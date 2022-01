Xcaret, de paraíso terrenal a infierno

Oxchuc, tierra de nadie al existir un gran vacío de poder * Para poder transitar entre Oxchuc, Ocosingo y San Cristóbal se ha impuesto el pago de peaje y el secuestro de quienes pasan por esa zona calificada como de alto riesgo

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 15 de diciembre se realizó en el municipio de Oxchuc un plebiscito para la designación de las autoridades municipales. Sin embargo, ese intento de democracia para nombrar por usos y costumbres al ayuntamiento resultó un fracaso.

El gobierno del estado, presidido por Rutilio Escandón Cadenas, no tuvo la capacidad para dialogar y poner de acuerdo a las partes en conflicto que se disputaban la supremacía del poder municipal.

Los resultados así lo evidencian. En cifras oficiales, un muerto y decenas de heridos son el resultado de una jornada que pretendió ser democrática y terminó en el enfrentamiento que polarizó más todavía las diferencias entre los habitantes de Oxchuc.

Lo que no vislumbró el gobierno escandonista fue percibido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que urgió al gobernador Escandón Cadenas, a la secretaria general de Gobierno y a la secretaria de Seguridad Pública garantizar la vida, la libertad y la integridad física de todos los habitantes de la comunidad de Oxchuc.



Nada de lo exigido por el organismo nacional autónomo de los Derechos Humanos pudo cumplirse.

Ante esta situación, está visto que en Chiapas no hay Estado, no hay gobernador, no hay responsable de la política interior y no hay secretaria de Seguridad Pública.

Se entiende que un plebiscito es el medio idóneo para dirimir diferencias y la contienda política entre grupos antagónicos, en los que el pueblo participa para votar sobre algún asunto de interés nacional o local.

A diferencia de lo que un plebiscito debe significar en una comunidad, Oxchuc terminó en una lamentable reyerta, en la que la población quedó todavía más enfrentada.

Contrario a lo que se esperaba, los indígenas tzeltales de 143 comunidades y 25 barrios del municipio de Oxchuc terminaron en duelo cuando los dos principales contendientes no aceptaron el resultado del órgano electoral comunitario.

Enrique Gómez López se declaró ganador y lo mismo hicieron por su parte los seguidores de Hugo Gómez Sántiz. Este fue el resultado del plebiscito. Dividir más a la población gracias a la inacción del gobierno estatal.

Una vez más el Congreso del Estado usurpó la voluntad popular indígena al nombrar un séptimo Concejo Municipal en contra de los habitantes del pueblo de Oxchuc, bajo el inadmisible pretexto de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó declarar sin validez la elección del ayuntamiento por usos y costumbres.



Lo malo de toda esta tragedia constitucional es que al presidente del Concejo Municipal, Roberto Sántiz, se le ha impedido el acceso al municipio, y por lo tanto a rendir la protesta respectiva ante las autoridades legislativas.

Es inusitado que un Presidente electo, legalmente, por el Congreso del Estado, tiene que vivir en la ciudad de San Cristóbal ante la imposibilidad de presentarse ante la ciudadanía que lo repudia gracias a una Legislatura sometida a los caprichos del Ejecutivo.

Esa sola circunstancia denota la ausencia de Estado y de ejercicio del poder político para crear las condiciones necesarias de gobernabilidad y permitir que las autoridades nombradas popularmente, o por la vía indirecta, ejerzan a plenitud las funciones constitucionales que le corresponden.

Hoy Oxchuc es tierra de nadie, cada grupo hace lo que quiere ante la indiferencia y la pasividad de las autoridades estatales.

Los acontecimientos del 15 de diciembre a la fecha así lo delatan. Para poder transitar entre Oxchuc, Ocosingo y San Cristóbal se ha impuesto el pago de peaje y el secuestro de quienes pasan por esa zona calificada como de alto riesgo.

Hace apenas unos días, la turista rusa, de nombre Denis “N”, fue violentada por negarse a pagar la cuota que le exigían para poder circular. También el día 12 de enero pasado, un grupo de turistas mexicanos y extranjeros fueron interceptados y se les negó el paso. Las imágenes transmitidas desde el interior de los autobuses son elocuentes. Se observa a los viajeros solicitar ayuda a las autoridades para que sean liberados.

La ausencia del poder fue notoria cuando los retenidos fueron liberados por las negociaciones que ellos hicieron personalmente, sin intervención de alguna autoridad del estado de Chiapas.

Así, Oxchuc se suma a la violencia que ha cundido por los municipios indígenas de mayor relevancia.

Ya en colaboraciones anteriores se ha destacado la gravedad de lo que pasa en Chenalhó, Pantelhó, Chalchiuitán, Larrainzar, Simojovel, El Bosque y Huitiupán, entre otros varios municipios, en los que el gobierno de Rutilio Escandón se ha convertido en un simple espectador con la esperanza de que los problemas envejezcan y se resuelvan por sí solos. Eso nunca va a ocurrir. Por el contrario, cada día se agudizan más y los ataques armados a las comunidades se multiplican.

Esta tragedia del pueblo de Chiapas ha provocado que más de 3 mil personas huyan de sus casas a las montañas para buscar seguridad y refugio que no le puede proporcionar un gobierno indolente, incapaz y temeroso de ejercicio del poder.

Basta con señalar que en el mismo municipio de Chenalhó hay dos comunidades, Santa Martha y Aldama, que viven en permanente estado de tensión, ante la posibilidad de una escalada de violencia que deje saldos tan lamentables como los del 22 de diciembre de 1997 en que fueron masacrados 46 indígenas de la comunidad de Acteal.

San Cristóbal de Las Casas es otro de los municipios en los que la delincuencia se encuentra fuera del control institucional. Lo grave viene cuando en cada escenario de violencia armada, los hechos se encadenan con mayor frecuencia.

Es ya incontrolable la acción de los motonetos que día tras día se adueñan de los espacios antes apacibles y tranquilos para disfrute de la población y del turismo en esta ciudad de casi 500 años de historia.

La ineptitud de Rutilio Escandón es ya evidente y se destaca en la prensa nacional. En la columna Templo Mayor, de Bartolomé, del 13 de enero pasado, en el diario Reforma, se califica a Rutilio Escandón como el cuñado incómodo de Adán Augusto López Hernández: “El tabasqueño no puede ignorar el grave problema de violencia que se está viviendo en Chiapas. Sería bueno saber si Adán Augusto López volteará hacia Chiapas o si va a esperarse a que haya una tragedia mayor”.

El comentario es de la mayor relevancia y coincide con lo que en el programa de Contrapoder TeVe, entre el suscrito y el editor José Adriano Anaya, han manifestado. Desde Chiapas, con motivo del levantamiento zapatista en 1994, se provocó la caída del secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido y del gobernador Elmar Setzer Marseille.

La historia se repitió en 1997, cuando por la masacre de Acteal hubo de abandonar su cargo otro secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el inepto gobernador Julio César Ruiz Ferro.

Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha lanzado una voz de alerta que no puede ser ignorada y desestimada: “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”.

Un nuevo levantamiento o una masacre podría interferir con los planes sucesorios de Andrés Manuel López Obrador y el candidato que ya se adivina: Adán Augusto.

A la luz de todo lo que pasa en Chiapas, Rutilio representa, ya, la interferencia de esos planes sucesorios. Ampliaremos…

