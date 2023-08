La educación, en una encrucijada

Donald Trump expresó en su momento que algunos medios son “el enemigo del pueblo” * México no canta mal las rancheras, pues es una afrenta contra el régimen democrático la agresión presidencial contra Ciro Gómez Leyva

MARCO ANTONIO FLORES***

Los presidentes populistas y autoritarios no tienen ningún recato en reprimir, amagar e intimidar a la prensa y a los periodistas que les incomodan. Esto ocurre cuando ya están en el poder.

Con todo respeto, Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, Hugo Chávez y Daniel Ortega son ejemplos ilustrativos de que para alcanzar el poder se valen de los medios de comunicación y se muestran carismáticos. Lo hacen con mensajes y promesas que solo sirven para sumar votos, pero que después no cumplen.

El senador y excandidato presidencial republicano John McCain lo advirtió: “Los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”, después de que el presidente Donald Trump dijera que algunos medios de comunicación son “el enemigo del pueblo”.

“Si queremos preservar la democracia como la conocemos, es necesario tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia”, agregó el legislador.

A siete meses del cobarde atentado contra la vida de uno de los periodistas más prestigiados y profesionales de México, Ciro Gómez Leyva, solo existe una investigación trunca.

Detuvieron a los autores materiales y nada se sabe de los intelectuales. Como dice el mismo periodista a la fecha: “No sé quién me quiso matar ni por qué”.

Será acaso que el Presidente López Obrador pretende provocar otro atentado contra Gómez Leyva cuando desde el púlpito de Palacio Nacional lo agrede y lo exhibe, exponiéndolo y dejándolo a merced de intereses políticos… o peor aún: del narco y la delincuencia organizada.

El intento de asesinato se dio el 15 de diciembre de 2022, una semana después de que AMLO dijo en su Mañanera que “escuchar a Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede provocar tumores en la cabeza”.

Después del atentado el Presidente afirmó que podría tratarse de un “autoatentado”, lo que demostró mezquindad y falta de sensibilidad de quien debería tener un mínimo de decoro y prudencia por respeto a su investidura.

El pasado 19 de julio de 2023, Ciro Gómez Leyva respondió en su noticiario matutino de manera inmediata directa y contundente al Presidente Andrés Manuel, que minutos antes lo había agredido en su Mañanera. El periodista preguntó al Primer Mandatario “si lo que sigue tras las críticas vertidas en su contra es un nuevo atentado, tal y como lo sufrió en diciembre del año pasado”.

Durante el anuncio de la nueva sección de las mañaneras, “No lo digo yo” -una forma irónica y burlona de darle la vuelta a la ley electoral para seguir hablando de opositores y adversarios desde el púlpito presidencial de Palacio Nacional-, el Ejecutivo federal afirmó que las encuestas que difunde Ciro Gómez Leyva son un nuevo intento por manipular a las y los electores rumbo a las elecciones de 2024. Un deja vú, según su argumento, de lo acontecido en 2012 con Enrique Peña Nieto.

“Ahora retoman la misma estrategia. (…) Advertir a la gente que se cuiden de todas estas campañas falsas, medios y periodistas que no tienen ética ni son honestos”, añade.

En la réplica que hizo Gómez Leyva en su noticiario acotó: “Ya que a usted le fascina jugar a la hipótesis, a la conjetura, a la especulación (…), yo le pregunto: ¿Qué sigue conmigo, Presidente, un segundo atentado en mi contra? ¿Es lo que sigue después de escuchar sus palabras? ¿Nos metemos al juego de las especulaciones?”.

El comunicador cuestionó la “superioridad moral” que cree tener AMLO para señalar la hipocresía en políticos, personajes o periodistas. Finalizó en su respuesta : “¿Y cómo sabe, y cómo sabe? (…) ¿Es tan sabio el Presidente que detecta la hipocresía? Yo no estoy juzgando a las personas si te hacen un comentario o te escriben un texto, si son hipócritas o no. Yo NO me siento, Señor Presidente, con esa superioridad moral para determinar qué es hipocresía y qué es verdad”.

AMLO, por su parte, aseguró que las encuestas de 2012 pusieron a Peña Nieto “en las nubes” y que Gómez Leyva habría difundido tales encuestas.

En un video expuesto en la Mañanera aparece el periodista ofreciendo disculpas por “equivocarse” en un estudio que había “exorbitado” la diferencia entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador antes de los comicios de 2012.

Andrés Manuel acusó que se trató de un manejo tendencioso. “Es una actitud falsaria e hipócrita. Imagínense lo que significa que más de 100 días estén informando que Peña Nieto iba por las nubes. ¿Ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí. Fue una estrategia perversa para beneficiar a un candidato y un partido. (…) Pura hipocresía. No tienen autoridad moral”, agrega.

El enojo y la embestida de López Obrador contra Ciro Gómez explotó un día después de que en su noticiario matutino se dio a conocer una encuesta de México Elige, en la que se muestra que la morenista Sheinbaum, en una medición realizada con la población general, se reveló que un 24.6% optó por ella al preguntar “¿Por quién votaría?” si hoy fueran las elecciones. En segundo puesto se posicionó Xóchitl Gálvez, con sólo 1.4 puntos porcentuales de distancia de Claudia, esto es, con 23.2 % de las preferencias.

Ante estas cifras, hay tiro y se cierra la contienda electoral a menos de un año de las elecciones que definirán el rumbo del país de 2024 a 2030.

Las agresiones y las muertes de periodistas que se han incrementado en este gobierno ya han sido denunciadas por el secretario de Estado de EU, por Derechos Humanos de la ONU y por la Unión Europea. No obstante esas denuncias, el Presidente no cesa de fustigar, agredir e intimidar a periodistas y medios. Discursos que siembran la polarización, la división y el encono entre los mexicanos. “El que no está conmigo está contra mí, contra la historia y la transformación.

AMLO ha atacado por igual a El Universal, Reforma y a destacados periodistas. A Loret de Mola, Sergio Sarmiento, López-Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Carmen Aristegui, Leo Zurckerman, Jorge Ramos, Azucena Uresti, Víctor Trujillo “Brozo” y Raymundo Rivapalacio.

El Ejecutivo federal, al verse como inminente ganador, negoció desde la campaña de 2018 con las grandes televisoras nacionales, gran cobertura a condición de respetar y ampliar sus concesiones. Con TV Azteca de Ricardo Salinas había una conocida alianza, con cuantiosos recursos en dinero y/o en especie, que habría aportado el empresario en la campaña. Lo mismo ocurrió en Televisa con Jean Azcárraga, quien incluso despidió a Loret de Mola y a “Brozo” por petición de AMLO, según se supo públicamente en su momento.

Fue por ello que el Presidente electo y el saliente estuvieron de acuerdo en prorrogar la concesión de ambas televisoras tres sexenios más. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó el 6 de noviembre de 2018 que renovaría las concesiones de Televisa, TV Azteca y Multimedios para operar señales de televisión abierta durante los próximos 20 años. La negociación de las televisoras fue oportuna y en momentos en que López Obrador aún no mostraba sus desplantes autoritarios.

Quién sabe qué hubiera pasado con tales concesiones, en caso de haber obtenido la mayoría calificada en el Congreso en 2021. Aprendamos la “lección de la historia”. El legado que Hugo Chávez dejó en Venezuela perdura a la fecha con Nicolás Maduro, en un país donde lo que se vive es “La confrontación, un país polarizado y reducido en la pobreza. Pero sobre todo con la libertad de expresión herida de muerte”, como lo señala una publicación de 63 periodistas de ese país sudamericano.

En 4 años y medio de Mañaneras, según el sitio SPIN de Luis Estrada, el Presidente habría dicho alrededor de 120 mil mentiras durante las mil 200 conferencias matutinas que ha realizado hasta la fecha.

No se sabe de otro político en el mundo que ha practicado una estrategia de comunicación siquiera parecida. A pesar de las 100 mentiras que según SPIN se dicen diario en las Mañaneras han resultado en un puente de comunicación efectiva para la “percepción” de millones de mexicanos. No se puede negar que la “revolución de las conciencias”, o más bien la “manipulación de conciencias”, ha sido eficaz. Cualquier parecido de la estrategia de comunicación de AMLO con la de Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi de Hitler, es mera coincidencia.

Reza uno de sus 11 principios de propaganda del afamado personaje: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad en la percepción de las masas o si se quiere del pueblo”.

Son conocidos “11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels” que han sido analizados y diseccionados por científicos de la comunicación. En el ámbito de los medios de comunicación, los adversarios y periodistas podríamos citar el “Principio de la silenciación” que consiste en “acallar sobre las cuestiones que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines”.

El fallido intento de AMLO de controlar el INE, las constantes agresiones a partidos políticos y sus líderes, así como a comunicadores y medios, indica que la estrategia del Ejecutivo federal es acallar y eliminar a sus adversarios políticos, incluidos los periodistas que solo hacen su trabajo que consiste en difundir ideas, propuestas y encuestas de todos los partidos políticos y todos los precandidatos a la Presidencia, como es el caso del contexto en el que se dio la agresión contra Ciro Gómez Leyva.

Giovanni Sartori, el famoso politólogo italiano, ya lo había advertido: “Una democracia sin partidos es una democracia altamente caótica”.

Los medios de comunicación son un poder en cualquier sociedad abierta, pero siempre en conjunto con otras fuerzas políticas. No es sano que pretendan reemplazar a otros actores políticos, pero es fundamental su papel como mediadores.

En su revista política IMPACTO nos solidarizamos con Gómez Leyva y todos los periodistas que realizan su trabajo con objetividad y profesionalismo, que su única misión es solo informar a la opinión pública los hechos y la noticia del día, que conforma en su conjunto la realidad cotidiana nacional.

El populismo autoritario y el abuso de poder no deben tener cabida en un país que lleva décadas luchando por perfeccionar su régimen democrático.

Es la hora de que se detenga la destrucción de las instituciones democráticas. Que se ponga un alto al encono, la división y el odio entre los mexicanos. Que se detenga el asedio a los periodistas.

Es la hora de la unidad y la reconciliación nacional. Es la hora de no perder la esperanza. A México le aguarda un futuro de grandeza.

***Académico y consultor