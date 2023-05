La corrupción pega a Palacio Nacional

Lo último: Desaparecen el Conacyt, extinguen la Financiera Rural y lo más despreciable acabar con el Insabi, que desde su creación nació muerto • Como es usual en este gobierno, la culpa no es de ellos, sino de la pandemia del Covid que, dijeron, nunca lo dejó operar • El reto lo convirtieron en fracaso y el fracaso en excusa para desasirse de un brutal y monumental fracaso

GALIO GUERRA

Hace casi siete años, y a menos de dos de que el entonces Presidente Enrique Peña Nieto dejara el poder, asistió a un foro con jóvenes organizado por el diario El Financiero y la agencia de noticias Bloomberg, en el que espetó una frase que a más de uno sorprendió, pero que en la actualidad -con lo que nos está pasando- no pierde vigencia.

Peña Nieto respondió al joven que le pidió que no le diera una contestación “coreografiada”: “Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México”.

Esta frase la retomé hace unos meses y la ocupé en una entrega en estas mismas páginas. Una mujer que cobra en Presidencia de la República por decir sandeces en ese entonces mencionó dicho artículo de opinión y señaló que era un intento de quien esto escribe y el editor por hacer periodismo amarillista.

Lamento contrdecirla señorita Vilchis(mosa). No era así. No lo ha sido y nunca será. Lo que pasa es que mientras más conozco a López Obrador, a sus mucamos y a su transformación de cuarta, más me convenzo que el exabrupto de Peña Nieto era una premonición de lo que nos esperaba y nos está sucediendo.

Porque mientras estábamos al tanto de qué le pasaba al Primer Mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, en San Lázaro, los diputados morenistas se encargaban de destruir las venas palpitantes de las instituciones mexicanas.

Sí, efectivamente, mientras expectantes los mexicanos escuchaban las obtusas respuestas de Adán Augusto y Jesús Cuevas, en la Cámara de Diputados la fracción parlamentaria de Morena, el partido propiedad del tabasqueño, y sus rémoras aprobaron, en poco más de un día, las reformas presentadas por el Ejecutivo federal.

Comencemos por el principio: Desaparecieron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en su lugar crearon el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti). Lo mismo que querían hacer con el INE, ¿se acuerdan?

Extinguieron la Financiera Rural, con lo que dejaron en total indefensión a pequeños y medianos productores que dependen del financiamiento que la institución les proporciona.

La iniciativa de López Obrador indica que era un “organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población a través de los créditos a sector”.

La verdad es que es una institución que ellos atrofiaron y ahora desaparecen para borrar las huellas de su fracaso.

Pero, quizá, la desaparición más despreciable es la del Insabi, instituto de salud que nació muerto, pero que López Obrador y sus operadores se negaron a reconocer.

Ahora sólo falta esperar a que nos digan dónde quedaron los 500 mil millones de pesos que le dieron a ese engendro como presupuesto.

Y como siempre, como es usual en este gobierno, la culpa no es de ellos, sino de la pandemia del Covid que, dijeron, nunca lo dejó operar.

El reto lo convirtieron en fracaso y el fracaso en excusa para desasirse de un brutal y monumental fracaso.

Los morenistas y sus rémoras continuaron con la militarización del país, la cual no se presenta únicamente con la presencia de fuerzas castrenses en la vía pública, sino que le siguen entregando bienes y recursos a Ejército y la Marina.

Sedena, como ya se nos había advertido, controlará el Tren Maya. También Sedena coordinará las acciones para garantizar la seguridad del espacio aéreo en coordinación con la Semar y Comunicaciones y Transportes.

Lo anterior, simple y sencillamente, significa que se está entregando al Ejército el control del ciberespacio. Esto es, el Internet. Se imaginan a los militares vigilando o aprobando todo lo que hacemos en las redes sociales y la red global de manera general

Y, pongan atención en este otro punto. Eliminan el Fideicomiso Turístico para que 80% del dinero que ingrese al país por medio del turismo se destine a la Sedena. Esto significa 532 mil millones de pesos adicionales a la Sedena. Lo siento con toda el alma. Me da pena, pero creo que sí, ante las evidencias y hechos que son públicos, sí hay alguien que ahora se levanta pensando “cómo joder a México”. Es triste, pero es la realidad.

CAÓTICA CRISIS MEDIÁTICA POR OCULTAR ESTADO DE SALUD DE LÓPEZ OBRADOR

Queridos amigos, antes que nada, déjenme ofrecerles una sincera disculpa si esta entrega cae en el terreno de lo ridículo e insondable, pero es que cuando me planté ante el teclado digital “se me bajó de repente la presión y… como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido”.

Fíjense ustedes que, aunque “no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en ambulancia a un hospital”.

Entonces, ¿qué creen? al mejor estilo autoritario de la transformación de cuarta y su ovejero favorito me dije: “mi mismo, ya deja esta fábula tonta a un lado, pues la analogía es tan obvia que todos entendieron que te estás refiriendo a ‘ya sabes quién’”.

Está bien, me rindo, pero es que no pude sustraerme del caótico escándalo mediático que provocaron esta semana el “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y su remedo de vocero, Jesús Ramírez Cuevas.

Y es que miren, estimados amigos, todo empezó un día como hoy, sí, efectivamente, el pasado domingo 23 del mes que hoy termina, cuando el Ejecutivo federal andaba de gira en Mérida, Yucatán y, derivado de un “vagido” que todos negaban, la salud del Presidente se utilizó como un distractor más para desmantelar al país.

Fueron horas de conjeturas y desesperanzas hasta que, al tercer día, el susodicho reapareció en una grabación que más de uno apuesta a que se hizo con pantalla verde.

Pero, en fin, el señor López -muy bien arreglado y maquillado- se dirigió tanto al pueblo bueno y sabio como a sus malquerientes e hizo varias precisiones que hasta a sus principales colaboradores contradijeron.

López Obrador detalló su crisis de salud al señalar “se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, en Veracruz, por el cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis”.

Si usted entiende, dijo crisis, lo que tanto Adán como Jesús negaron. Vaya política de comunicación social.

“Se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido”.

Como que se quedó dormido, dijo, o sea como que se evadió y perdió el conocimiento y tuvo un “desmayo transitorio”. Gracias a Dios no tuvo un desmayo “permanente” porque entonces no sabría yo cómo explicarlo.

“No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en ambulancia a un hospital”.

“Los charoleé, les dije: él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender”.

Si mal no entiendo, la tozudez personal se antepuso a la salud presidencial y desoyó, como siempre lo hace, a sus colaboradores.

“Me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya’. Afortunadamente no pasó a mayores”.

“No hubo ninguna afectación en el corazón, el cerebro ni nada, decidí venir a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no en camilla, venia yo consciente”.

“Escribí un mensaje, un tuit, un Facebook, informando, sin embargo, pues empezaron las especulaciones”.

“Mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles, como ahora, aunque lo tendría que estar yo repitiendo, decirles: ‘El muerto que tú matáis, o que vos matáis, goza de cabal salud”.

Nadie, pero absolutamente nadie, de sus supuestos adversarios lo dio por perdido, pero la falta de comunicación institucional alimentó el imaginario colectivo. Si no querían conjeturas absurdas, entonces por qué dejaron ese vacío informativo sobre el estado de salud del Presidente de la República.

“Estoy trabajando, ya escribí borradores de dos discursos: para el día primero por el Dia del Trabajo y el 5 de mayo por la Batalla de Puebla”.

“Quisieran pues que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto, los considero muelles provistos”.

Nadie, absolutamente nadie, quiere que desaparezca, pero si él y los suyos dejan que el caos opere en su favor, entonces, ¿qué esperaban?

BRINDA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD DE CAPULHUAC DIVERSOS SERVICIOS MÉDICOS

El Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud de Capulhuac brinda a la población servicios y atención médica en odontología, planificación familiar, pediatría, nutrición ginecobstetricia, geriatría, medicina preventiva, medicina general y servicio de laboratorio.

Asimismo, en materia de prevención, aplica vacunas e informa a la población de jornadas de salud y hábitos saludables.

El gobernador del Estado de México recorrió junto con el secretario de Salud, las instalaciones de este Centro de Salud que tiene 36 años atendiendo a los mexiquenses de esta región de la entidad.

Luego de supervisar las instalaciones y el servicio médico que se ofrece en esta unidad de salud, el gobernador mexiquense informó que los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud (CEAPS), brindan atención médica los 365 días del año, las 24 horas, atienden enfermedades como hipertensión, en vías respiratorias, y gastrointestinales, entre otras.

Asimismo, reconoció la labor del personal médico porque es quien emite los diagnósticos oportunos a personas usuarias y evitan complicaciones que pongan en riesgo su vida.

Estos Centros atienden y ayudan a prevenir y tratar ocho de cada 10 enfermedades de la población como la obesidad, que es uno de los principales retos de salud pública del país, ya que en México el 73 por ciento de la población adulta y el 35 por ciento de los niños tienen un peso por arriba de lo saludable.

Es importante recalcar a la población que la salud es el elemento principal en la cadena de bienestar, por lo que los Centros de Atención Primaria a la Salud están a la disposición de los mexiquenses para atenderse en caso de enfermarse.

ALEJANDRA DEL MORAL GOBERNARÁ POR EL PROGRESO DE LAS FAMILIAS MEXIQUENSES

Votar este 4 de junio por la coalición Va por el Estado de México es elegir el progreso para la entidad y un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras familias, aseguró Alejandra Del Moral Vela, candidata por el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza a la gubernatura mexiquense.

Luego de ser recibida entre porras y flores por vecinos del municipio de Acambay, la abanderada aliancista sostuvo que día tras día se sigue conformando un ejército de valientes que trabajan por el bien de la entidad, “el Estado de México es sagrado, se cuida y se protege, no se toca ni se destruye”.

Como parte de su política hecha en tierra, incluyendo a todos los mexiquenses, Del Moral Vela destacó que la gente quiere resultados, por ello, “trabajaré de la mano con el ayuntamiento para que a Acambay le vaya bien, se reconstruirán las Unidades Deportivas “Juan del Mazo López” y “Unión”.

“También se trabajará en la reconstrucción de tramos carreteros en 3 comunidades del municipio, se rehabilitarán pozos para que el vital líquido no falte y para que todas las comunidades y los acambayenses tengan acceso al agua potable”, puntualizó la candidata como acciones a implementar durante su sexenio en favor de la ciudadanía.

PROTEGER AL ESTADO DE MÉXICO DE LAS OCURRENCIAS: DEL MORAL VELA

En un ambiente festivo donde la pirotecnia, los tamborazos y hasta un palomazo con Iaán Gabriel, Del Moral Vela fue recibida por los pobladores de Temascalcingo.

La exalcaldesa le informó a los asistentes que Morena decidió desaparecer la Financiera Rural, una institución de apoyo al campo, decisión que es una traición al campo, a la gente que ha trabajado mucho.

Del Moral Vela dijo que llegando al gobierno estatal dotará de semillas a los productores del campo sin descuidar al campo.

Arropada por el magisterio, y cientos de banderas perredistas, dijo que el unir es resolver, por ello reiteró que las escuelas de tiempo volverán, además del “compromiso con temas para construir el primer EDAYO aquí en Temascalcingo y acordamos encementar la calle principal de San Francisco Tepeolulco y se necesita que sea de concreto hidráulico”.

De igual manera, atenta a las peticiones de la ciudadanía, la exfuncionaria habló sobre la construcción del puente sobre el Río Lerma, el puente mismo comunicaría a San Antonio Solís y a Santa Rosa y “lo vamos a cumplir, además del encementado de la carretera exhacienda, de Solís en Tejocote, vamos a hacerlo para tener mejor comunicación con Temascalcingo y la construcción de un pavimento asfáltico en la carretera de la comunidad de Juanacatlán a Santa María Boshesda”.

Asistieron al acto de campaña: Guillermo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal; Xóchitl Ruiz, secretaria general; Enrique Rojas, delegado del CEN en Michoacán, y Jesús Hernández, coordinador de los diputados locales del PRI en Michoacán, así como el senador del PRD por Michoacán, Antonio García, por citar algunos.

DARÁ ALEJANDRA DEL MORAL PUNTUAL SEGUIMIENTO A ATENCIÓN DE LESIONADOS EN TECÁMAC

Ante el incidente ocurrido en Tecámac por las inclemencias atípicas del tiempo, previo al encuentro con vecinos de ese municipio, Alejandra Del Moral llegó al lugar para asegurar la oportuna atención a las personas lesionadas.

Los lesionados, tras caer una lona que fue derribada por el fuerte viento, fueron atendidos por paramédicos del municipio, así como del Instituto de Salud del Estado de México, quienes los valoraron sin gravedad.

“Lo primero es atender a las personas lesionadas, todas con heridas leves”, puntualizó la candidata aliancista, además de comprometerse a dar puntual seguimiento a la atención de cada uno de ellos y no dejarlos solos.

“Todos podemos tener un inconveniente, la diferencia es cómo atendemos las cosas, aquí voy a estar siempre del lado de ustedes”, agregó Del Moral Vela.

“Aquí estamos con ustedes, vamos a seguir cercanos con cada una de las personas afectadas ante esta crisis que enfrentaremos con mucha valentía y con amor a ustedes, para salir fuertes y más valientes que nunca”, puntualizó.

LAMENTA COALICIÓN FALLECIMIENTO DE MILITANTE POR INFARTO

La coalición Va por el Estado de México informó que la presencia de condiciones meteorológicas adversas en el Valle de México, en especial fuertes vientos y lluvias, derribaron una lona puesta para el encuentro ciudadano que sostendría la candidata a la gubernatura en el municipio de Tecámac.

Detalló que los heridos ya han sido atendidos, al registrar lesiones leves y se les dará puntual y cercano seguimiento a su evolución.

No obstante, dio a conocer que lamentablemente, una persona de la tercera edad, de nombre María Caballero Otero, falleció después de ser trasladada a un hospital. Los primeros informes señalan que a causa de un infarto.

Hemos recibido instrucciones de nuestra candidata de prestar todo el apoyo necesario a sus deudos y de acompañar en todo momento a los familiares de nuestra querida María, amiga y vecina de Tecámac.

Es de nuestro mayor compromiso cumplir moral y humanamente con todo lo que se requiera para atender este triste e inesperado acontecimiento, indicó la coalición.