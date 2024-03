AMLLO apoya a los venezolanos… ¿y a los migrantes mexicanos deportados de EU cuándo?

México, ¿farol de la calle y oscuridad de su casa? * El apoyo a gobiernos populistas extranjeros no para en el convenio con Venezuela ni en los 150 millones de dólares para países de Centroamérica y el Caribe, para nada * O acaso ya se nos olvidó que, con una inventada escasez de médicos mexicanos, se ha traído a doctores de Cuba para cubrir esas zonas “a la que los mexicanos no quieren ir”

GALIO GUERRA

México, ¿farol de la calle y oscuridad de su casa? Vaya escándalo que se armó el pasado jueves cuando el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se había firmado un convenio con su homólogo venezolano, el dictadorcillo Nicolás Maduro, para que a cada ciudadano de ese país se le dé un “apoyo” de 110 dólares mensuales cuando sean deportados desde nuestro país.

Abro paréntesis. El año pasado López anunció que destinaría 150 millones de dólares a países de Centroamérica y el Caribe para tratar temas de migración, y además también está el convenio para traer médicos cubanos ante la supuesta escasez de galenos mexicanos. Organismos internacionales han señalado que el dinero no es para los profesionistas sino para la dictadura de la Isla. Cierro paréntesis.

El convenio ‘Vuelta a la patria’ garantiza el apoyo en comento y se viralizó durante la Mañanera del jueves desde Oaxaca.

Pero la burla no para ahí porque Alicia Bárcena, la canciller, también aseguró que las personas venezolanas igual han sido apoyadas con programas sociales mexicanos como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Como diría el maestro Lora: “Y es que nuestros impuestos están trabajando”.

Alicia Bárcena precisó que la cooperación con el gobierno de Venezuela es para repatriar a migrantes que entran a suelo azteca desde tierras bolivarianas.

A ver, apriete su nacarada dentadura, porque dicho convenio también se aplica con Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador.

Dijo Bárcena: “Estamos haciendo un pacto con empresas, venezolanas y mexicanas, para que los reciban, les den empleo, les damos seis meses, más o menos 110 dólares al mes y entonces hay un estímulo para que regresen”.

Se dan cuenta, trato igualitario como a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que se parten el lomo para mandar remesas a sus familias, las mayores en los últimos años, y vean a dónde van a parar sus impuestos.

Cuántos migrantes mexicanos no han sido deportados en los últimos cinco años y -perdonen mi ignorancia-, pero hasta el momento no he sabido de algún programa que les dé 110 dólares durante seis meses para que se asienten en este sufrido país.

Bueno, baste recordar que cuando lo intenso de la pandemia, esa que “le cayó como anillo al dedo al gobierno federal”, les fueron negados apoyos y subvenciones a micro, pequeñas y medianas empresas para no estar esperando todo del gobierno. Porque eso es paternalismo y lo suyo es el populismo, “hacer caravana con sombrero ajeno”.

150 MILLONES DE DÓLARES A CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PARA ATENDER MIGRACIÓN: AMLO

El 29 de septiembre del año pasado el Presidente Andrés Manuel afirmó en su Mañanera que su gobierno destina 150 millones de dólares a países de Centroamérica y el Caribe.

Esto publicó en su página https://lopez obrador.org.mx-, es “con el objetivo de atender las causas del fenómeno migratorio”.

Agregó que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro “se aplican exitosamente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, donde ofrecen oportunidades de trabajo en los lugares de origen”.

De esta manera, dijo en su página, las personas deciden quedarse en sus países.

“Cuando se trabaja en las comunidades, en los pueblos de Centroamérica o en otros países, tenemos testimonios de que con el apoyo que enviamos, con el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la gente se queda, los jóvenes se quedan”, agregó.

López Obrador enfatizó en la necesidad de invertir más recursos en estas iniciativas y agregó: “Hay que invertir y no son 50 millones. Se requiere, si no lo que envían en armas a Ucrania, no esa cantidad, la mitad, permitiría tener un programa de desarrollo de cooperación para América Latina y el Caribe, eso ayudaría muchísimo”.

“No militarizar la frontera, no poner alambradas, no estar pensando en los muros, mucho menos, esto de a ver: ‘les vamos a invadir’”, agregó.

Pero, por si todavía nos queda algún pero -y alguien nos quiere dorar la píldora con el inexistente programa del “3X1”, con el cual se les estaría apoyando a nuestros sufridos migrantes-, el apoyo a gobiernos populistas extranjeros, porque de eso se trata, no para en el convenio con Venezuela ni en los 150 millones de dólares para países de Centroamérica y el Caribe, para nada.

O acaso ya se nos olvidó que, con una inventada escasez de médicos mexicanos, se ha traído a doctores de Cuba para cubrir esas zonas “a la que los mexicanos no quieren ir”.

En mayo de 2023 compartí con ustedes unas líneas al respecto.

López Obrador asestó, en su conferencia matutina del lunes 9 de mayo de 2023, severo golpe al volver de su gira por varios países centroamericanos y Cuba.

En Palacio Nacional anunció que había suscrito un acuerdo con el gobierno de la isla para que vengan a trabajar acá 500 médicos cubanos porque en nuestro país hay déficit de galenos.

Textualmente dijo: “Vamos también a contratar médicos de Cuba, van a venir a trabajar a nuestro país. Está decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país […] Tenemos un déficit de especialistas, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres”.

Según él los médicos mexicanos se niegan a trabajar en zonas rurales y de difícil acceso.

Pero el menosprecio por los médicos no es de ahora; tan sólo recordemos la ofensa que profirió el viernes 8 de mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia por el Covid-19, al referirse a un supuesto “mercantilismo médico durante el periodo neoliberal” (…) “El médico dice al paciente: ¿qué tienes?, refiriéndose a qué tienes de bienes para enriquecerse”.

Entonces, asociaciones y colegios de médicos de México reprobaron el convenio porque además dijeron que ni siquiera se puede comprobar que sean médicos pues la ocasión pasada muchos no lo eran.

Al menos 30 asociaciones y colegios de médicos en el país reprobaron el anuncio presidencial, pues argumentaron que en México hay médicos suficientes y de hecho, hay desempleados, incluyendo muchos que lucharon durante la pandemia, y ahora han sido despedidos por el gobierno de la 4T.

Refirieron en un comunicado.

“Por esto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

En su pronunciamiento los médicos agraviados aclararon, como todos lo sabemos, que “en nuestro país si hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

Se dijo, y se sigue diciendo que esa contratación de supuestos médicos es una forma encubierta de apoyar a la dictadura cubana, pues el gobierno de la isla es quien recibe el dinero y solamente da una mínima parte a los galenos.

Esta situación ha sido denunciada, incluso, por entes internacionales que ven en ella una forma de trata de personas simulada.

A los médicos cubanos, acusan, se les prohíbe entablar contacto personal con colegas o pacientes del hospital al que sean enviados, amén de que son objeto de una brutal vigilancia por parte de “cuidadores” encubiertos.

De las familias de estos galenos ya ni hablamos, porque quedan en calidad de rehenes para evitar deserciones de los profesionales de la salud.

Lo que sí queda claro es que, con su actitud, el Primer Mandatario menosprecia -por una parte- al gremio médico del país, y por otro apoya de manera encubierta a un régimen dictatorial que tiene a su pueblo sojuzgado y sin las más mínimas garantías individuales.

Si lo dudaba, ahí están las protestas de esta semana por los constantes cortes de energía eléctrica y la permanente escasez de alimentos. Ni cómo negarlos.