Negro” Sansores Pérez se la pasó advirtiendo en su “Martes del Jaguar” que iba a evidenciar al senador morenista junto con su “cliente” favorito, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Monreal señaló, también días antes, que rechazaba de antemano cualquier intento de exponerlo a la opinión pública de manera denostativa y calumniosa.

Quien también quiso dar una cara de “perdonavidas” o de “esto yo no lo autorizo” fue el mismísimo “Presidente de todos los mexicanos”, sí, Andrés Manuel López Obrador, quien, cual mascarada cuatroteísta, conminó a Sansores Sanromán a no divulgar los supuestos audios que incriminarían a Monreal y Moreno Cárdenas.



La campechana gobernadora fingió trastabillar y acatar la infantil petición del señor López para no transmitir su ilegal grabación. Empero, tras conocer lo asegurado por el senador morenista, expresó que siempre sí divulgaría las grabaciones que, de “manera anónima”, le hacen llegar y que ella, sin reparo alguno, divulga en su programa radial sin que alguien ose ponerle un alto a sus ilegales transmisiones.

¿Será porque todo mundo se imagina (yo incluido) que la hija del “Negro” sólo obedece a las indicaciones que le hacen llegar desde el centro del país?

Bueno, como fuere, la gobernadora presentó en su programa capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno. Para hacer más ameno el momento, a las capturas de pantalla les montaron audios con los que trataron de ironizar el supuesto diálogo entre los personajes en comento.

ACTUARÉ Y NO ME RAJARÉ: RICARDO MONREAL

Como no hay plazo que no se cumpla, la campechana gobernadora, tal como platicamos líneas arriba, divulgó las capturas de pantalla de los supuestos diálogos en la plataforma WhatsApp entre Moreno y Monreal, en los que, supuestamente, intercambiaban mensajes sobre el proceso electoral en Zacatecas, en el que ganó David Monreal Ávila, sî, hermano del senador espiado.

Tras la divulgación del material en cuestión, el líder de la junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores expresó, en entrevista vía Zoom con el periodista Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, que “actuará, ejercerá su derecho y que no se va a rajar” ante supuestas filtraciones expuestas por Layda Sansores, en su “Martes del Jaguar”.



El líder de la Jucopo en la Cámara Alta señaló: “La ley es la ley. Y si tú no respetas la ley, debes ser sancionado, aunque te llames (como te llames) y debes ser separado del cargo público. Porque estás violando lo que tú protestaste cumplir cuando iniciaste el servicio púbico”.

Abundó Monreal algo que es conocido por todos que “en este gobierno no sólo se viola la ley, sino que se premia a quien la viola”.

“Se viola la Constitución cada momento, cada día. A pesar de que la Constitución señala que las conversaciones privadas son inviolables (…) Lamentablemente, estas acciones se han vuelto cotidianas, y no solo eso, sino que se aplaude”, enfatiza.

Confirmó lo que platicábamos líneas arriba: que la gobernadora de Campeche es “solo un personero ante su posible participación en las elecciones presidenciales del 2024”.

El senador Monreal apuntó en los micrófonos de Grupo Fórmula que está por comprobar quién está detrás de los ataques a su persona en las redes sociales que son los mismos que alaban a Claudia Sheinbaum.

“Cuando el mismo gobierno te inventa este tipo de cosas, ¿qué hay que hacer? En el PRI y en el PAN nunca se dieron a conocer WhatsApp y correos míos por parte del Cisen. Lo paradójico es que ahora, en el gobierno que construí se revelan mensajes falsos y no hay alguna consecuencia. Ese es el problema”, aclaró Monreal durante la entrevista con López-Dóriga.



“No sólo te intervienen, sino te mienten, truquean y falsean y cambian los mensajes (…) Te alteran tus conversaciones para fines totalmente viles y ominosos. Es muy fácil que te inventen ‘fake news’”, dijo Monreal Ávila.

El zacatecano afirma a López-Dóriga que en WhatsApp ni siquiera tiene foto de perfil, a diferencia de las imágenes que mostró Layda Sansores en el “Martes del Jaguar”.

Y en sus redes sociales agregó: “Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente”.

Y más todavía: Alejandro Rojas, consejero de Ricardo Monreal, reveló en “El Miércoles del León” que Layda Sansores habría construido un patrimonio de más de 83 propiedades pagadas con “cash”.

Por ello la campechana gobernadora ahora es conocida como “La Reina del Ca$h”.



El mensaje fue en respuesta a la supuesta conversación que la gobernadora filtró sobre Monreal.

También unos días antes se divulgó información sobre el asesinato de un joven en Zacatecas, caso en el que involucran a un hijo del gobernador como uno de los presuntos responsables.

Estaremos ante la verdadera “madre de todas las batallas”.

Peje-Jaguar contra León. ¿A quién le va?

PRESENTA ALFREDO DEL MAZO LOS BONOS SOCIALES Y SUSTENTABLES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En la Ciudad de México, y al encabezar la emisión de los Bonos Sociales y Sustentables con Perspectiva de Género, en la Bolsa Mexicana de Valores, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, enfatizó que el Edomex es la primera entidad del país en emitir instrumentos financieros con perspectiva de género y alineados con la Agenda 2030, que permitirán apoyar proyectos enfocados a brindar más seguridad y atención a las mujeres, la recuperación de espacios públicos y realizar mejores obras de movilidad.



“Con la emisión de Bonos Sociales y Sustentables con Perspectiva de Género, en la Bolsa Mexicana de Valores, integramos con visión estratégica y transversal, una sustentabilidad orientada a proteger los derechos de las mujeres. Somos la primera entidad en emitir instrumentos financieros con perspectiva de género y alineados con la Agenda 2030, lo que nos hace pioneros en el fondeo de proyectos sustentables, que cumplen con las condiciones de responsabilidad social”, puntualizó.

En la Bolsa Mexicana de Valores, el mandatario estatal recalcó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha resaltado los esfuerzos realizados por el Estado de México para diversificar sus fuentes de captación de recursos, lo que ha contribuido a acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la entidad.

Ante el presidente del Consejo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica, Del Mazo Maza explicó que con 2 mil 890 millones de pesos se decidió financiar 18 proyectos que impulsarán el desarrollo de la sociedad mexiquense, haciendo énfasis en los que estén centrados en brindar más bienestar y tranquilidad a las mujeres.

“De manera responsable optamos por 2 mil 890 millones de pesos, con los que financiaremos 18 proyectos sociales, sustentables y verdes que impulsarán el desarrollo regional y la movilidad, así como programas de urbanización que incentiven la convivencia y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, subrayó.

Aseguró que la emisión y colocación de los Bonos Sociales y Sustentables realizada por el Estado de México sienta un precedente sobre los mecanismos que los sectores públicos y privados tienen a su disposición para sumar fuerzas y detonar un desarrollo con sentido social.

Por ello reconoció la disposición y la confianza de la comunidad financiera como aliada del desarrollo mexiquense, y consideró que el trabajo en equipo fortalece el liderazgo del Estado de México en la República, además de ser la mejor vía hacia la igualdad de derechos y oportunidades para todos.

El gobernador Del Mazo enfatizó que uno de los mayores compromisos de su administración es proteger los derechos de las mujeres en sus entornos cotidianos, por lo cual una parte de los recursos obtenidos por estos bonos se destinará a la construcción de obras con perspectiva de género.

Entre ellas se encuentra la edificación de la Ciudad Mujer, en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca, la creación de dos Parques de la Ciencia, en Valle de Chalco y La Paz, además de impulsar, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, la ampliación del Mexibús Línea 1 y la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha.

“Una parte importante del financiamiento obtenido a través de los bonos, se destinará a infraestructura pensada en y para las mujeres, entre estos proyectos destaca la construcción de las Ciudades Mujer, en los municipios de La Paz, de San Mateo y de Amecameca. Como parte del fondeo obtenido a través de los Bonos Sustentables, construiremos dos nuevos Parques de la Ciencia en los municipios de Valle de Chalco y La Paz.

“Para seguir fortaleciendo la movilidad, destinaremos mil 200 millones de pesos de este financiamiento, a dos proyectos conjuntos; dos proyectos que trabajaremos de la mano, Gobierno de México y Gobierno del estado: la ampliación de Mexibús Línea 1 y la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha”, expuso.

Adicionalmente se realizará una nueva línea del Mexicable, de Ecatepec a Tlalnepantla, que será la más grande de América Latina al proyectar atender a más de 50 mil usuarios al día.

Finalmente, explicó que, en conjunto, los proyectos de movilidad financiados a través del bono, evitarán la emisión de 17 mil toneladas anuales de dióxido de carbono.

Alfredo Del Mazo también informó que en cinco años su administración ha impulsado la protección de las mujeres y su derecho a un desarrollo igualitario, equitativo y libre de violencia, para lo cual fue duplicado el presupuesto para programas transversales de género, que pasó de 6 mil 600 millones a 14 mil millones de pesos.

Por su parte Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, destacó que “esta nueva y exitosa colocación del Gobierno del Estado de México comprueba una vez más y de forma clara que la Bolsa es una excelente opción de financiamiento para cualquier entidad en el país que quiera obtener recursos públicos en condiciones competitivas.

“Quisiera destacar que el financiamiento a los estados es un motor de desarrollo para las entidades y sus comunidades, que permite que la sociedad acceda a mejores condiciones de transporte, vivienda y movilidad, por lo que quiero dejar la puerta abierta para que aquellos interesados en financiamiento para el beneficio de las y los mexicanos se acerquen a la Bolsa”, subrayó.

El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, explicó que la emisión de estos bonos es una propuesta innovadora para un gobierno estatal, ya que además de reforzar la transparencia, es la es la primera emisión en donde los proyectos están alineados con la Agenda 2030, y es muestra de la confianza de los inversionistas en el Estado de México, además de cumplir con el compromiso del gobernador Del Mazo, de poner a las mujeres al centro de las políticas del Edomex.

Al finalizar, el gobernador dio el Campanazo por la Emisión del Bono Social y Sustentable con Perspectiva de Género, acompañado por líderes del mercado bursátil mexicano, el presidente del Consejo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez, y el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosh, y recibió Certificados de Listado por el presidente del Consejo.

FELICIDADES MAESTRO JOEL SAUCEDO

El Club de Periodistas Primera Plana, del que alguna vez fui miembro, entregó reconocimientos el pasado jueves a periodistas destacados.

En la XXX Entrega de Reconocimientos por Trayectoria Periodística la invitada de honor fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Nora Arias Contreras, presidenta del PRD en la Ciudad de México, felicitó “a todos los periodistas por la gran labor de informar y en especial a @JoelSaucedo por sus más de 30 años de trayectoria. ¡Enhorabuena!”.



Conocí a Joel Saucedo Serrano ya hace algunos años cuando coincidimos en la Redacción de un diario capitalino.

Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM. Obtuvo la Maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Hasta la fecha publica su columna “Sin Protocolo” en el periódico “La Prensa”.

Muchas felicidades por tan fausto acontecimiento. Que vengan muchos más.