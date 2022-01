Hay testamento político para garantizar la gobernabilidad: AMLO

En un video desde Palacio Nacional, el Ejecutivo federal expresa que “hay presidente para rato”, el suficiente para consumar la transformación de México

POR JOVIRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció luego de que el viernes pasado se realizó un cateterismo cardiaco en el Hospital Central Militar.

Señaló que hace quince días se realizó una prueba de esfuerzo y especialistas determinaron que necesitaba hacerse el procedimiento, pero debido a que enfermó de Covid-19 lo tuvo que posponer.

El Primer Mandatario dijo que pasó la noche en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sobre su intervención, López Obrador dijo que sus médicos desde hace 15 días le recomendaron el procedimiento, por lo que el viernes se programó y al revisarlo decidieron no ponerle ningún stent coronario porque encontraron que estaban bien las arterias sin obstrucción.

“Agradezco a los cardiólogos Patricio Ortiz, del Instituto Nacional de Cardiología, que fue el que me intervino cuando el infarto y al coronel también cardiólogo, médico militar Luis Enrique Berumen, ellos dos me atendieron y Carina Judith Salomé, una enfermera de la Costa Grande de Guerrero”.

El Ejecutivo federal expresa que se encuentra tranquilo y contento porque se tiene que consumar la obra de transformación.



“Ya hemos avanzado bastante, hemos sentado las bases para la transformación, sobre todo desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres; creo que eso está internalizado, no a la corrupción y sí al amor a México, a la fraternidad y justicia, pero nos falta un tramo, hasta septiembre de 2024”.

“TENGO TESTAMENTO POLÍTICO’

Resalta que por sus antecedentes médicos y su trabajo intenso, no descarta la posibilidad de una “pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso; afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga”.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

El Primer Mandatario confía en regresar pronto a sus giras de trabajo porque ya tiene autorización de sus médicos.

“Esto me estaba deteniendo, ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar de fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y transformación”.

HISTORIAL MÉDICO

A lo largo de su carrera política, tanto como aspirante presidencial como ahora titular del Poder Ejecutivo, el Presidente López Obrador tiene un historial de tratamientos médicos a los que ha sido sometido para distintos problemas de salud.

En diciembre de 2013, en pleno movimiento de resistencia civil en contra de la reforma energética del entonces mandatario Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel sufrió un infarto agudo al miocardio.

El entonces líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue sometido a un procedimiento médico en un hospital privado, por lo que no pudo participar en el cerco humano que Morena y el PT instalaron en el Senado para detener la aprobación de dicha reforma.



La historia médica del Presidente López Obrador pasa por una intervención en los nervios del cuello, el conocer que padece hipertensión, sus dos contagios de Covid-19 y hasta un desgarre en una pierna que se provocó entrenando beisbol.

En 2018, el periodista Carlos Loret de Mola documentó en su columna “Historias de Reportero” de El Universal que al entonces presidente electo López Obrador tiempo atrás “le tuvieron que quemar los nervios del cuello para esconder una grave dolencia en las cervicales, que son las vértebras que están en la base del cráneo y que envuelven para proteger la médula espinal”.

En enero de ese año, el entonces candidato presidencial de Morena, PT y PES, le recomendó al presidente Peña Nieto, por aquello de “la presión”, serenarse o tomar el medicamento Amlodipino.

Un año después, en una de sus conferencias mañaneras, el Presidente López Obrador dijo que padecía hipertensión, pero estaba bien de salud porque se cuida y hace ejercicio.

En octubre del año pasado, el Presidente López Obrador sufrió un desgarre en la pierna derecha al practicar beisbol.

El 10 de enero pasado, el Primer Mandatario informó que por segunda vez dio positivo al virus, pero en esta ocasión los síntomas fueron leves.

AMLO tiene plena confianza en llegar al final de su sexenio, en septiembre de 2024.

Aun así, reveló que tiene “un testamento político” en caso de emergencia para “garantizar la gobernabilidad”.

“No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto y la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país?”, manifestó.