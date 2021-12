General Corona Rincón viola las garantías individuales

¿Sucumbirá a los encantos de Claudia Sheinbaum? * ¿Acaso la fiscal capitalina Ernestina Godoy tendrá listas algunas carpetas de investigación en contra del alcalde de Coyoacán?

POR JORGE BUENDÍA GARCÍA

Al interior de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) alzaron las cejas por la obsequiosa actitud del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, para con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Resulta que durante la instalación del gabinete de seguridad en la demarcación, Gutiérrez Aguilar puso a disposición de Sheinbaum el predio ‘El Parián’, a fin de que se construya un cuartel de la Guardia Nacional.



La inconformidad entre integrantes de la Alianza Va Por la Ciudad de México radica en que el alcalde imitó, el estilo de López Obrador, al anunciar que se consultará a los vecinos sobre la propuesta de instalar en ese terreno a la Guardia Nacional, pero dio por adelantado el resultado: “de seguro apoyarán el proyecto”.



Pero lo que no se esperaba el alcalde es que de inmediato un grupo de vecinos alzó la voz en contra de su proyecto. Más grave resulta que sin más, el funcionario haya dispuesto un terreno para militarizar la demarcación en donde está obligado a brindar seguridad.

Las preguntas en la oposición cayeron en cascada: ¿Giovani seguirá los pasos de Mauricio Toledo, quien buscó incorporarse a Morena, pero recibió como respuesta el rotundo rechazo de la jefa de Gobierno?



¿O bien el alcalde del PAN, PRI y PRD, sucumbirá a los “encantos” de Sheinbaum, quien antes de la pasada elección fichó al ex perredista Julio César Moreno y pretendió hacer lo mismo con al entonces alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete?

A la vista de lo sucedido es claro que Gutiérrez Aguilar no es del todo confiable, toda vez que en ningún momento rompió lazos políticos con su amigo Mauricio Toledo, con quien realizó jugosos negocios.

De lo anterior lo saben perfectamente en las filas de Morena, pues así lo denunció en todo momento el hoy ex candidato a la alcaldía del partido guinda, Carlos Castillo, quien le echó en cara a Giovani tener en su equipo de campaña a colaboradores de Toledo.



Tal vez por eso la jefa de Gobierno se hizo acompañar ese día con la fiscal General de Justicia la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y del secretario de Gobierno, Martí Batres, sus brazos judicial y político.

¿Acaso tendrán listas algunas carpetas de investigación en contra de Gutiérrez?

En los desayunaderos políticos es lo que se comenta. ¿En el PAN querrán cargar con problemas que no son suyos, en especial el director Jurídico y de Gobierno, Obdulio Ávila, quien -dicen- es el poder tras el trono?

IMPACTOS SECUNDARIOS

1.- Resulta que entre funcionarios y cercanos al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hay fundado temor por las declaraciones que su ex operador financiero Miguel Ángel Vázquez realizó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.



De acuerdo con las revelaciones de Vázquez, en la lista de investigados por la administración de Claudia Sheinbaum se encuentran Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno de Mancera y su operador político más importante; Alejandra Barrales, ex secretaria de Educación y ex candidata perdedora a la jefatura y quien abandonó el PRD tras su fracaso; Carlos Meneses, ex secretario de Movilidad; Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán, ex diputado capitalino y quien actualmente se encuentra en un proceso de extradición de Chile hacia México.

Los dardos de Miguel Ángel también apuntan hacia la ex delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, y su sobrina Karen Quiroga, a quien le heredó la candidatura a esa importante demarcación, pero que perdió frente a la actual gobernante de Morena, Clara Brugada. En los comederos políticos se comenta que estas dos mujeres recibieron importantes cantidades de dinero para la elección de 2018.

2.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, imita en todo a su jefe político, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque ha puesto en marcha una operación que pretende asfixiar a los partidos políticos de la capital del país, incluido Morena y sus aliados. Y es que para este año, el Congreso local dominado por su partido le aplicó un recorte de más de 500 millones de pesos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, motivo por el cual el organismo se ha visto imposibilitado para cumplir con su responsabilidad constitucional de entregar las respectivas prerrogativas a los partidos políticos, incluidos los de la alianza Va Por la Ciudad de México.



¿Acaso es una venganza por la derrota infringida en la pasada elección, donde Morena perdió nueve de las 16 alcaldías? En el fondo lo que ha hecho Sheinbaum es unir a esas tres fuerzas políticas que han tomado la decisión de emprender acciones legales que obliguen a las autoridades a cumplir con la ley.

Twitter: @JorgeBuendaGar1