Las bonitas se van a Isla Margarita

Se mudan de Cancún a Venezuela * Las grabaciones y producciones de Cuaima Team TV ya están en el Caribe

JOVIRA

El canal de TV en formato OTT Cuaima Team TV muda las grabaciones y producciones de sus programas de varias ciudades en el Caribe mexicano a Isla Margarita, también en el Caribe, pero el Caribe venezolano.

Cuaima Team, que comenzó como una agencia de promoción y de representación de atletas fitness, rápidamente fue una casa productora de programas de TV para luego convertirse en un canal de TV en formato OTT con presencia mundial.

El canal se ve en Roku, Amazon, Apple TV, Samsung TV, Android TV, Phillips, Panasonic, AOC, Vivalive, etc, y de esa manera sus transmisiones llegan a cualquier Smart TV.

Los contenidos del canal van desde fitness, turismo, aventura, wellness, deportes, gastronomía, deportes acuáticos, regatas, etc.

Pero también tienen un reality llamado Chicas de Calendario, del cual han hecho 2 temporadas, la primera en el Hard Rock Hotel de Aventura (cerca de Playa del Carmen) y el segundo en el hotel Osasis de Cancún.

El proyecto ha tenido gran éxito que ya piensan producir la tercera temporada de este reality show de atletas fitness en isla Margarita, en el Caribe venezolano.

Para ello convocarán a varias atletas de varios lugares del mundo a competir en diferentes eventos deportivos en hoteles y playas de la hermosa Isla Margarita.

Una deportista que ha llamado mucho la atención es Faty Herrera, una escultural argentina que atrae la pupila masculina con su cuerpo bien delineado y es una de las bellas participantes en el reality.

¿POR QUÉ LA MUDANZA DE CANCÚN A ISLA MARGARITA EN EL CARIBE VENEZOLANO?

Cancún es un lugar hermoso, sin lugar a dudas, además de ser el lugar turístico más famoso del mundo.

Pero en la búsqueda de mostrarle otros lugares paradisiacos a los televidentes, el presidente del canal, Luis Bottini, decidió contactarse con hoteles y autoridades turísticas de Venezuela y de Isla Margarita para darle otras locaciones a los programas, locaciones que por diferentes razones no son tan conocidas, pero no por ello dejan de ser hermosos lugares que prestan facilidades a la hora de grabar como muy pocos lugares.

Los programas producidos por el Cuaima Team tiene mucho de turismo y qué mejor que visitar lugares exóticos que para muchos sería la primera vez que lo vieran, ese es un punto muy atractivo a la hora de que el televidente vea cosas y parajes turísticos que no había visto antes.

Y la conductora de esos programas es la siempre hermosa modelo, atleta y actriz paraguaya Pamela Rodríguez.