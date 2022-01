Un bello cariño llamado Alejandra Patiño

Novia de José Manuel Figueroa * El principal enemigo de los concursos de belleza es la sociedad, expresa la sensual presentadora y modelo venezolana

POR JOVIRA

La bella Marie Claire Harp es una modelo y conductora venezolana que empieza a brillar por luz propia en el universo artístico.

El éxito acarrea envidias, por lo que no es raro que sufra amenazas o esté en el escándalo, cosa ya casi normal en el mundo de la farándula, pero aquí estamos para hablar de su gran carrera, que finalmente eso es lo que importa para ir escalando y consolidar su proyecto artístico.

La sensual Harp cambió su alimentación para combatir la ansiedad.

“La regla universal es no comer lo que te puede hacer daño”, aconseja la guapérrima venezolana.

La curvilínea presentadora y modelo venezolana platica cómo es el mundo de la belleza desde dentro y esclarecer preguntas de este tipo: ¿Cómo afrontar los comentarios venenosos en las redes sociales? ¿Debería una modelo enfocarse en los estudios o simplemente apostar por la belleza?

Ya se sabe que en países como Venezuela, Colombia y México, muchas jóvenes aprovechan su rol de ex reina de la belleza como uno de los principales puentes para iniciar una brillante carrera en el mundo del entretenimiento.

‘MÉXICO ME ACOGIÓ BIEN’

La modelo y conductora venezolana no fue la excepción, que ahora reside en México.

“México es un país que me adoptó muy bien, me ha recibido con los brazos abiertos y me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta sin mirar mi nacionalidad, de dónde vengo”, añade.

Sobre sus inicios, relata: “Yo estudiaba dos carreras universitarias, trabajaba en un restaurante y nunca imaginé entrar en el mundo de la belleza, que me parecía un mundo bien frívolo”.

Para ir en busca de su proyecto, contó con el apoyo de toda su familia, especialmente de su madre.

Fue así que de la mano de personas amigas logró mudarse de Coro, la ciudad de 200 mil habitantes de la que es originaria, hacia Caracas.

“Llegué con una maletita llena de sueños” y logró entrar al certamen de Miss Venezuela.

Rememora cuánto le costó tomar la decisión, porque tuvo que dejar sus estudios y su trabajo, una determinación de la que no se arrepiente.

“A pesar de no ganar el Miss Venezuela, considero que gané muchas cosas adicionales, valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el luchar por lo que quieres, el seguir adelante”, agrega.

Enfatiza que también tuvo una tremenda obsesión por conservar sus medidas perfectas.

“En aquel momento no podía engordar ni rebajar tres gramitos”, comenta Marie Claire.

Un momento triste en su vida fue cuando le quitaron la banda por engordar 500 gramos.

“En un momento tuve dudas de que no me veía bien y que estaba gorda, y tuve que decirme que no es así. No voy a crearle a mi cuerpo y a mi mente un trastorno”, asevera la sexy Harp.

Respecto a los comentarios que se dicen sobre el Miss Venezuela señala: “El principal enemigo de los concursos de belleza es la sociedad” y pone como muestra a las redes sociales, en donde “por una foto te humillan” o pueden circular historias fabricadas totalmente falsas.

“Lo único que te puedo decir de Miss Venezuela es que fueron unos reyes conmigo, nunca me hicieron una propuesta indecente, jamás vi de primera fila el proxenetismo”, asegura, aunque acepta que “sí hay muchos testimonios que son válidos”.

LA REINA DE BANDAMAX

Ahora Marie Claire está conduciendo un programa sobre música regional mexicana que le ha sido todo un desafío.

“Tuve que estudiar mucho la música regional por respeto a la audiencia mexicana”, asevera.

La bella venezolana va con pasos firmes y sigue trabajando en nuevos sueños: “Planeo seguir haciendo lo que me gusta: aprender de la cultura mexicana y seguir con mis sueños”.

Por si no lo saben, por sus grandes atributos físicos y humanos logró conquistar el corazón de nuestro gran cantante José Manuel Figueroa, hijo del Cantante del Pueblo, Joan Sebastian.

Por todo esto y más, Marie Claire es la bella de esta semana.