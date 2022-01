‘Acuerdos reparatorios’ no deben encubrir conductas delictivas: Teófilo Benítez

El Congreso de la CDMX y la FGJCDMX deben legislar para reformar ese tipo de convenios

POR JOVIRA

Los “acuerdos reparatorios” no deben encubrir conductas delictivas, como pretende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el caso del ex diputado de Morena, Saul Huerta, declaró Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de una de las víctimas de abuso sexual del ex legislador.

Dijo que la autoridad y representación jurídica están obligados a hacer valer los valores sociales que no deben ser tasados económicamente en un acuerdo reparatorio, mucho menos cuando por ley se tiene el derecho irrenunciable al pago de reparación del daño se llegue o no a un “acuerdo reparatorio”.

Benítez Granados informó que este lunes 24 de enero se llevaría a cabo la audiencia en el Reclusorio Oriente, para la toma de declaración de la víctima menor de edad de identidad reservada C. J. R. L., de 15 años de edad, pero fue pospuesta porque el menor presentó síntomas de Covid-19.

Esto no quita que el abogado Teófilo Benítez y su bufete de defensores harán todo lo posible por conseguir una futura sentencia condenatoria que obligaría al ex diputado federal a pasar unos cuantos años en prisión.

Recordó que la semana pasada el Congreso capitalino, a través de la Comisión Permanente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que informara sobre el estado que guardan los diferentes procesos de investigación, que se han iniciado en contra del ex diputado federal, así como la intervención que ha tenido en relación a los procesos judiciales que se desarrollan al respecto.



En virtud de lo anterior, el abogado de la víctima menor de edad de identidad reservada C.J.R.L., refirió que: “debemos recordar que hasta el momento en la Ciudad de México existen dos denuncias en contra de Saúl N, por los delitos de abuso sexual y violación equiparada agravada”.

Teófilo Benítez exhorta al Congreso local y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “a que propongan y aprueben cambios donde los acuerdos reparatorios por diversos delitos que así lo permitan no cubran con un simple pago las conductas delictivas que denigren los valores de familia que se representan en nuestra sociedad y que estos no pueden ser valorados económicamente en un acuerdo reparatorio y mucho menos en una artimaña política”.

Benítez Granados dejó en claro que sus representados no cuentan con un sustento económico acomodado, pero esto no los obligará a aceptar cualquier acuerdo reparatorio, ya que para ellos primero están sus valores como familia y el amor hacia ellos mismos siendo esto lo que los sostiene para seguir luchando y exigir justicia.

“De lo que se trata es de que no sea pisoteado el tejido social con un simple pago que no hará volver el tiempo atrás, siempre estarán encaminados a conseguir justicia, erradicando la impunidad y demostrando a la sociedad, que, así como Saúl “N”, cualquier funcionario público que transgreda la ley, deberá ser juzgado bajo las normas que regulan el actuar de la sociedad en este país”, afirmó.