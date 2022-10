El monstruo de la 4T, el legado de AMLO

El libro ‘El Rey del Cash’ confirma lo que todo mundo ya sospechaba… al carajo el billete de 200 pesos * Atrapado por Guacamaya Leaks, “El Señor del Cash” y la ineficacia, AMLO hace comedia • Tras restar importancia al hackeo a la Sedena, el Presidente responde con frivolidad a las acusaciones de moches • Según las primeras filtraciones, parecería que el Ejecutivo y el Legislativo están… ¡a las órdenes del Ejército! • Marcelo Ebrard y Mario Delgado tienen mucho que explicar sobre las maletas con dinero; ¿sobrevivirá César Yáñez? • Adivina AMLO posibles candidatos presidenciales de la oposición; es para evidenciarlos, atacarlos y burlarse

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

La frivolidad ha sido otro de los sellos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a su gobierno. Se trata de una estrategia con maña, como es lo suyo. Restar importancia a sucesos destacados ha sido su vía de escape, o al menos eso intenta. Bromear es otro de sus recursos ya gastados, así como criticar y poner en duda la honorabilidad de los personajes que lo cuestionan. Se mofa de sus adversarios políticos, los insulta y descalifica al grado de llamarlos traidores a la patria, en lugar de dar respuestas puntuales.

El “mesías” ya perdió noción de la realidad, o eso aparenta. Las conferencias mañaneras las ha convertido en punta de lanza para seguir en lo que es lo suyo: estar en campaña permanente. ¿Y gobernar? Bien, gracias, al fin y al cabo ya faltan menos de dos años de simulación.

Cualquier gobierno en el mundo estaría sumido en una verdadera crisis por el hackeo que Guacamayas Leaks hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, todos menos uno: el de México, el de López Obrador, quien ha minimizado lo acontecido y, de acuerdo con sus propias palabras, no habrá alguna investigación al interior de su administración ni de la Sedena para conocer quién falló y por qué. A eso se le llama negligencia e impunidad. La pregunta es ¿por qué? Como anotamos la semana anterior, tal vez sea porque el culpable sea el mismo que habita humildemente en Palacio Nacional al haber hecho recortes presupuestales sin sentido en todos lados, incluso en la seguridad de la información cibernética y de inteligencia no sólo de la Defensa, sino de todas las demás instituciones.

Ha quedado muy claro, de acuerdo con las primeras informaciones reveladas por el hackeo, que las Fuerzas Armadas son intocables e, incluso, da la impresión que es el Ejército quien tiene a su servicio al Ejecutivo y al Legislativo, y no al revés como la ley ordena.

Mire si no: algunos cables que ya fueron dados a conocer por los medios de comunicación indican que es en la misma Sedena donde se han redactado iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias. ¡Sí, así como lo oye! En las oficinas castrenses se elaboraron propuestas que después se hicieron llegar tanto al Presidente como a los legisladores para que las presentaran como suyas, “con diputados y senadores afines”. Aún más, otras iniciativas, esas sí elaboradas en Palacio Nacional y el Congreso de la Unión, tuvieron que ser revisadas primero por las Fuerzas Armadas para darles luz verde o, de plano, vetarlas. ¿Quién gobierna en realidad? ¿Cuál es el peso real y la importancia del general Luis Cresencio Sandoval en la toma de decisiones?

Eso es, quieran o no, militarizar a México. Además, está la presencia de soldados y marinos en las calles para combatir a los criminales hasta el 2028, como fue el capricho ya cumplido de López Obrador o ¿del secretario de la Defensa? Y qué de todo el poder que se les ha otorgado con la construcción de las obras emblemáticas del sexenio, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas (Olmeca). Ahí viene también la línea área comercial del Ejército, que según la legislación actual no es posible, pero “no me vengan con que la ley es la ley”. Si ese es obstáculo, pues se cambia el marco legal o, de plano, se mandan decretazos y se ganan amparos. No menos importante es que la migración esté bajo el control de la Marina. En verdad, lector, ¡qué miedo!

“EL REY DE CASH”… ¿NO LES QUITA EL SUEÑO?

La lectura de los primeros capítulos del libro de la periodista Elena Chávez González, “El Rey del Cash”, nos viene a confirmar lo que ya de antemano se había denunciado, si acaso no con la precisión y el detalle como lo escribe quien fuera pareja sentimental de César Yáñez Centeno, el hombre de todas las confianzas de AMLO. Vamos, no es difícil adivinar de qué vivieron durante más de una década Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, y sus colaboradores más cercanos que se quedaron sin “hueso” al perder dos elecciones presidenciales. ¿Con qué dinero recorrió el país de frontera a frontera? Obvio que no con los 200 pesos que siempre trae en la bolsa (según ha declarado).

AMLO y los morenistas exigen pruebas de los dichos. De lo contrario, sólo se trata de una escritora que actúa por despecho y falta de ética. Si es así, cuánta imaginación de Elena Chávez ¿no cree? Si nada es verdad, bien valdría la pena que el Presidente y los demás ensuciados en el mencionado libro demandarán civil y penalmente a la escritora ¿no le parece?

Claro que no será así. Y si desean pruebas, allí están las imágenes donde René Bejarano y Carlos Imaz (ex esposo de Claudia Seinbaum) están recibiendo portafolios con millones de pesos de parte del empresario Carlos Ahumada para apoyar al “movimiento”. Conforme a las leyes no escritas entre los hampones (aunque sean de cuello blanco), Ahumada e Imaz aguantaron vara, asumieron la responsabilidad de su delito y se abstuvieron de denunciar a su jefe, al autor intelectual de esa trama: López Obrador.

¿Y qué de doña Delfina Gómez Álvarez? Esa mancha de haber despojado del 10% de sus ingresos a los trabajadores de Texcoco la seguirá durante sus recorridos de campaña por el Estado de México. El dinero recaudado o robado no acabó en su cartera, no, sino también en la bolsa de quien encabezaba el movimiento. Delfina era presidenta municipal de Texcoco y, gracias a su aportación, llegó a la Secretaría de Educación Pública y, por dedazo de AMLO, buscará la gubernatura mexiquense. Imagine, amigo lector, cómo se estarán frotando las manos Delfina y AMLO con los cientos de miles de trabajadores del Edomex que tendrán que cooperar a la fuerza con su moche del 10% o más, si es que ocupan un puesto importante. Bueno, primero tendrán que ganar los comicios.

¿Más pruebas? Van: los hermanos del Presidente de la República, Pío y Martín López Obrador, recibiendo sobres con dinero mal habido para entregárselos al mesías y al movimiento. Recursos para la campaña permanente del tabasqueño y para vivir. Si los propios hermanos del jefe del Ejecutivo fueron utilizados para el cobro de los moches ¿quiénes más no han sido utilizados? La promesa de no más corrupción e impunidad quedó en eso, en una hueca palabra.

Al descalificar a priori el libro “El Rey del Cash”, aún sin haber conocido su contenido, López Obrador quedó mal parado. Lo procedente hubiera sido saber de qué se trataba el señalamiento. Pero no fue así. Primero la descalificación y luego presumir que siempre ha tenido las manos limpias. Claro, el jamás ha recibido las maletas, ni los portafolios ni los sobres con dinero en efectivo ¿o sí? Para eso tiene a sus incondicionales, a sus manos negras.

Valga una suposición: lo que relata Elena Chávez es cierto, es decir, todos los involucrados en los moches actuaron descaradamente al margen de la ley, pero su jefe Andrés Manuel no lo sabía. ¿Dónde quedó el dinero?

Entonces se lo quedaron su ahora secretario particular, el sonorense Alejandro Esquer, y Gabriel García Hernández (recomendado de Marcelo Ebrard), quienes -según Elena Chávez- fueron los que manejaron la operación cash en la que después fue la oficina de campaña del tabasqueño.

¿Dejará AMLO pasar esa afrenta de sus subordinados? ¿Cómo que le “volaron” cientos de miles de millones de pesos y, además, ensuciaron la imagen del incorruptible? López Obrador debería estar, en todo caso, indignado por el actuar de Esquer y García Hernández, o al menos tendría que mandarlos investigar para saber si en realidad las acusaciones son ciertas y, así, ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Pero no será así, ya que a AMLO jamás lo engañaron.

Creíble es lo que se menciona de Marcelo Ebratd y Mario Delgado como los principales patrocinadores del AMLO. No por casualidad uno es secretario de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial, y el otro el líder de Morena. Además, quienes los conocen de cerca saben que son capaces de eso y muchas cosas más.

El dinero en cash no salió nunca de sus bolsillos, nunca, sino de las arcas de la Ciudad de México, donde Marcelo era el jefe de Gobierno y Mario secretario de finanzas. La malograda Línea 12 del Metro fue, seguramente, la caja chica. ¿Pruebas? No son necesarias. César Yáñez, por su parte, vive su segunda crisis. La primera fue su boda fifí. Difícilmente superará las confidencias hechas por su ex mujer. Al tiempo.

SON MÁS DE LO MISMO

Quienes están metidos y viven de la política no se espantan con lo relatado en “El Rey del Cash”. Si acaso, se gozan de que la Cuarta Transformación sea desnudada a su justa dimensión. No, no son diferentes. Son iguales o mejor a sus antecesores en aquello de las mañas y corrupción. ¿Dónde quedó el “no mentir, no robar y no traicionar”? Ahí exactamente, en la basura, en el caño.

Los partidos opositores, principalmente el PAN, han anunciado que presentarán las demandas correspondientes por hechos denunciados en el libro de Elena Chávez, así como contra las personas que allí se mencionan. No es para menos, pues se puede hablar de robo a las arcas de la CDMX, lavado de dinero y graves violaciones a la legislación electoral y un financiamiento ilegal al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Las senadoras Xóchitl Gálvez y Kenia López ya levantaron su voz y preparan denuncias ante la Fiscalía General de la República contra todos los implicados. Pedirán se revise el patrimonio de los involucrados. Es difícil que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero avance en el tema. Faltaba más, si para eso está. De cualquier manera, la denuncia (más que creíble) de Elena Chávez está sobre la mesa. Una voz más que exhibe lo que es en realidad la 4T y sus líderes morales (?) y formales.

LADRAN LOS PERROS

A todo lo anterior, al Guacamaya Leaks, a “El Señor del Cash”, a la militarización del país, al desmedido poder de las Fuerzas Armadas, a la creciente inseguridad con más de 136 mil crímenes dolosos y una inflación galopante, el Presidente López Obrador disimula y ahora hace comedia política, exactamente como uno de sus principales críticos: “Brozo”. Ese es el nivel que hemos alcanzado.

AMLO se ha comparado con Cristo porque está en favor de los pobres. Esa insinuación ya es suficiente para entender su ego y el desfiguro que hace. A propósito de “El Señor del Cash”, el residente de Palacio Nacional revira con un “ladran los perros, Sancho; es señal de que avanzamos”. Con eso, busca descalificar al texto mismo y a quienes le exigen cuentas y explicaciones. Son ataques al movimiento, les contesta en lugar de tomar en serio los señalamientos, dar explicaciones y sancionar a los responsables. Hace algunos años exclamó a propósito de las mochadas: “hay aves que cruzan en pantano y no se manchan; mi plumaje es de esos”. ¿En serio es de esos?

Esta vez no fue una canción de Chico-Ché, sino un poema de Rubén Darío el usado por el Presidente para rechazar todos los señalamientos en “El Señor del Cash”. Se comparó con un diamante, sí un diamante, el que puede ser ensuciado por una gota de lodo o que puede incluso estar en el fango, pero el valor de la piedra preciosa no se perderá ni por un instante. Otro dicho señala: “elogio en boca propia es vituperio”.

Para desviar la atención de los problemas reales y acusaciones, el Presidente da rienda suelta a su imaginación. Como lo prometió, dio a conocer los nombres de 43 personajes que, según él, podrían ser los candidatos presidenciales por parte de la oposición. Esa lista no es descabellada, es más podría extenderla a más de 40 millones de mexicanos que no comulgan con su gobierno y estarían dispuestos a sucederlo.

Pero de lo que se trata es de apresurar a los opositores para comenzar a tirar metralla sobre los aspirantes. Ese es el objetivo. Con la inclusión de nombres que no tienen posibilidad, trata de evidenciar la capacidad de los contrincantes. Le faltó mencionar a “Brozo”, pero sí incluyó a Carlos Loret de Mola. El colmo. También consideró al comediante Chumel Torres, un acérrimo crítico, pero que es sólo eso, un comediante. Chumel respondió a la altura del destape: “si el licenciado (López Obrador) siente que soy el indicado para continuar con su labor de transformación, estoy listo”. En otras palabras, cualquiera puede hacer lo que hasta ahora ha realizado el Presidente al frente de la nación. ¿Qué necesidad, Señor Presidente?

La lista de AMLO contempla también a Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, y quien ahora es buscado por la Fiscalía de Gertz. La intención es obvia: mandar el mensaje a los mexicanos de que entre los probables opositores hay presuntos delincuentes. Un impresentable destapado en Palacio Nacional es Alejandro Moreno, mandamás del PRI. Entiendan: entre los suspirantes de la oposición hay traidores.

Lo dicho, no son diferentes, sino iguales y hasta peores. Sus propias palabras y maquinaciones los desnudan.

[email protected]