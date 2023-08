Sigue vigente el poder de poderes

Evidencian su incompetencia e ineptitud * De pena ajena observar al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer el ridículo al tratar de mofarse del periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, por una crítica que éste hizo sobre los ejemplares que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y la Secretaría de Educación Pública están por entregar… si no es que ya lo hicieron

GALIO GUERRA

Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en el proceso productivo de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y sí, he de confesarlo, era un esfuerzo colosal y no aceptaba el mínimo error.

Yo era un chamaco imberbe y la chance me la brindaba don Víctor García Solís (qepd), a través de mi querido amigo y compadre ROC.

García Solís también me había ayudado a ingresar a laborar en el periódico La Prensa, donde estuve casi cuarenta años.

Viene el recuerdo porque me dio pena ajena observar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacer el ridículo al tratar de mofarse del periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, por una crítica que éste hizo sobre los nuevos libros de texto gratuitos que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la Secretaría de Educación Pública están por entregar… si no es que ya lo hicieron.

“Esta noche en Hechos llegan los Ovnis a Nueva York y quieren volver comunistas a los mexicanos con los libros de texto, no se la pierda”, señaló el Mandatario haciendo alusión a lo dicho por el conductor Javier Alatorre.

Aunque de inmediato López Obrador se disculpó con su amigo Javier Alatorre, todavía se dio tiempo de musicalizar su Mañanera al ritmo de “Los marcianos llegaron ya”. Pero, bueno, qué podemos esperar de él.

LOS HIERROS GIGANTES

Miren, estimados amigos, todo empeso cuando diputado, principalmente, del PAN y PRI, así como profesores y espertos en el tema educatibo mostraron su preocupación por varios supuestos hierros en los libros que están a cargo de la Secretaria de Educación Publica.

Primero se hablaba de errores ortográfico, luego de impresiones de lugares, fechas o otras cosas, lo peor bino cuándo se comenso a hablar de supuesto lavado de cerebro; posible adoctrinamiento y hay no lo puedo crer, de culto a la personalidad de ya saben quién.

Disen los que saben que los testos a distribui por la sep tienen uno que otro erorsito y dan como ejemplo Una ilustración del sistema solar, en la edición “Nuestros Saberes” de quinto año. Pusieron el grito en el cielo porque el dibujito lo tomaron de un sitio que proporciona imágenes gratuitas. Vueno, que querían, estamos en la austerida repúblicana y en la probesa franciscana. ¿O no?

Gueno, en que nos ayuda saber el orden de los planetas si nunca vamos a visitarlos. ¿O acaso usté tiene mas de 200 pesos en la carretera para pagar un viaje aeroespacial. Verdá que no?

En los casos de mercurio y jupiter disen que son “planeras”. Sobre marte apuntan que “desde la mitología griega, recibe su nombre en honor a Ares, el dios e la guerra”… sí, se comieron una “d”. Venus “recibe su nombre de la diosa de la belleza el amor”. Sas, yo no sabía todo eso.

Tanvien en matematicas ponen

Un mapa qué puede verse desde el espacio, y en el que ubican a Querétaro como el estado de Guanajuato, y al de Guanajuato como Querétaro. Bueno, aqui es dónde yo me interrogó ¿a quien no le a fayado el gueis alguna ves?

HECHOS CON LAS PATAS

José Franco, investigador de la UNAM, denunció ante N+: “Hay una gran cantidad de errores que deben de ser resueltos y existen los libros del ciclo anterior que pueden seguirse usando en lo que esto se corrige”. Ojalá.

“En el libro de quinto año vienen unas cápsulas de física y en una de ellas habla de las propiedades físicas de los objetos, de los materiales, y ponen como propiedad física el peso de los objetos; el peso de los objetos no es una propiedad física, el peso de los objetos depende del campo gravitacional donde está metido un cuerpo; el peso no puede ser una propiedad física, la propiedad física es la masa”, explicó Franco a la misma empresa noticiosa.

Aqui voy a recordar, con todo respeto verdá, alguna de las inquietudes que el respetable ha exteriorisado para ajuera al crer que los libros están cargados con un sesgo ideológico. OMG, que cerá eso, boy a goglearlo.

Ricardo Anaya, o sea Riqui Canaya Canallin, se quejo porque –segun el, e– los niños serán adoctrinados, ya que en uno de los ejemplares hablan del presunto fraude electoral al señor López en 2006.

Miren, para dejar de hablar de los libros de la Conalitec, e dejado al final la seresa del chisqueic, la Jolla de la corona: en el noticiero televisivo de Luis Cárdenas en MVS, su jefa de Información, la periodista Diana Alcaraz, encontro que “En el ejemplar que se ha entregado a niños de quinto de primaria, se solicita a los alumnos realizar una maqueta de los órganos masculino y femenino simulando una eyaculación y el proceso del ciclo menstrual, lo que sin duda ha causado una gran controversia”.

Ora si que, con todo respeto verdá, que sangrones, conque jaladota nos binieron a salir el ideólogo cuatroteísta Marx Arriaga y su equipo de colaboradores.

A propósito, el señor Marx tuiteó en su cuenta de X el pasado miércoles: “El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión.

Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”… Y acompañó toda esta diatriba con una imagen del guerrillero Genaro Vázquez. Ora sí que para que le vayan midiendo el agua a los camotes.

Y si usted llegó hasta aquí, estimado amigo, mil gracias y mil disculpas por todos los “hierros” que no yerros que se encontró a lo largo de este texto, que no “testo”, pero es para imaginarnos qué podría pasar con estos libros que la Conaliteg y la SEP están a punto de distribuir.

Ahora sí que -como dijera el hijo desobediente- “haiga sido como haiga sido”.

AMLO PLANTEA HACER UNA BODEGOTA CON “TODAS LAS MEDICINAS DEL MUNDO”

Del creador del Insabi (que por cierto ya fracasó), del que repite una y otra vez que no hay desabasto de medicamentos (aunque él mismo, con su actual propuesta lo acepta), del que nos prometió un sistema de salud como el de Dinamarca y del que ataca a las mujeres con violencia de género y después de que lo serenan se quiere hacer la víctima, sí, de Andy López Obrador ha surgido la ideota de hacer un almacén “grandote” y con “todas las medicinas del mundo” para acabar, ¿qué creen?, sí, con el desabasto de medicamentos. ¡Hurra!

El émulo de Javi Noble, o sea “el presidente de todos los mexicanos”, señaló en la Mañanera del pasado miércoles que planteará al sector salud -y espera que quede listo antes de que termine su gobierno- crear un almacén con “todas las medicinas del mundo”. Y con esto, zaz, se acaba el desabasto que él mismo niega una y otra vez.

Así lo dijo a poco más de un año de que termine su mandato: “Ayer pensaba, que hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90 por ciento en 14 estados que está funcionando el IMSS Bienestar. Pero para darle una salida definitiva al desabasto, voy a proponer al sector salud que se tenga una especie de farmacia”.

Sí…

“Una farmacia en la Ciudad de México, un almacén, con todas, todas, todas las medicinas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables […] para que, cuando falten en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos”, precisó.

Y él mismo se cuestionó en un soliloquio: “¿Cómo cuánto nos puede costar eso? […] Sí, sí [se va a licitar], pero la idea es contar con todos esos medicamentos, como un banco de reserva de medicina, para que no falte ningún medicamento […]. Ayer lo estaba revisando y lo voy a plantear al sector salud”.

Por la distribución de “todas las medicinas del mundo” no se preocupen, porque el mártir de Macuspana en su monólogo tipo Adal Ramones se dijo a sí mismo: “Y en un avión o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve y siempre se tiene en inventario todo, todo, todo, todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo, un banco de reserva […] Sí, sí [estaría listo antes de que termine su gobierno [el 30 de septiembre de 2024]”, se respondió.

A esta ocurrencia de casi casi fin de sexenio (que no es sexenio, sino cinco años, diez meses), la organización “Nariz Roja”, que es una “asociación civil sin fines de lucro que desde hace 13 años apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos”, tal y como indica en su portal de Internet, le respondió con un contundente comunicado que, a la letra, dice:

“Sr Presidente @lopezobrador, pónganse a trabajar, la idea que hoy presentó aplica para organizaciones o parroquias en escala pequeña de medicamentos controlables por su manejo o caducidad.

A la autoridad le corresponde comprar y distribuir en tiempo y forma productos de calidad que cubran todas las necesidades de salud y en caso de no tenerlo por poca casuística su obligación es conseguirlos, así como el control de los productos que se venden en el mercado y con eso es suficiente. Pero si inhabilitas empresas, complicas los trámites como Cofepris, destrozas el sistema de compras y distribución, le apuestas al mercado extranjero y estrangulas el mercado nacional y para colmo no les pagas… y amaneces con la idea #JaviNoble de hacer un banco de la salud, centralizar y monopolizar la compra y distribución, se presta a muchas cosas… el negocio de los famosos 10 ¿pasó a quién? El fracaso del Insabi nadie lo asume, la contratación y liquidación de unops ya no es tema.

Sr Presidente @lopezobrador_ afuera no hay ninguna campaña en su contra , es adentro de su administración , es su gente , entienda su equipo de salud es un desastre , son incompetentes y algunos como @HLGatell rayan en lo inhumano , despierte !!

El tiempo es vidas.. aún puede salvar muchas !! Recapacite”.

Lo transcribí tal cual. Tan tan.

INVALUABLE HERENCIA DEJA ALFREDO DEL MAZO EN EL ESTADO DE MÉXICO CON LAS CIUDADES MUJERES

Estimados todos, durante la entrega de Ciudad Mujeres Amecameca, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, indicó que la actual administración estatal tiene como prioridad apoyar el desarrollo y cuidar la integridad de las mujeres mexiquenses; por ello ha impulsado diversas acciones que tienen como base la perspectiva de género y el prevenir, sancionar y erradicar la violencia en este sector de la población.

“Son más de 14 mil 500 millones de pesos que se han invertido a lo largo de estos años, destinados, precisamente, en acciones con perspectiva de género, alineados también con la Agenda 2030”, enfatizó.

“Hoy este esfuerzo que hacemos de Ciudad Mujeres nos ayuda a dejar agrupados todos estos trabajos y esfuerzos para apoyar a las mujeres mexiquenses. Nos da mucho gusto saber que hay herramientas que se han construido a lo largo de este gobierno para acompañarlas, para darles la mano y para decirles que no están solas y que este gobierno ha tenido, tiene y seguirá teniendo, y dejará como legado su mayor compromiso con las mujeres mexiquenses”, afirmó.

Alfredo Del Mazo sostuvo que desde el inicio de su administración el mayor interés, compromiso y objetivo ha sido apoyar a las mujeres mexiquenses, por lo que durante este sexenio se han impulsado acciones y programas enfocados para fortalecer, acompañar y luchar por los derechos de este sector de la población, con la finalidad de prevenir la violencia, así como generarles oportunidades de desarrollo y crecimiento.

En este sentido, el gobernador mexiquense dio a conocer algunas de las acciones que se han realizado en este rubro, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, dependencia encargada de integrar de manera transversal, todos los esfuerzos y programas de la administración estatal enfocados en las mexiquenses, como lo son temas educativos, entrega de becas, apoyos para grupos vulnerables.

También brindarles oportunidades de empleo, donde la entidad se convirtió en el estado que generó mayor número de plazas laborales para mujeres a nivel nacional, después de la pandemia por Covid-19.

Del Mazo Maza señaló que para atender, prevenir, atender y erradicar la violencia, así como acompañar a las mujeres que han sido violentadas y que han sufrido algún tipo de ataque y acoso, se cuenta con una Red de Refugios, donde están a disposición 12 espacios administrados por el gobierno estatal, para que las mujeres víctimas puedan vivir junto con sus hijos y reciban servicios de vivienda, alimentación, vestido y educación, así como asesoría y acompañamiento jurídico y atención psicológica, y precisó que han sido atendidas en estos lugares 2 mil 500 mujeres.

Resaltó que en conjunto con los 11 municipios que tienen Alerta de Género se sigue trabajando en la prevención; destacan 103 Células de Búsqueda, 27 Células de Reacción Inmediata, además se cuenta con unidades de atención a mujeres en los 125 municipios y la Policía de Género, la cual cerrará la administración con 2 mil 300 elementos; también señaló que toda la Policía del Estado de México, en el lapso de año y medio, será preparada con perspectiva de género.

Añadió que la entidad cuenta con 102 Centros Naranja, los cuales atienden a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, y a la fecha han brindado más de medio millón de atenciones; los Centros de Desarrollo de Masculinidades Positivas han brindado más de 38 mil atenciones, además se implementó la materia de Igualdad de Género donde se han capacitado a más de 120 mil profesores, llegando a más de 3 millones 800 mil alumnos.

Detalló que el Edomex cuenta también con los Centros Regionales de Atención a Mujeres Rurales, como el de San Felipe del Progreso y Aculco, así como las tres Ciudades Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca.

Por su parte, María del Pilar Abonza Solar, en nombre de las mujeres de la región, agradeció al gobernador Alfredo Del Mazo por el trabajo que se ha realizado por poner a la disposición de la ciudadanía las Ciudades Mujeres y los Refugios temporales, pues indicó que ella fue usuaria de uno de éstos al haber sido víctima de violencia de género y gracias a la atención recibida en este tipo de espacios las mexiquenses están, cada día, más protegidas.

Como parte de su experiencia, relató que la primera institución que le brindó apoyo fue la Policía de Género, la cual la impulsó a salir de la situación de violencia que vivía y quienes la trasladaron a un Centro Naranja, donde continuó su proceso y la canalizó a un refugio temporal, lugar en el que recibió atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social.

“Yo, cuando salí del refugio, ellos no me dejaron sola, porque hasta ahorita sigue mi proceso legal, sigo con las atenciones psicológicas para mi hijo y para mí, entonces no estoy sola, porque estoy caminando de la mano junto con ustedes, nuevamente le reitero mi agradecimiento señor gobernador por la Ciudad Mujeres que acaba usted de inaugurar, porque esto nos va a beneficiar a todas las mujeres de la zona de los Volcanes”, comentó.

SE MANTIENEN ESTABLES 10 DE 17 DELITOS DE ALTO IMPACTO EN TOLUCA

En la Septuagésima Sexta Sesión de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca se dio cuenta del Análisis de la Incidencia Delictiva en la que se destacó que 10 de 17 delitos de alto impacto se mantienen estables, es decir, presentan la misma tendencia estadística que en el año 2022, mientras que el delito de robo de vehículo registró una reducción del 10%.

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, reconoció que los últimos tres meses han sido complejos en temas de incidencia delictiva, pese a ello la estrategia de seguridad municipal está más fuerte que nunca y pidió mayor colaboración por parte de la Fiscalía General de Justicia estatal y de su titular José Luis Cervantes Martínez para seguir trabajando interinstitucionalmente.

Es así que las labores de inteligencia y operatividad de las corporaciones de seguridad en Toluca han permitido registrar resultados positivos, que desmienten que en el presente año la inseguridad se haya incrementado, toda vez que de enero de 2022 a junio de 2023 los delitos con mayor tendencia a disminuir son: homicidios dolosos, robo a negocio y robo a transeúnte, pues en comparación con 2022, la evolución estadística predice una mejoría sensible al cierre del año.

Respecto al delito de robo de vehículos, tiene una tendencia a la baja, y considerándolo de alto impacto tiene la mejor evolución, comparado con 2022, por lo que de continuar con esta tendencia podría llegarse a una disminución de más del 10%, lo que sería un hecho inusitado.

En cuanto al informe de la Dirección Operativa de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca del periodo del 18 al 31 de julio, destacaron la puesta a disposición de 8 personas por los delitos de portación de arma de fuego y arma blanca, robo a comercio y privación de la libertad, mientras que 33 personas fueron detenidas por faltas administrativas.