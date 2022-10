La carroña, el tufo de la 4T

Tiene razón el Presidente: “Los guacamayos más bien parecen zopilotes” * Cuando las primeras filtraciones sobre su salud el Primer Mandatario dijo: “Todo lo que se dice ahí es cierto”. Entonces ¿por qué no acepta los señalamientos sobre Adán Augusto?

GALIO GUERRA

Tiene razón, mucha razón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que los “guacamayos”, ese grupo de hackers que filtraron más de seis terabytes de información clasificada del Ejército mexicano, ya más bien parecen “zopilotes”.

“La guacamaya se volvió zopilote”, sentenció.

Y saben qué, le asiste mucho la razón al inquilino de Palacio Nacional, porque lo que atrae la atención de los zopilotes es la carroña, y ese es el tufo que despide la transformación de cuarta -perdón, la Cuarta Transformación- gracias a los documentos que han sido filtrados por ese grupo de hacktivistas, al parecer centroamericanos, autodenominados Guacamaya por esa ave de exótico plumaje que mora en esa región.

Cuando el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer los primeros cables filtrados, al Presidente López Obrador no le quedó de otra que reconocer la veracidad de los mismos. Y es que no era para menos, pues se divulgaron informes sobre la bastante deteriorada salud de Primer Mandatario de la nación. Y esto, ojalá estén de acuerdo conmigo, sí es de interés y seguridad nacional, pues es sobre el hombre que detenta la Presidencia de la República en este momento.

A finales de septiembre se empezaron a entregar los cables a diferentes medios de comunicación. Loret de Mola tuvo la primicia en el portal digital Latinus, y gracias a ello nos pudimos enterar que López Obrador sufre gota, hipotiroidismo y una angina inestable de alto riesgo, una afección cardiaca que obligó a realizarle un cateterismo el 21 de enero.

Si usted recuerda, su encargado de Comunicación Social, Jesús Ramírez, minimizó entonces el evento y lo dio a conocer como una simple intervención de rutina.

El 2 de enero, según consta en las comunicaciones filtradas, López Obrador tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia aérea desde su rancho en Palenque, Chiapas, hasta un hospital militar en Ciudad de México, donde se le diagnosticó la angina.

Los problemas de salud del tabasqueño se comentaban en varios espacios de información, pero Presidencia siempre negaba las versiones.

Pero no sólo la endeble salud del Ejecutivo federal ha sido ventilado, pues el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha sido señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada y de haber ofrecido los cuerpos policiacos a los huachicoleros. Esto ya no le pareció a su “hermano” López Obrador, quien dijo que Adán “es puro y blanco”. Que él defiende a capa y espada al exgobernador de Tabasco.

Cuando las primeras filtraciones sobre su salud el Primer Mandatario dijo: “Todo lo que se dice ahí es cierto”. Entonces ¿por qué no acepta los señalamientos sobre Adán Augusto?

“Yo tengo varios padecimientos. Sólo hay una cosa que no tengo y es la del alcohol, pero lo otro sí, y otros males”, aceptó López Obrador y aclaró que el traslado aéreo desde Palenque a la capital mexicana se debió a que había riesgo de infarto.

Las comunicaciones de la Sedena filtradas por Guacamaya van de 2016 hasta septiembre de este año

Otro incidente, que no evento, diría Claudia Sheinbaum, fue que el Presidente ordenó detener el operativo con el que se capturó a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, quien fue liberado después de que su breve detención en Culiacán, Sinaloa, desatara un enfrentamiento entre fuerzas federales y sus seguidores que se saldó con al menos 8 muertos, según la información proporcionada ese día.

Desde entonces López Obrador ha tratado de minimizar los documentos que se reflejan en diferentes medios de comunicación. Ahora cuando se le inquiere en la Mañanera responde que ya no hablará al respecto, que ya no le hará el trabajo a sus adversarios, a los neoliberales, a los conservadores, a…

Miren, tan burdo ha sido su intento por tratar de minimizar las comunicaciones filtradas por Guacamaya que ha hecho el ridículo en cadena nacional como el pasado miércoles en Tamaulipas, desde donde transmitía su conferencia mañanera.

Ese día evitó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, diera una explicación sobre el hackeó y las filtraciones porque, señaló, no permitiría que se “manchara” la Mañanera.

Y eso que dicen que en la 4T se defiende la libertad de prensa, de expresión y no hay temas prohibidos, se negó a cederle la palabra al general secretario.

En lugar de darle la palabra al aludido, como se hace siempre en las conferencias matutinas, ahora sentenció: “De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la Mañanera y que se apure a que pues si van a echar a andar un escándalo pues que tenga sustento”.

Y en su insano afán por minimizar el gran calibre de las filtraciones acusó, una vez más, que sus adversarios “quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto, ya eso no funcionó porque la Mañanera pues es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el periodismo como imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada, esto es otra cosa, entonces para qué nos metemos en eso”.

Es menester hacer notar que desde que se reveló el hackeo contra la ciberseguridad de la Sedena, su titular, el general Luis Cresencio Sandoval, no ha dado alguna explicación e incluso ha evadido una reunión con diputados.

Sin embargo, al acompañar al Senado, casi casi como guarura, a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez, fue objetivo de acres críticas por parte de legisladores de oposición.

¿Qué estará por conocerse para que López Obrador trate de minimizar las comunicaciones filtradas?

Será que, como el propio Presidente López Obrador apuntara en una ocasión, “ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner”.

ES TIEMPO DE DEFENDER LA CASA Y LO QUE HEMOS CONSTRUIDO: ALEJANDRA DEL MORAL VELA

La tarde del pasado jueves el PRI-Estado de México anunció la creación de la Coordinación para la Defensa del Edomex, que estará encabezada por Alejandra del Moral Vela, hasta ese día secretaria de Desarrollo Social de la vecina entidad.

Los priístas estamos listos para defender nuestra entidad y trabajar juntos por un mejor futuro, destacó el presidente del tricolor mexiquense, Eric Sevilla.

Con esto, Del Moral Vela se perfila como la candidata priísta, y de la posible alianza, a la gubernatura del Estado de México que se renovará en junio del próximo año. Hay que recordar que dicha entidad es considerada como el principal bastión del PRI a nivel nacional.

Del Moral apuntó que “Es tiempo de unidad, de trabajar juntos por y para el Edomex. Es tiempo de defender la casa y lo que hemos construido”.

En redes sociales apuntó: “Es momento de defender con carácter y firmeza al Estado de México. Soy orgullosamente priísta y soy orgullosamente aliancista. Juntos, unidos, todas y todos vamos a construir un triunfo contundente en el 2023”.

La exsecretaria de Desarrollo Económico del gobierno mexiquense llamó a los demás partidos opositores al gobierno federal a tejer una alianza para ir juntos a la elección local, pues, dijo, hay “condiciones de competencia real”.

“Soy orgullosamente aliancista, construiré con todos los partidos que se sumen a esta causa”, sentenció.

En su mensaje ante los priístas mexiquenses expresó su “inquebrantable incondicionalidad” y su “lealtad invariable al Estado de México”.

Hay que recordar que Alejandra del Moral fue presidenta del PRI-Edomex en tres ocasiones, y en una de ellas logró la asombrosa recuperación del partido en 59 municipios. Ha laborado en dos gabinetes estatales, en el actual y el de Eruviel Ávila Villegas.

Con esto, Del Moral se convierte en la segunda mujer que aspira a la gubernatura mexiquense, siendo la otra Delfina Gómez por parte de Morena.

ENTREGA ALFREDO DEL MAZO TERCER PLANTEL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL

La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) es un referente a nivel nacional, la cual cuenta con seis licenciaturas y dos posgrados, que permite a los jóvenes seguirse preparando, a la vez que preserva la cultura y tradiciones de los pueblos originarios mexiquenses, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza al entregar el Plantel Xonacatlán de la UIEM, el tercero con el que cuenta esta institución educativa.

“Me da mucho gusto el que hoy estemos haciendo entrega de este plantel, la Universidad Intercultural del Estado de México es una universidad que es referente a nivel nacional, aquí nació en el Estado de México el primer plantel de la Universidad Intercultural en el año 2004, en San Felipe del Progreso; después inició el plantel de Tepetlixpa y ahora tenemos aquí el tercer plantel de esta universidad, nos da muchísimo orgullo que esta universidad siga creciendo y que se convierta en un referente a nivel nacional”, expresó.

“La Universidad Intercultural es uno de los ejes más importantes que tenemos para seguir preservando la cultura, la tradición de nuestros pueblos originarios, el mazahua, el otomí, el nahua, el matlatzinca, el tlahuica, que hoy son más de 400 mil habitantes del Estado de México, que pertenecen a estos pueblos originarios y que nos hacen orgullosos, y que queremos seguir propiciando y fomentando a nuestros pueblos originarios, nuestras tradiciones, nuestra cultura y abrirle oportunidades a los jóvenes que se preparen para que puedan salir adelante”, agregó.

Del Mazo Maza puntualizó que la UIEM nació en 2004 en San Felipe del Progreso y actualmente ya cuenta con un plantel en Tepetlixpa y el recién inaugurado en Xonacatlán, este último imparte dos licenciaturas la de Salud Intercultural y Enfermería.

Agregó que este plantel educativo inició labores hace un año en la Casa de Cultura del municipio, y ahora ya tiene sus propias instalaciones, las cuales cuentan con infraestructura, tecnología y equipamiento de vanguardia, así como el personal preparado para poder formar a las nuevas generaciones.

Destacó que del total de la matrícula de la UIEM el 71 por ciento de los alumnos son mujeres, lo que refleja que cada vez son más las mujeres que se esfuerzan, se quieren preparar y desean salir adelante, mediante el estudio de alguna licenciatura o posgrado.

Precisó que la gran mayoría de los egresados de la UIEM entra al mercado laboral resultado del reconocimiento de la formación educativa que tiene la Universidad Intercultural del Estado de México, por lo que destacó el trabajo realizado por las autoridades que forman parte de esta institución educativa.

Asimismo, agradeció a Héctor Ramírez Del Razo, coordinador de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, porque de manera conjunta se invirtieron recursos para poder edificar este plantel que fortalece al UIEM.

Acompañado por los secretarios de Educación y de Finanzas, Gerardo Monroy Serrano y Rodrigo Jarque Lira, respectivamente, Del Mazo entregó también Becas Edomex a estudiantes de Posgrado y a Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses.

Indicó que uno de los programas que permite fortalecer la permanencia educativa es mediante la entrega de becas, que ayuda en la economía de las familias.

“A lo largo de la administración son más de 670 mil becas que se han venido entregando para muchas familias de los 125 municipios del Estado de México, pero algo que también nos da mucho gusto, es que siete de cada 10 becas que hemos entregado como Gobierno del Estado, están dirigidas a las mujeres, porque queremos que sean cada vez más las mujeres que se sigan preparando”, enfatizó.

El Gobernador mexiquense manifestó que otra de las acciones que lleva a cabo la administración estatal para apoyar a las mujeres es la puesta en operación del Centro Regional de Atención a Mujeres Rurales e Indígenas en Aculco.

Al respecto, mencionó que las mujeres de comunidades originarias o rurales sufren triple discriminación, por ser mujeres, por ser indígenas y por vivir en una zona rural, por lo cual se impulsan diversas acciones para que este sector de la población pueda salir adelante, crecer y tener más oportunidades de desarrollo.

El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, señaló que con el objetivo de brindar las mismas oportunidades a todos los sectores de la sociedad para acceder a una educación especializada, se creó la Beca de Posgrado para Mujeres Indígenas y Rurales, con lo cual, se atendió el compromiso del mandatario estatal de colocar a la mujer al centro de los programas, políticas y acciones implementadas por la administración estatal para reducir la brecha de género.

Explicó que en esta ocasión se entregaron becas en dos modalidades, Becas de Posgrado Comecyt Edomex que beneficia a 557 personas, con una inversión de 44 millones de pesos y que ha beneficiado a alumnos de 17 instituciones de educación superior y centros de investigación; y la Beca de Posgrado para Mujeres Indígenas y Rurales, de la cual se entregaron 56, que se suman a un total de 163 becas otorgadas durante la administración para mujeres de 38 municipios.

En esta gira de trabajo, el mandatario estatal recorrió las instalaciones del Plantel Xonacatlán de la Universidad Intercultural del Estado de México, como lo son el área de simuladores, aulas, sala de cómputo, sala de lectura, fitofarmacia, terapia física y temazcales.