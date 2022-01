Hacen mucho con poco los trabajadores del Metro

“No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus” * El sello de Morena: Gobernar con desatinos

POR GALIO GUERRA

En la plática que tuvimos la semana pasada hablamos de las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, a quien le dejaron una camioneta con diez cadáveres frente al Palacio de Gobierno.

Bueno, pues a solicitud de varios de ustedes hemos tratado de hacer un compendio muy somero sobre los dislates verbales (y mentales) de los actuales protagonistas de la política mexicana.

¿Se acuerda usted de algunos? ¿Sí? No sea malo y compártalos con nosotros. Es por salud mental.

Comencemos.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, quien ya sufre -por segunda vez-, los estragos del Covid-19.

“No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos”.

JORGE ALCOCER

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, al referirse a la variante Ómicron del Covid-19 y sus daños en los niños, receta tecitos, paracetamol y vaporub a los menores, mientras en la mayoría de los países ya los están vacunando, pero aquí dicen que es innecesario, como las medicinas para los niños con cáncer.

Ah, pero pide a los médicos que se actualicen. ¿Será para que no se equivoquen del té a recetar?

“Recordarán el dilema falso, inducido, respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con el que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas, trataban de echarle la culpa a los demás: ‘Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi pequeño universo’, cuando en términos técnicos si hubiéramos pensado en el cubrebocas como en un instrumento de conexión social para protegernos los unos a los otros también hubiéramos tenido mejores resultados”…

“En lugar de correr al quiosco para hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas y vigilar el estado de salud”.

HUGO LÓPEZ-GATELL

El subsecretario de Promoción a la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, al igual que López Obrador, trabaja a base de chistes y desatinos.

“Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora, o un chaleco, o unas esposas, ojalá, porque nunca han puesto nada y eso sí, exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos, nunca han puesto nada, pero lo vamos a hacer nosotros”.

MIGUEL BARBOSA

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, al referirse a los altos índices de inseguridad y violencia en la entidad, lo aborda como si fuera responsabilidad de la iniciativa privada y no del gobierno del estado.

“Pues hay que encomendarnos a Dios; en el nombre sea de Dios y… ¡Vámonos!”.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, al referirse al hallazgo de diez cuerpos abandonados en una camioneta frente a Palacio de Gobierno, lo menciona como si la solución a la violenta situación en el estado fuera divina.

Pero, amigos todos, sin duda alguna, el chascarrillo que le puso los pelos de punta a todos fue el del Presidente López Obrador sobre los aspiracionistas, porque atacó de manera vil y cobarde a toda la clase media del país. ¿Lo recuerda?

“Sí, sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de que ‘el que no transa, no avanza’. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble”.

Eh, qué tal. Bien señalan que “por sus dichos los conoceréis”. Ahí está sólo una pequeña muestra de lo que es gobernar con desatinos.

Y, como dijera, Hugo López-Gatell aquel 16 de marzo de 2020: “La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. Ay, ajá.

AUSTERICIDIO EN EL EDOMEX

Hace unos días comentábamos en este mismo espacio sobre la negativa de los diputados de Morena en el Congreso mexiquense para aprobar el Presupuesto para este año.

Bueno, pues no les voy a mentir, la cosa sigue igual.

La mezquindad de los morenistas apuesta más a sus intereses políticos que al bienestar de la ciudadanía.

Este exceso de austeridad conocido ya como “austericidio” está costando vidas no sólo en el Estado de México, sino en todo el país.

Para muestra unos botones. La falta de medicamentos para niños con cáncer; la negativa a vacunar a menores de edad porque es “innecesario”; la desaparición de fideicomisos y la consecuente “desaparición” también de sus fondos. O, ¿Usted sabe dónde quedaron?

Leí una nota de Gisela González en Capital-Estado de México, en la que el diputado priísta Enrique Jacob Rocha pone los puntos sobre las íes.

Miren ustedes, ante la negativa de Morena para no aprobar el Presupuesto Fiscal 2022 que envió el Gobierno del Estado, desde noviembre del año 2021, en el cual se incluye un endeudamiento por 9 mil 500 millones de pesos, el legislador reconoció que el argumento que dan es “la austeridad“.

Pero, enfatizó Jacob, “la entidad ha estado haciendo su esfuerzo en austeridad, motivo por el cual los 9 mil 500 millones de pesos en deuda solicitados, están perfectamente justificados y son para inversión productiva”.

“No se compromete la salud financiera, ni la estabilidad del estado en el futuro inmediato, es lo que los legisladores deben observar”, expresó.

“Si tú haces recortes que no están pensados y analizados, las dependencias se quedan con pocas posibilidades de actuar, ya sea una dependencia que construye, que otorgue servicios de salud o vea temas de comercio exterior. Ahí está el resultado por el cual el Presidente ha tenido que recurrir a darle todo lo que no puede hacer el gobierno federal al Ejército”, sostuvo.

Y ésos son los que quieren gobernar la entidad. Imagínense que vamos acabar como Puebla, Zacatecas o Michoacán, donde se gobierna a base de puros chistes. La pus de varios morenistas texcocanos quieren expandirla por todo el estado para infectar con el virus del odio, la rabia y la división como hacen ya a nivel nacional.

PALACIO DE JUSTICIA DE ECATEPEC

Hace tiempo fui invitado por un ex presidente municipal de Ecatepec y, en amena charla, convidando datos sobre ese municipio tan polémico del Estado de México.

En Ecatepec, con facilidad, caben dos o tres estados del norte del país y es la joya de la corona en cada proceso electoral.

Miren, amigos, durante la inauguración del Palacio de Justicia de Ecatepec, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que con la participación de los tres Poderes, municipios y sociedad, en el Estado de México se trabaja para fortalecer el acceso, impartición y procuración de justicia.

Del Mazo sostuvo que con el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, el Estado de México fue una de las primeras entidades en implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y, por sus avances, la entidad ocupa la séptima posición en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Puntualizó que la justicia alternativa, donde las partes acuerdan una reparación que fortalece la confianza social, sigue ganando aceptación entre las familias mexiquenses, acelerando la adopción de la justicia cotidiana como medio para resolver conflictos.

Asimismo, destacó lo realizado en materia de perspectiva de género, en donde se ha capacitado y sensibilizado a los servidores públicos que procuran e imparten justicia en este rubro, además de impulsar la cultura de la denuncia y la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso de persecución de delitos y atención a víctimas.

Enfatizó que actualmente el primer contacto, la conformación de expedientes, el desarrollo de juicios y la emisión de sentencias, se realiza con respeto a los derechos de las mujeres, y con el compromiso de observar el debido proceso, reparar el daño y disminuir las agresiones de género en territorio estatal.

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANZÓ

Vivimos en una sociedad dividida, donde el deseo de ser mejor es tachado de “aspiracionismo”, con la estulta interpretación de que es basarse en el transar para avanzar.

Esa mentalidad negativa, revanchista y rencorosa nos ha llevado a una situación extrema en la que estamos viendo la peor fuga de capitales en décadas, la falta de medicinas ya no sólo para personas con cáncer, sino para todos en general por una lucha estéril contra las farmacéuticas a las que, por cierto, se les volvió a dar los contratos de suministro.

Esta simulación nos ha llevado a que corporativos financieros como City opten por irse del país ante la falta de certeza en el plano macro económico.

No respetar las reglas del libre comercio nos está cobrando factura. El cierre de la cervecería en Baja California es muestra de ello. El incumplimiento en las inversiones extranjeras del campo energético son otras.

Todo es parte del conglomerado de ocurrencias y torpezas con que nos han gobernado los últimos tres años.

¿Ya vio las largas filas para hacerse la prueba del Covid, la saturación -otra vez-, en los hospitales?

Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca del falso mesías.