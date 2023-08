El real peligro: Los afanes personales de perpetuidad

Significa su derrota, exilio y la cárcel * Si el Presidente pensaba imponer a la antipática Claudia Sheinbaum ya apareció en el horizonte una mujer que destrozaría fácilmente a su corcholata en un debate * Mientras más la atacan, más se fortalece la senadora hidalguense

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El sedicente presidente de México Andrés Manuel López Obrador ya perdió la sucesión presidencial. Se creyó dueño del país, de sus instituciones y de sus gobernados.

Con total desprecio por la voluntad nacional y la soberanía popular, anunció la fallida y funesta herencia para los mexicanos.

En su trágica y deformada personalidad ha tenido el desacato de amenazar a la ciudadanía y al electorado de que en el 2024, la oposición por ningún motivo podrá ganar la elección presidencial. Pero fue todavía más allá: Asegura ganar también el Congreso de la Unión.

Reserva el liderazgo del Senado de la República al segundo lugar de las corcholatas, el tercero para presidir la Cámara de Diputados y el cuarto será recompensada con la Secretaría de Gobernación por prestarse a la farsa de una elección interna decidida de antemano.

Es una amenaza muy grave para la salud de la República y la tranquilidad social. El señor López advierte abiertamente que utilizará todo el aparato de Estado para hacer triunfar al designado por el dedo elector. No hay encuesta, no hay consulta a la base morenista y todo se reduce a la decisión unipersonal de un iluminado que se cree dueño de México y de su destino.

Por eso el miedo y pánico a la presencia de Xóchitl Gálvez. En unas cuantas semanas cambió el rumbo de la imposición preparada durante cinco años. Xóchitl Gálvez apenas era un referente local aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hoy, por la soberbia y las estupideces de López Obrador, Xóchitl Gálvez se convierte en la candidata única del Frente Amplio por México para triturar a cualquier corcholata del pestilente establo de López Obrador.

El huésped de Palacio Nacional pensó haber encontrado la fórmula ideal para ganar la Presidencia. Como si la política fuera un día de campo, redujo la sucesión a una fórmula muy simple: jamás ha habido una mujer Presidenta. Si Claudia es la candidata de Morena -diría-, será una propuesta novedosa que la ciudadanía y el electorado verán con buenos ojos.

Grave y trágico error del obnubilado “gobernante”. En su infinita ignorancia desconoce la sentencia de Albert Einstein: “La política es más complicada que la física”. Así le ha sucedido al cada vez más destartalado aspirante a dictador.

Xóchitl Gálvez significa su derrota, su exilio y la cárcel. Por eso tantos y tantos improperios y majaderías sin fundamento para tratar de borrarla del mapa político nacional. No lo logrará. Los mexicanos ya se dieron cuenta de que López Obrador es un farsante y pésimo gobernante. Es mentiroso, ladrón y traidor. La antítesis de su demagógica trilogía: “No mentir, no robar y no traicionar”.

En cada Mañanera y en cada entrevista miente. Se le han documentado más de 100 mil mentiras que no puede sostener. Ha robado al pueblo de México con el despilfarro de más de un billón de pesos en el malogrado aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería sin refinar de Dos Bocas y el Tren Falla (sic).

Se suma a sus cuantiosos atracos el 80 por ciento de las obras sin licitar con el cuento de la seguridad nacional. Los 15 mil millones de pesos de Segalmex que dejó con hambre a 26 millones de mexicanos marginados. Los 485 mil millones desaparecidos del Insabi. La cancelación de las 27 mil escuelas de tiempo completo, con cuatro millones de niños sin alimentación y educación. Y la extinción de las instancias infantiles por instrucciones de este asaltante de los sueños y esperanzas de los pobres más pobres.

La traición de López Obrador a México es otra parte más de su lamentable gobierno. En el libro “AMLO Vida privada de un hombre público”, de mi desaparecido amigo Jaime Avilés, López Obrador se exalta al asegurar que el principal problema de México es la falta de democracia. Y tenía razón. Hasta 1994 el PRI había acaparado la Presidencia de la República, casi todas las gubernaturas y las senadurías.

Como buen priista del viejo régimen, López Obrador asimiló muy bien sus enseñanzas. Pero además las superó y perfeccionó. Con ese tono amenazante y pendenciero que lo caracteriza, con su plan A amenazó desaparecer al INE, el único instituto símbolo de la incipiente democracia mexicana que por más de 30 años ha garantizado elecciones equitativas y susceptibles de perfección.

López Obrador se ha opuesto también a la integración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el desgastado argumento de que no ha combatido la corrupción. No López. El INAI no está para combatir la corrupción. Fue creado para exhibir toda la rapiña perpetrada en contra del erario nacional y poner al descubierto la enorme corrupción de este sexenio integrado por una pandilla de delincuentes y rufianes.

Con tantos pasivos en contra, López Obrador tiene razón de estar aterrorizado con la presencia de Xóchitl Gálvez. Será su ejecutora cuando ascienda a la Presidencia de la República. Y no será venganza como las que él sí ha ejercido en contra de sus opositores. Basta con la aplicación puntual de la ley para que por derecho propio termine tras las rejas.

Por lo pronto ya le modificaron la candidatura de Morena y la sucesión presidencial. Si pensaba imponer a la antipática y agria de Claudia Sheinbaum ya apareció en el horizonte una mujer que destrozaría a su corcholata en un debate. Su pésima actuación como jefa de Gobierno la incapacita para participar como aspirante presidencial. La inseguridad y la procuración de justicia en la Ciudad de México dejan mucho que desear. La falta de agua en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa y Mixquic son el lastre de un gobierno fallido.

Claudia Sheinbaum carga también con los muertos de la línea 12 del Metro y otros accidentes propiciados por el desvío de recursos a su campaña, en detrimento del mantenimiento de un sistema de transporte que representa la seguridad y la vida de los usuarios. Esos muertos se llaman asesinatos por omisión. En un debate con Xóchitl, la Sheinbaum no tendría la más mínima defensa para justificar esas tragedias.

Claudia Sheinbaum es indefendible e impresentable. Su ridículo discurso se reduce a una mala copia de la pésima retórica de López Obrador y con un sonsonete que mueve a chunga y risa. Sobre todo cuando se autopromueve para decir: “México está preparado para tener una mujer presidenta”. Sí, claro que sí, pero no ella. Le faltó decir voto por Xóchitl.

Por eso López intensifica las agresiones en contra de Xóchitl. De antemano ya se dio cuenta que perdió la partida. La otra corcholata, el detestable Adán Augusto López Hernández jamás creció y ha sido pillado con sus fastuosos relojes de más de 2 millones de pesos y la denuncia pública de ofrecer mil quinientos pesos por persona para asistir a sus mítines ante su nula capacidad de convocatoria.

Ni los mercenarios a sueldo contratados por López Obrador han podido impedir el crecimiento permanente de la senadora perredista, primero, como candidata, y después presidenta. Mientras más se ataque a Xóchitl más se fortalece, y además es síntoma de la debilidad, la desesperación y el miedo de López Obrador.

Así, Xóchitl Gálvez tiene la enorme misión de rescatar a México de las manos de una pandilla convertida en la nueva mafia del poder.

López Obrador ha llegado al extremo de difundir los datos fiscales de su férrea oponente, reservados únicamente para la autoridad de la materia. Esa sola circunstancia lo convierte en delincuente, al transgredir flagrantemente el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero eso será otro tema. Ampliaremos…

[email protected]